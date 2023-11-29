時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

『ウルトラセブン』『ウルトラマンメビウス』『ウルトラマンブレ…

『ウルトラセブン』『ウルトラマンメビウス』『ウルトラマンブレーザー』新作アパレル＆グッズが登場！【株式会社コスパ】

［コスパグループ株式会社］

公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは『ウルトラマン』シリーズ新作アパレル＆グッズを発表した。




『ウルトラセブン』『ウルトラマンメビウス』『ウルトラマンブレーザー』新作アパレル＆グッズが登場！


55周年の『ウルトラセブン』、シリーズ誕生40周年記念作品『ウルトラマンメビウス』、そして最新作『ウルトラマンブレーザー』までラインナップ。
先日開催された〈TSUBURAYA CONVENTION 2023〉にて人気を博した先行販売グッズなどが一般販売にむけ予約受付中！
エレキングが出現した吾妻湖のお土産をイメージしたグッズから、愛らしいマケット怪獣リムエレキングの感電注意！グッズ、そして特殊怪獣対応分遣隊「SKaRD」の備品をイメージさせるものまで、作品世界をリアルに楽しんでみてはいかがでしょうか？
2024年2月発売予定で、コスパ通販、コスパオフィシャルショップほかにて予約受付中。


■商品情報



『ウルトラセブン』
・エレキング 吾妻湖おみやげ ラージトート（税込1,980円）
・エレキング 吾妻湖おみやげ Tシャツ（税込3,300円）
・キングジョー キング Tシャツ Tシャツ（税込3,300円）






『ウルトラマンメビウス』
・リムエレキング Tシャツ（税込3,300円）
・リムエレキング ラージトート（税込1,980円）



『ウルトラマンブレーザー』
・SKaRD ショルダートート（税込2,200円）
・SKaRD ラージトート（税込1,980円）
・ウルトラマン ブレーザーTシャツ（税込3,300円）
・「ヘロワッチ」 Tシャツ（税込3,300円）
・ウルトラマン ブレーザーTシャツ（税込3,300円）


■関連リンク
◆コスパ／『ウルトラマン』シリーズグッズ一覧
https://cospa.co.jp/itemlist/id/01539/mode/series

■権利表記
(C)TSUBURAYA PROD.
(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS cULTRAMAN BLAZAR PRODUCTION CONSORTIUM・TV TOKYO

発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA（コスパ）

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS
X（旧Twitter）　https://twitter.com/cospa_inc
Instagram　https://www.instagram.com/cospa_inc/
YouTube　https://www.youtube.com/@cospa_inc

■商品に関する詳細、お問合せ先
コスパ公式サイト　https://www.cospa.com/
お問合せ先　https://www.cospa.com/inquiry　（お問合せフォーム）

企業プレスリリース詳細へ （2023/11/29-19:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
11月号の特集は「米大統領選まであと１年」。 前回と同じ顔合わせで大接戦となりそうだ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ