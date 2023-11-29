『ウルトラセブン』『ウルトラマンメビウス』『ウルトラマンブレ…
［コスパグループ株式会社］
公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは『ウルトラマン』シリーズ新作アパレル＆グッズを発表した。
『ウルトラセブン』『ウルトラマンメビウス』『ウルトラマンブレーザー』新作アパレル＆グッズが登場！
55周年の『ウルトラセブン』、シリーズ誕生40周年記念作品『ウルトラマンメビウス』、そして最新作『ウルトラマンブレーザー』までラインナップ。
先日開催された〈TSUBURAYA CONVENTION 2023〉にて人気を博した先行販売グッズなどが一般販売にむけ予約受付中！
エレキングが出現した吾妻湖のお土産をイメージしたグッズから、愛らしいマケット怪獣リムエレキングの感電注意！グッズ、そして特殊怪獣対応分遣隊「SKaRD」の備品をイメージさせるものまで、作品世界をリアルに楽しんでみてはいかがでしょうか？
2024年2月発売予定で、コスパ通販、コスパオフィシャルショップほかにて予約受付中。
■商品情報
『ウルトラセブン』
・エレキング 吾妻湖おみやげ ラージトート（税込1,980円）
・エレキング 吾妻湖おみやげ Tシャツ（税込3,300円）
・キングジョー キング Tシャツ Tシャツ（税込3,300円）
『ウルトラマンメビウス』
・リムエレキング Tシャツ（税込3,300円）
・リムエレキング ラージトート（税込1,980円）
『ウルトラマンブレーザー』
・SKaRD ショルダートート（税込2,200円）
・SKaRD ラージトート（税込1,980円）
・ウルトラマン ブレーザーTシャツ（税込3,300円）
・「ヘロワッチ」 Tシャツ（税込3,300円）
・ウルトラマン ブレーザーTシャツ（税込3,300円）
■関連リンク
◆コスパ／『ウルトラマン』シリーズグッズ一覧
┗ https://cospa.co.jp/itemlist/id/01539/mode/series
■権利表記
(C)TSUBURAYA PROD.
(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS cULTRAMAN BLAZAR PRODUCTION CONSORTIUM・TV TOKYO
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA（コスパ）
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS
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■商品に関する詳細、お問合せ先
コスパ公式サイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/29-19:46）
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