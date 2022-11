[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~本日2022年11月28日(月)より開催~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2022年11月28日(月)より2023年1月9日(月)まで、キヤノンマーケティングジャパン株式会社が運営するMSI公式オンラインショップ(以下、MSIストア)にて、『MSIストア年末年始スペシャルキャンペーン』を開催いたします。







『MSIストア年末年始スペシャルキャンペーン』では、最新モデルを含む対象ノートPCが通常販売価格より最大10万円OFFになるセールに加え、対象ノートPCをご購入いただいた方に先着順でAnker製モバイルバッテリーやゲーミングマウスをプレゼントいたします。さらに、ショッピングクレジットによる分割払いにて合計30,000円(税込)以上の商品をご購入で、最大60回払いまでの分割金利・手数料が無料になる「分割払い手数料無料キャンペーン」も同時開催いたします。



■キャンペーン期間

2022年11月28日(月)~2023年1月9日(月)



■キャンペーン特設ページ

https://jpstore.msi.com/2022year-end_sale



【対象ノートPCが最大10万円OFF!お得なセール実施!】

期間中、最新モデルを含む対象ノートPCを通常販売価格より最大10万円OFFにて販売いたします。※1

スペックなどの詳細は、各販売ページにてご確認ください。



●対象商品※2、※3

製品型番:GT77-12UHS-001JP

販売ページ: https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000364

通常販売価格:649,800円 ⇒ セール価格:549,800円(100,000円OFF)



製品型番:Creator-Z16P-B12UHST-009JP

販売ページ: https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000320

通常販売価格:599,800円 ⇒ セール価格:569,800円(30,000円OFF)



製品型番:GP66-12UGSO-678JP

販売ページ: https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000415

通常販売価格:349,800円 ⇒ セール価格:329,800円(20,000円OFF)



製品型番:Katana-GF66-12UE-4017JP

販売ページ: https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000395

通常販売価格:249,800円 ⇒ セール価格:229,800円(20,000円OFF)



など他多数。

セール対象商品はこちらからご確認下さい。

https://jpstore.msi.com/onsale





【先着順!対象ノートPCのご購入でAnker製モバイルバッテリーなどをプレゼント!】

期間中、対象のビジネス&ライトクリエイターノートPCをご購入の方に、先着60台限定でAnker製ノートPC対応モバイルバッテリーをプレゼントいたします。※1



●プレゼント品と対象商品※3、※4、※5

■プレゼント品

Anker製ノートPC対応モバイルバッテリー「Power Core III 19200 60W」



■対象商品

・ Summit-E13FlipEvo-A12MT-038JP

・ Summit-E13FlipEvo-A12MT-058JP

・ Summit-E14FlipEvo-A12MT-002JP

・ Prestige-16-A12UD-098JP



さらに、対象のゲーミングノートPCをご購入の方全員にもれなくMSIゲーミングマウスをプレゼントいたします。

■プレゼント品

MSIゲーミングマウス「M92」



■対象商品

・ GT77-12UHS-001JP

・ GE76-12UH-220JP

・ GP66-12UGSO-678JP

・ Katana-GF66-12UGS-042JP



その他、キャンペーンの詳細や対象商品はキャンペーン特設ページをご確認下さい。

https://jpstore.msi.com/2022year-end_sale





【最大60回払いまでOK!分割払い手数料無料キャンペーン】

期間中、ショッピングクレジットによる分割払いにて合計30,000円(税込)以上の商品をご購入いただくと、最大60回払いまでの分割金利・手数料が無料となります。※6



●対象商品※3

ノートPC全機種



その他、キャンペーンの詳細はキャンペーン特設ページをご確認下さい。

https://jpstore.msi.com/2022year-end_sale





※1:キャンペーン期間中でも対象商品やプレゼントの在庫が無くなった場合は終了となります。

※2:価格は全て税込。商品は一例です。

※3:アウトレット品や中古品(リファービッシュ品)など一部対象外となる製品がございます。

※4:プレゼント品は後日発送(モバイルバッテリーは2022年12月中旬以降、ゲーミングマウスは2023年1月中旬以降を予定)となります。

なお、配送日・時間指定などは出来かねますので予めご了承下さい。

※5:モバイルバッテリーの詳しい仕様・使用方法はアンカー・ジャパン株式会社(https://www.ankerjapan.com/)までお問い合わせください。

※6:20歳以上の個人のお客様が対象です。



