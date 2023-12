[株式会社W TOKYO]

出演者募集!応募の受付は、2024年1月10日(水)23:59まで!「THEカラオケ★バトル」出演を懸けた、特別公開審査ステージの実施が決定!



東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2024年2月3日(土)に和歌山ビッグホエール(和歌山県和歌山市)にて『oomiya presents TGC WAKAYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC和歌山)』を開催いたします。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせいたします。





■「TGC WAKAYAMA 2024 Harmony March 出演オーディション -共生社会の実現に向けて-」2次審査

和歌山県が目指す、障がいの有無や性別などに関わらず多様性を認め合い、和歌山県民一人一人が輝くことのできる“共生社会”の実現に向けて開催をしたオーディション「TGC WAKAYAMA 2024 Harmony March 出演オーディション -共生社会の実現に向けて-」。同オーディションの2次審査を、昨日2023年12月9日(土)に和歌山市内にて実施し、TGC和歌山における和歌山県のステージ「TGC WAKAYAMA 2024 Harmony March ステージ」に、プロのダンサーとともにパフォーマーとして出演する13名が決定しました。

小学生以上の和歌山県民を対象に募集をした同オーディションには101名の応募が集まり、1次審査を通過した34名が2次審査に参加。アクロバットやチアダンス、バレエ、よさこい、さらには自身で振り付けをしたというオリジナルダンスなど、様々なジャンルのダンスパフォーマンスが披露されました。岡陽葵さん(おか・ひなた/11歳)は、緊張のあまり自己紹介から涙が止まない様子も、一度音楽がかかると、そんな緊張を微塵も感じさせないクールなダンスを披露し、「ステージの上では緊張したことがないのですが、自己紹介は、なぜか緊張をして涙が出てしまいました。」と、生粋のパフォーマーとしての才能で審査員を魅了。大橋來生さん(おおはし・らいせい/11歳)は、審査員として参加をしたFISHBOYから「アクロバットはできる?」「ロンダートはどうかな?」などのリクエストに即座に応え、圧巻のダンスパフォーマンスを披露。それぞれ、夢のTGC和歌山出演を掴み取りました。さらに、合格者の松本莉央さん(まつもと・りお/14歳)は「今は特別支援学校に通っています。学校は毎日楽しいのですが、やっぱり物足りない気持ちもあります。今回の出演を通して、障がいも何も関係なく色々な人とただダンスを楽しみたいです。」と、TGC和歌山に向けた想いを語りました。

最後に、2次審査の審査員を務め、和歌山県ステージの振り付け・全体統括をするFISHBOYより、「オーディションを受けてくださりありがとうございます。皆さんに言えることなのですが、まずチャレンジをしたことが、すごいことだなと思います。僕もこれまでに何回もチャレンジをして、失敗しています。むしろ失敗したことの方が多いです。なので、今回の結果に落ち込まずに、これからもどんどんチャレンジをして、いつか舞台に立っていただきたいなと思います。応援しています。そして今回選ばれた方は、みんなの気持ちも背負ってステージを盛り上げてくれたら嬉しいなと思います。」とエールが送られました。



(後列)榎本 りま/19歳、岡 陽葵/11歳、戸田 詩温/15歳、松本 莉央/14歳、温井 美帆/16歳、向井 愛莉/12歳、日高 澪奈/14歳、FISHBOY

(前列)高田 英樹/28歳、大橋 來生/11歳、日高 凌雅/12歳、仲西 あすな/9歳、篠山 桜花/10歳、高田 友紀子(28歳)



■「TGC WAKAYAMA 2024 和歌山モデルオーディション by oomiya」2次審査(公開オーディション)

翌日2023年12月10日(日)には、和歌山県在住および和歌山県出身の皆様に、今しかできない”貴重な体験”や”挑戦する機会”を創出したいという想いから、TGC和歌山のプラチナパートナーである株式会社オオミヤによるサポートのもと、2年連続で開催をした「TGC WAKAYAMA 2024 和歌山モデルオーディション by oomiya」の2次審査(公開オーディション)を、和歌山マリーナシティにて実施しました。

11歳以上の和歌山県在住および、和歌山県出身の方を対象に募集をした同オーディションには、約200名もの応募が集まり、1次審査を通過した26名が2次審査に参加。和歌山マリーナシティにて開催中の和歌山の冬の風物詩「FeStA LuCe in 和歌山マリーナシティ」を舞台に、会場が幻想的なイルミネーションやプロジェクションマッピングでクリスマスムード一色に彩られる中、16m超えの“巨大クリスマスツリー”を前に、ウォーキングやダンス、歌などの特技を披露。さらに、それぞれが所縁のある和歌山でのTGC開催に向けて、熱い想いや夢を語りました。

合格をした松下彰子さん(まつした・しょうこ/34歳)は、6歳のお子様が前回の『oomiya presents TGC 和歌山 2023』にキッズモデルとして出演していたとのこと。その姿を客席から見守る中で、「娘は、どんな風景を見たのかな。と思い、今回は娘と息子の応援も受けながら、私がエントリーをさせていただきました。」と、応募への想いを語り、合格が発表されると、最前列で見守っていたお子様からは歓喜の声が上がりました。また、樫羽夢さん(かしば・ゆめ/23歳)は、「“夢”という名前を付けてくれたお祖父ちゃんが亡くなる前に、「絶対にモデルになる!」という約束をしました。今日は、そんなお祖父ちゃんとの約束を守るためにここに来ました。この気持ちがどのくらい本気なのか、全力で伝えます!」と、幼い頃から熱心に取り組んでいたという野球を武器に、審査員に向かって全力投球(素振り)!そんな、オーディションに懸ける特別な想いが審査員に届いたのか、見事合格が発表されると、瞳に涙を浮かべながら「お祖父ちゃんとの約束が果たせて嬉しいです。ありがとうございます!」と喜びを噛み締めました。

2次審査には、ゲスト審査員として、大人気バラエティ番組『超無敵クラス』にレギュラー出演する和歌山県出身の大平萌笑も登場!審査後のトークショーでは、「審査員席から登場する前の皆さんのお顔が見えるのですが、緊張されている様子だったのに、ステージに登場すると堂々とパフォーマンスをされていて、その姿に感動をしました。」と、審査員を務めた感想をコメント。合格者の中に、自身も初ランウェイだったという前回の『oomiya presents TGC 和歌山 2023』にて共演をした北村結愛さん(きたむら・ゆな/11歳)を見つけると、「前回共演をした際はキッズモデルだった子が、今回は和歌山モデルに。感慨深いですね。私もまたTGC和歌山に出演が決定しているので、一緒に頑張りましょう!」と、北村結愛さんとの再会を喜びながら、合格者にエールを送りました。さらに、前回の同オーディションにて見事合格し、『oomiya presents TGC 和歌山 2023』出演を勝ち取った坂尻夏海も登場し、「合格をした皆さん、おめでとうございます。1年前のこのオーディションで、エントリーNo.1で登場した時の緊張と、合格した瞬間の嬉しい気持ちを今でも覚えています。まずは夢の舞台を楽しんで、そして和歌山をPRできるような魅力あるステージにしてください!」とコメントしました。

合格した8名の和歌山モデルは、TGC和歌山における株式会社オオミヤのステージに登場します!



坂尻 夏海(ゲスト)、藤井 風太/23歳、樫羽 夢/23歳、谷口 葉南/18歳、松本 さらさ/18歳、土井 優佳/22歳、北村 結愛/11歳、宮本 李菜/22歳、松下 彰子/34歳、大平 萌笑(ゲスト審査員)









■出演者募集!応募の受付は、2024年1月10日(水)23:59まで!

「THEカラオケ★バトル」出演を懸けて、「TGC和歌山」にて特別公開審査ステージの実施が決定!

史上最大級のファッションフェスタ「TGC」と、元祖カラオケ採点番組「THEカラオケ★バトル」(テレビ東京系列放送)がコラボレーション!来年春放送予定の「THEカラオケ★バトル~U18歌うま甲子園~」にて、2024年3月に東京にて開催予定のTGCにおける歌唱出演を懸けた戦いが繰り広げられます!



TGC和歌山では、SDGs推進 TGC しずおか 2024に続き、「THEカラオケ★バトル~U18歌うま甲子園~」に出場する和歌山県代表(和歌山県在住)1名を選出する特別公開審査ステージの実施が決定!応募者の中から最終審査を通過した2名が、TGC和歌山のステージ上で歌唱し、来場者投票による1名が出場権を獲得します!

「TGC和歌山」、「THEカラオケ★バトル」、そして「TGC」3つの夢の舞台への切符は誰の手に。皆様からのご応募、お待ちしています。

詳しくは:https://tgc.girlswalker.com/wakayama/2024/news-archives/21677/





全て2023年12月10日(日)現在の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。



イベント名称:oomiya presents TGC WAKAYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:oomiya presents TGC 和歌山 2024)

開催日時 :2024年2月3日(土) 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)

会場 :和歌山ビッグホエール(〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-1)

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/wakayama/2024/

チケット :【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。 ※スタンディングエリアの販売はございません。

アリーナ席:先行販売:12,000円(税込)、一般販売:12,500円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付

スタンド席:先行販売: 8,500円(税込)、一般販売: 9,000円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付

Japan Visitor Ticket:20,000円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付

※Japan Visitor Ticketは、2023年11月11日(土)から順次予約・販売開始 ※売り切れ次第終了

【先行販売第二弾】2023年12月9日(土)10:00から順次予約・販売開始 ※売切次第終了

TGC公式LINE会員先行(第二弾)、ローソンチケット先行

【一般販売】2023年12月23日(土)10:00から ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(日曜・祝日を除く11:00~18:00)







■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。



■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業~福井県鯖江市 眼鏡~』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC(東京開催)会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国四国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方初の和歌山へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。



LINE:@TGC_LINE / X:@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / Threads:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#TGC和歌山 / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV



