Sky株式会社は、日本マイクロソフト株式会社との共催で、「Microsoft Dynamics 365 Project Operations 製品紹介」ウェビナーを3月23日(木)に開催いたします。









従来のプロジェクト管理では、スケジュール管理システムや営業管理システムなど複数のシステムを使い分けるケースが多く、管理が煩雑になり、メンバー間での情報共有がスムーズに行えないという課題がありました。マイクロソフト社が提供するプロジェクト管理ソリューション「Microsoft Dynamics 365 Project Operations」は、プロジェクトに関わる業務である営業案件管理、プロジェクト管理、リソース管理、実績管理までを一元管理できるソリューションとなっており、従来のプロジェクト管理における課題の解決に活用いただけます。



本ウェビナーでは、プロジェクト管理に課題をお持ちの方、新しいプロジェクト管理ソリューションをご検討中の方、「Microsoft Dynamics 365 Project Operations」に興味をお持ちの方に向けて、Sky株式会社で導入支援を行っている「Microsoft Dynamics 365 Project Operations」についてご紹介いたします。製品の概要や特長、Sky株式会社が提供する導入サービスの流れをご説明するほか、製品のデモンストレーション動画もご覧いただけます。





■ウェビナー概要

Microsoft Dynamics 365 Project Operations 製品紹介

(日本マイクロソフト株式会社Webサイト)

https://www.cloudtimes.jp/dynamics365/dynamics-365-project-operations-product-introduction-2023-03-23



【日時】2023年3月23日(木)12:00~12:35

【主催】Sky株式会社

【対象】・プロジェクト管理、営業案件管理のソリューションをご検討中の方

・「Microsoft Dynamics 365 Project Operations」に興味をお持ちの方





■ウェビナーお申し込み

下記Webサイトにてご登録の上ご参加ください。

(日本マイクロソフト株式会社Webサイト)

https://www.cloudtimes.jp/dynamics365/dynamics-365-project-operations-product-introduction-2023-03-23





Sky株式会社では、本ウェビナーでご紹介するスモールスタートかつ短期間での導入を特長とした「Microsoft Dynamics 365 スタートパック」をはじめ、CRM、Microsoft Power Platformを含むさまざまなDX推進 / ERPソリューションを提供しています。詳しくは、下記Webサイトをご覧ください。



Microsoft Dynamics 365とは

https://www.skygroup.jp/software/development/microsoft-dynamics-365-about.html

Microsoft Dynamics 365 ソリューションサービス

https://www.skygroup.jp/software/development/microsoft-dynamics-365-solution.html

Microsoft Dynamics 365 スタートパック for Project Operations

https://www.skygroup.jp/software/development/microsoft-dynamics-365-startpack02.html

Microsoft Dynamics 365 スタートパック for Finance and Supply Chain Management

https://www.skygroup.jp/software/development/microsoft-dynamics-365-startpack.html

ERPソリューション

https://www.skygroup.jp/software/development/erp.html









