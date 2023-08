[エレコム株式会社]

圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプと音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型をご用意



エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、音声と映像をズレなく楽しめるUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))接続のデジタル式有線ヘッドホンを新発売いたしました。







ペアリングや変換ケーブルを使用せず、スマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使うことができます。また、人の声が聞き取りやすいよう音質調整されるため、映画・ドラマの視聴時に耳に負担がかかりにくい点が特長です。

さらに、リモコン・マイク付きのため、手元操作で音量の調整が可能で、動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出ることができます。





圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプヘッドホン



■USB Type-C(USB-C)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。

■音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。

■人の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。

■DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。

■音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマートフォンゲームのプレイにも適しています。

■リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出ることができます。

■ご使用の際はスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。

■圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプを採用しています。

■ケーブル長はゆったり使える1.2mです。















音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホン



■USB Type-C(USB-C)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。

■音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。

■人の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。

■DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。

■音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(通称:音ゲー)を始めとしたスマートフォンゲームのプレイにも適しています。

■リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出ることができます。

■ご使用の際はスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。

■音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。

■フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。

■ケーブル長はゆったり使える1.2mです。

※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.











環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品



■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)









製品詳細(すべてオープン価格)



<デジタル式USB-C ヘッドホン セミオープンタイプ ブラック>

型番:EHP-DF10IMBK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF10IMBK.html





<デジタル式USB-C ヘッドホン セミオープンタイプ レッド>

型番:EHP-DF10IMRD

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF10IMRD.html





<デジタル式USB-C ヘッドホン セミオープンタイプ シルバー>

型番:EHP-DF10IMSV

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF10IMSV.html





<デジタル式USB-C ヘッドホン カナル型 ブラック>

型番:EHP-DF11CMBK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF11CMBK.html





<デジタル式USB-C ヘッドホン カナル型 レッド>

型番:EHP-DF11CMRD

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF11CMRD.html





<デジタル式USB-C ヘッドホン カナル型 シルバー>

型番:EHP-DF11CMSV

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF11CMSV.html





詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20230808-02/





ご購入はこちら



<デジタル式USB-C ヘッドホン セミオープンタイプ>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CCP2HCZX

エディオンネットショップ:https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00076365850

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001007974043/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550286183/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550286183.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550286183.html



<デジタル式USB-C ヘッドホン カナル型>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CCP3K3DY

エディオンネットショップ:https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00076365164

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001007974048/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550286237/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550286237.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550286237.html





企業情報



エレコム株式会社は、IT周辺関連製品の開発、製造、販売を行っています。近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア・医療・放送・社会インフラなどの様々な分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを「暮らし」と「社会」にお届けしています。新しいテクノロジーがもたらすイノベーションとユーザーをつなぐ“かけ橋”となる、新たな製品やビジネスソリューションを提供します。





会社概要



会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長 柴田幸生



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/08-14:46)