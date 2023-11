[Foot Locker atmos Japan合同会社]





ファッションアイコニックとしても人気のMLBとatmos pink別注デザインのアパレルとアクセサリーが完成しました。





【PRODUCT】







品名: MLB Big-shirt / 品番 : 23AW-MLBTP01

展開カラー : WHITE(New York Yankees), GREY(Boston Red Sox),BLUE(Los Angeles Dodgers)

サイズ展開:FREE

価格:¥6,050(税込)











品名: MLB Track suit / 品番 : 23AW-MLBTP02

展開カラー : NAVY(New York Yankees),RED(Boston Red Sox),WHITE(Los Angeles Dodgers)

サイズ展開:S,M

価格:¥12,100(税込)











品名: MLBKnit Cardigan / 品番 : 23AW-MLBTP03

展開カラー : NAVY(New York Yankees),RED(Boston Red Sox),WHITE(Los Angeles Dodgers)

サイズ展開:F

価格:¥13,200(税込)









品名: MLB Knit Stole / 品番 : 23AW-MLBTP04

展開カラー : NAVY(New York Yankees), RED(Boston Red Sox)

サイズ展開:FREE

価格:¥6,600(税込)









品名: MLB Big Buckle Belt / 品番 : 23AW-MLBTP05

展開カラー : SILVER(New York Yankees),GOLD(Los Angeles Dodgers)

サイズ展開:FREE

価格:¥5,390(税込)











品名: MLB Hoop Earrings / 品番 : 23AW-MLBTP06

展開カラー : GOLD(New York Yankees, Boston Red Sox ,Los Angeles Dodgers)

サイズ展開:FREE

価格:¥7,150(税込)











品名: MLB Neck Chain / 品番 : 23AW-MLBTP07

展開カラー : GOLD(New York Yankees, Boston Red Sox ,Los Angeles Dodgers)

サイズ展開:FREE

価格:¥6,600(税込)









オーバーシルエットのTシャツ、ファッションの定番にもなりつつあるトラックジャケット、カレッジライクなカーディガン、コーデのポイントとしても使えるストール、キャッチーなデザインのベルト、ピアス、ネックレスを展開。

トレンド要素が詰まったラインナップは、いつものコーデにプラスすだけで、いまどきギャルなY2K、ストリートスタイルに仕上がります。

ピアスとネックレスはサージカルステンレスを使用しているので金属アレルギーの方でもストレス無く着けていただけるのも嬉しいポイントです。





<ABOUT atmos pink >SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックススタイルを提案するコンセプトショップ。 <Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分の ために。体を動かそうよ。 音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>を コンセプトに 、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、 スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックススタイルを提案します。







<ABOUT MLB> http://www.mlb.jp/

Major League Baseball(MLB)とはアメリカ合衆国、及びカナダ所在の球団で編成されるプロ野球リーグのこと。近年では各球団の(ロゴ)アイコンが世界中のストリートシーンで受入れられ、近年、ファッションブランドの側面も持つ総合スポーツブランドになっている。









