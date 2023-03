[CS 日テレ]

CSチャンネル・日テレプラスで5/6(土)17:30~放送





株式会社CS日本(東京都港区)は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、「From 2PM To You 2023<日テレプラス版>」を、5月6日(土)17:30より放送します。







2PMのメンバー、Jun. K(ジュンケイ)、NICHKHUN(ニックン)、WOOYOUNG(ウヨン)によるプレミアムイベントを、2023年3月4日(土) 東京 有明アリーナにて開催!

ライブ映像に、当日の入りから舞台裏までの密着や、リハーサル映像・舞台裏でのインタビューを加えた日テレプラスだけでしか見られないオリジナル版を放送します!

2017年11月、横浜アリーナにて開催され、チケットが即日完売、盛況のうちに幕を閉じた「From 2PM To You」が蘇ります!2PM複数メンバーでの来日イベント開催は2017年「From 2PM To You」公演以来となり、3人によるそれぞれのソロライブと、3人のコラボレーションによる2PMの楽曲も披露。

2PMの2023年のデビュー15週年イヤーに向けて期待が一層高まる中、ソロとしてのキャリアを重ねスケールアップした3人による一夜限りのステージ。





【出演】

Jun. K、NICHKHUN、WOOYOUNG



◆放送情報

From 2PM To You 2023<日テレプラス版> 5/6(土)17:30



※スカパー!番組配信でも視聴可能・・・スカパー!放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、アンテナ不要で放送と同じ時刻にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。(アーカイブ配信はありません)



◆日テレプラス番組ページ

https://www.nitteleplus.com/program/2pm_2023/



◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ:https://www.nitteleplus.com

スカパー!(Ch.300)、スカパー!プレミアム(Ch.619)

J:COM(Ch.757)ほか全国CATV

ひかりTV(Ch.555)、auひかり



◆会社情報

会社名:株式会社CS日本(通称:CS日テレ)

代表取締役社長:正力 源一郎

所在地:東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階



