[株式会社ワコール]



株式会社ワコールが展開するコンディショニングウェアブランド「CW-X(シーダブリュー・エックス)」は、カラダを動かすすべての人のコンディショニングをサポートする活動「Team CW-X(チーム シーダブリュー・エックス)」を2023年11月14日(火)より始動します。「Team CW-X」はブランドスローガン”Be a better you(より良い自分に)”を体現するアスリートを中心に構成され、コンディショニングの重要性やカラダを動かすことの大切さや楽しさを伝える活動です。

キャプテンにはアドバイザリーパートナーであるイチローさんが就任。人生“初”というキャプテン就任を記念してイチローオリジナルモデルの復刻版タイツを本日より数量限定で発売します。

「CW-X」は2012年のオフシーズンから、イチローさんに自主トレーニングで着用していただくためにオリジナルデザインのタイツを作っており、「自分の気に入ったウェアを身にまとうことで気持ちが盛り上がる」というイチローさんと毎年シーズン中に打ち合わせをしてデザインを決定しています。

今回は歴代のオリジナルモデルの中から、イチローさんが最も好んだ2018年のデザインを復刻。鮮やかなブルーとシックなグレーのペイント柄で構成した大胆なストライプ柄で、動きや向きによって柄の見え方が異なるアシメトリーデザインが特長です。

本商品は「CW-X」直営店、一部の百貨店スポーツ売場、一部のスポーツ量販店、ワコールウェブストア、Amazon、Rakuten Fashion、ONWARD CROSSET、ZOZOTOWNで順次発売します。



ICHIRO × CW-X 特設サイト:URL:https://www.cw-x.jp/teamcw-x/ichiro/





■「Team CW-X」について

「CW-X」のブランドスローガン“Be a better you”を体現するメンバーから、カラダを動かすすべての人へ向けて、コンディショニングの重要性やカラダを動かすことの大切さや楽しさを伝える活動です。

大きく3つの活動を予定しています。

1.Baby Program

「CW-X」がチームメンバーの競技や活動を維持・向上のための商品を提供します。

2.Baby School

「CW-X」やチームメンバーがコンディショニングの重要性を伝える機会を創出します。

3.Baby Game

「CW-X」が競技や大会を応援し、カラダを動かすことを盛り上げます。

上記活動を通し「CW-X」のブランド及び商品のイメージ・品位・信用を向上させていきます。

※Babyとは” Be a better you”の略称です。



■「Team CW-X」メンバー紹介(敬称略)

監督:川西啓介(株式会社ワコール 代表取締役 社長執行役員)







■イチローオリジナルモデルの復刻版タイツについて

イチローさんの「Team CW-X」キャプテン就任を記念して、オリジナルモデルの中からイチローさんが最も好んだデザインを復刻しました。イチローさんは2018年モデルを選んだ理由について、「好きなブルーとシックなグレーを使ったデザインで、アシンメトリーな柄が動いた時にキレイに見える」と語っています。





品番:HZO089

サイズ:M、L

カラー:GB

希望小売価格:20,900円(税込)

特長:腰から脚までをフルサポート。マラソン・球技・スキー・スノーボード等、カラダへの負荷が強いスポーツにおすすめです。サポートラインの縫い目をなくし、軽さとはきごこちを追求。筋肉のムダな動きを抑え、運動時の筋肉の疲労軽減が期待できます。



■「CW-X」について

「CW-X」は、ワコール人間科学研究開発センターが、テーピングの原理をタイツに組み込むという発想をもとに開発したコンディショニングウェアブランドです。

かつて研究員の家族が運動で脚を負傷した際、テーピングの応急処置で運動を続けることができた経験から「誰でも手軽にはける、テーピングの原理を組み込んだタイツを作りたい。」と研究を開始。女性用ガードルに使用するハイパワー素材としなやかなフィット感を実現するワコールならではの設計技術を応用し、当時としては画期的なスポーツタイツを1991年に初めて発売しました。

独自のテーピング原理に基づいて開発した“スポーツタイツ”の他、上半身のコンディションを考え開発された“機能性トップス”、スポーツ時のバストを安定させる“スポーツブラ”など、日常の幅広いシーンにおいてカラダをサポートする商品を展開し、アクティブなライフスタイルを楽しむ方を応援しています。



