株式会社TSI(本社:東京都港区、代表取締役社長:下地 毅)が展開するライフスタイルブランドPGG(ピージージー)は、秋コレクションに続き第3弾となる艶やかなブラックで統一された「PGG SPECIAL EDITION#3」を11月17日(金)より展開店舗限定で発売いたします。



ALL BLACK DIAMONDO COLLECTION







「いつもとは違うPGG]を楽しんでいただく為の特別なアイテムとして展開しているスペシャルエディション。

第3弾となる「PGG SPECIAL EDITION#3」は、ブラックダイヤモンドのモチーフがデザインされたゴルフバッグやハット・ネックウォーマーの全3型が登場。

今シーズンのテーマ“DIAMOND”を象徴するオリジナルパターンと特別仕様のゴールドロゴは、光の加減によってその優艶な輝きが浮かび上がります。

見た目の重厚感とは相反するように軽量で機能的なゴルフバッグと、冬の防寒に最適なアクセサリーを、展開店舗限定で発売いたします。





GOLF BAG 268-3280902(012) ¥97,900

HAT 268-4187003(011) ¥15,400

NECK WARMER 268-4183003(011) ¥10,560



PGG GINZA SIX LIMITED COLLECTION







さらに、PGG GINZA SIX限定コレクションとしてブラックダイヤモンドのモチーフがプリントされたウェアと、ポリエステル・ヤーンニットからオールブラックシリーズをご用意。

これからの季節に最適な防寒性を備え、スポーツや日常のあらゆるシーンで活躍するアイテムの数々を展開いたします。

上品なブラックカラーが生み出す洗練されたスタイルをお楽しみください。





CREW NECK KNIT 268-4170107(010) ¥46,200

KNIT PANTS 268-4136107(010) ¥37,400

HOODED ZIP BLOUSON 269-4120118(011) ¥66,000

SKIRT 269-4134118(011) ¥44,000



※価格はすべて税込み表記となります。





■PGG SPECIAL EDITION#3概要

発売日:2023年11月17日(金)



【ALL BLACK DIAMOND COLLECTION取り扱い店舗】

PGG GINZA SIX店 ・PGG hashira松坂屋名古屋店

PEARLY GATES 大丸梅田店・福岡岩田屋店・大丸札幌店

PEARLY GATES 公式オンラインショップ

https://store.tsigs.com/pearlygates/





【PGG GINZA SIX LIMITED ITEM取り扱い店舗】

PGG GINZA SIX店









PERFECT PERFORMANCE GENUINE GENESIS

2020年春夏コレクションよりスタート。

スポーツの要素を感じながら、ライフスタイルにも映えるよう設計されたプロダクツ。

PGGを象徴するのは、トラディショナルなものづくりの背景を大切に生み出された、ネイビーカラー。

色々な色が混ざり合って生まれた紺色は、不思議とどんな色ともシンクロします。

時代と共に進化し続ける機能性とデザインを併せ持ちながら、日常でも、旅先でも、どんな些細なシーンの中でもストレスを感じる事無く安心して身体を任せられる。

敏感な意識の中でPGGを着ていると、無理をしない自分でいられる。

そんな存在でありたいと考えています。







<PGG公式サイト>https://store.tsigs.com/pgg/

<PGG公式オンラインショップ>https://store.tsigs.com/pgg/

<PGG公式インスタグラム>@pgg_jp

<PGG GINZA SIX 公式インスタグラム>@pgg_ginza_six

<G&S公式アプリ>: https://yappli.plus/pearlygates_in





■会社概要

<社名> 株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容

衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL https://www.tsi.inc/



