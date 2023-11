[株式会社TSIホールディングス]











TSIホールディングスグループの株式会社スタージョイナス(所在地:静岡県静岡市、代表取締役社長:松下一英)が運営するカルチャーショップ「BAIT(ベイト)」は、11月11日(土)に渋谷パルコ・Dragon Gateにて開催される“体感型”の VALORANTイベント「Hype Up Tour JAPAN」をサポート。

11月9日(木)~11月12日(日)の期間、BAIT SHIBUYA PARCOではオリジナルリストバンドの配布をはじめ、プレゼントキャンペーンを実地いたします。



今回、VALORANT Champions Tour Official Off-Season Seriesの一環として3種類のイベントを開催し、eスポーツファンと共に新たなeスポーツライブ体験を生み出す株式会社XENOZ、株式会社パルコの共同プロジェクト「Hype Up Tour Japan」の開催にあたり、BAITはこれまでのコラボレーションを通じて、eスポーツカルチャーに影響を受けブランドキャリアに貢献してきたこともあり、eスポーツを担う次世代のコミュニティを応援し刺激を与えたいという想いから、BAITによるサポートが実現となりました。



「Hype Up Tour Japan」はタクティカルFPS「VALORANT」のトッププロたちがチームに分けられ、決勝戦となる会場は渋谷パルコに有するDragon Gateにて11月11日(土)に開催されます。



大会2日前となる11月9日(木)よりBAIT渋谷パルコでは、「Hype Up Tour Japan」のチケットを店頭にて提示したいただいた方に先着で、決勝戦出場の4チームのカラーリングを落とし込んだ限定オリジナルリストバンドを配布いたします。



BAIT×Hype Up Tour Japan オリジナルリストバンド







【配布方法】

Hype Up Tour Japan SHIBUYA FAINALSのチケットを期間中、店頭にて提示したいただいた方に先着でオリジナルリストバンドの希望カラーを配布いたします。

【配布場所】

BAIT SHIBUYA PARCO(東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 5F)

【配布日時】

11月9日(木)~ 11月12日(日)

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。



また、Hype Up Tour Japan X公式アカウントにて今回のサポーティングを記念して、出演者直筆サイン入りのBAITとHype Up Tour Japanオリジナルスケートデッキが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。



BAIT×Hype Up Tour Japan オリジナルスケートデッキ







【応募方法】

ご自身のXアカウントにて@HypeUp_officialと@BaitMeJpをフォローの上、該当投稿をリポスト。

【該当投稿】

https://x.com/HypeUp_official/status/1719656983274676533?s=20

【締切】

11月12日(日) 23:59まで



今後もBAITではeスポーツカルチャーを含めた様々なカルチャー、次世代のプレイヤーをインスパイアしてのサポートを行ってまいります。





― Hype Up Tour Japan SHIBUYA FINALS ―

【開催日】

2023年11月11日(土)13:00 START

【開催場所】

Dragon Gate 渋谷パルコDGビル18F



Hype Up Tour Japan公式ホームページ:

https://hypeup.fun/



BAIT公式オンラインストア:

https://baitme.jp/



PR問い合わせ先

BAIT PR 新酒 政太朗

seitaro_shinzaka@star-j.com



*ご不明な点がありましたらPR担当までご連絡をお願い致します。



