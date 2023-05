[MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社]

6月24日(土)~ 8月26日(土)の土曜日に全9回開催グランド ハイアット 東京にて開催



MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)の取扱いブランドである、シャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、ラグジュアリーホテル、グランド ハイアット 東京のオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」にて開催する“ホワイト”をテーマとした魅惑のサマーナイトイベント「Soiree Blanche ~ソワレ ブランシュ~」をサポートいたします。







6月24日(土)からの開催日には、オールホワイトのドレスに身を包み、南仏のリゾート気分を感じながら、グランド ハイアット 東京のフレンチ キッチンのフランス料理とともに、モエ・エ ・シャンドン モエ アンペリアル、アイス アンペリアルをお楽しみいただけます。



「Soiree Blanche ~ソワレ ブランシュ~」は、“オールホワイト”をドレスコードとし、ゲストの皆さまには全身を白いファッションでコーディネートしてご参加いただく、南フランス コートダジュールのサントロペが発祥とされ、様々な国で広く楽しまれているイベントです。本イベントも白を基調とした地中海を彷彿とさせるデコレーションと、サマーラウンジミュージックの生演奏で会場全体が華やかに彩られます。心地よい夜風が吹き抜けるテラスや華やかで活気のある雰囲気に包まれた店内で、モエ・エ ・シャンドン モエ アンペリアル、アイス アンペリアルと合わせて、グランド ハイアット 東京のシェフが腕によりをかけて用意する料理をご堪能ください。



初夏を感じる6月24日(土)を皮切りに、8月26日(土)の土曜日に全9回開催いたします。着席スタイル(全席指定)のレギュラープランと、スタンディングスタイルのカジュアルなプランからお選びいただけ、どちらのプランでも、モエ・エ ・シャンドン モエ アンペリアル、アイス アンペリアルをお楽しみいただけます。



「Soiree Blanche ~ソワレ ブランシュ~」でモエ・エ・シャンドンとともに、夏の夜の心地良いひと時をご満喫ください。



EVENT INFORMATION 開催概要





非日常を楽しむラグジュアリーなサマーナイトイベント「Soiree Blanche」が4年ぶりに開催



開催場所:フレンチ キッチン(東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 2階)

開催日:6月24日(土)、7月1日(土)、8日(土)、15日(土)、29日(土)、8月5日(土)、12日(土)、19日(土)、26日(土)

開催時間:レギュラープラン 18:00 ~ 22:00(LO 21:30)、スタンディングプラン 19:00 ~ 22:00(LO 21:30)

会場:オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」店内およびテラスエリア

ドレスコード:オールホワイト

予約:公式WEBサイトにて完全予約制

https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/recommended/french-kitchen-soiree-blanche/

電話番号:03-4333-8781 ※営業時間は公式WEBサイトをご覧ください。



メニュー / 料金(税込・サービス料15%別):

● レギュラープラン 13,200円

着席スタイルでフリーフロードリンクとブッフェスタイルのお料理をお楽しみいただくプラン



・ウェルカムドリンク モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル



・ウェルカム カナッペ

‐ ローズマリーグジェール レモンクリーム ひまわりの種

‐ ミニクロワッサン ポークパストラミ キャロット

‐ スモークサーモンムースのタルトレット アボカド アーモンド



・アペタイザー

‐ 鰹のグリルのサラダ ラタトゥイユ ライムマヨネーズ ポーチドエッグ オリーブマリネ

‐ フライドポテト パルメザンチーズ トリュフ風味



・メイン料理(ブッフェスタイルでお好きなだけ)

ビーフサーロイン、海老のマリネ、ポーク、チキンなどのバーベキュー料理、グリル野菜



・デザート

ピーチショートケーキ、ココナッツシャーベット



・フリーフロードリンク

シャンパン(モエ・エ・シャンドン モエ・エ アンペリアル)白ワイン、赤ワイン、カクテル、ソフトドリンク



● スタンディングプラン 9,000円

スタンディングでフリーフロードリンクとブッフェスタイルの軽食をお楽しみいただくプラン



・ウェルカムドリンク モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル



・ウェルカム カナッペ

‐ ローズマリーグジェール レモンクリーム ひまわりの種

‐ ミニクロワッサン ポークパストラミ キャロット

‐ スモークサーモンムースのタルトレット アボカド アーモンド



・軽食(ブッフェスタイルでお好きなだけ):

‐ パテドプロバンサル 生ハム アプリコットコンポート

‐ ボローバン チーズムース ポルチーニ茸と海老のマリネ

‐ アールグレイパウンドケーキ チキン ピーチ

‐ 鴨のロースト ホースラディッシュソース そば粉のブリニ

‐ トリュフポップコーン

‐ ホウレン草とベーコンのキッシュ いくら

‐ チキンリエットと枝豆のコーン



・デザート(アイスクリームステーションよりお好きなだけ):

ソフトクリーム



・フリーフロードリンク:

シャンパン(モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル)、白ワイン、赤ワイン、カクテル、ソフトドリンク



PRODUCT INFORMATION 商品概要





世界中で愛され続けるモエ アンペリアルは、モエ・エ・シャンドンを代表するブリュット(辛口)シャンパン。

メゾンのスタイルを最も高い完成度で普遍的に表現した、みずみずしい果実味、魅惑的な味わい、そしてエレガントな熟成が特徴です。アイス アンペリアルは、モエ・エ・シャンドンの伝統的なスタイルはそのままに、もっと自由にシャンパンを楽しむことができる「氷と一緒に楽しむ」革新的なシャンパンです。果実の凝縮感、ふくよかさ、そしてフレッシュさが絶妙なバランスです。



ABOUT GRAND HYATT TOKYO グランド ハイアット 東京 について





ダイナミックなライフスタイル デスティネーションホテルとして、国際文化都市である六本木のビジネスや文化、ファッションが集まる「六本木ヒルズ」に位置します。2003年の開業以来、ミシュランガイドや世界有数のトラベル誌などで高く評価され、世界中の旅行者を魅了し続けています。厳選された天然素材をつかい、コンテンポラリーなデザインながらも温もりあふれるレジデンスのような雰囲気の全387室のゲストルームは、都内で唯一のプライベートプールを備えたプレジデンシャル スイートをはじめとする28室のスイートを有します。

館内には独創的な10のレストラン&バーのほか、最新の機器を導入した2,800平方メートル の宴会施設、会員および宿泊ゲストのみが利用できるスパ&フィットネスなどを設け、豊富なオプションを提案します。ドラマチックな建築と大胆で活気に満ちたデザインが織りなす空間では、卓越したサービスだけではなく細部にこだわったさまざまな体験を提供し、お客様が過ごすひとときを色鮮やかに演出しています。



グランド ハイアット 東京の最新情報は tokyo.grand.hyatt.jp をご覧ください。



ABOUT MOET & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて







世界中で愛され続けるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、1743年の創業以来、セレブレーションや人生の忘れられない瞬間に寄り添い、人々を魅了してきました。

モエ・エ・シャンドンは、国王ルイ15世当時のフランス宮廷の御用達ワインとして親しまれ、かのポンパドゥール夫人は、”飲んだあと女性をより美しくしてくれるのはシャンパンだけ”と断言しました。またロシア皇帝アレキサンドル1世、フランス国王シャルル10世などもメゾンを寵愛し、特にナポレオン1世と当時の当主ジャン・レミーとの間には深い友情があり、メゾンのフラッグシップ・シャンパン「モエ アンペリアル」は、ナポレオン1世への敬意を表し『アンペリアル(皇帝)』と名付けられました。モエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大の作付面積を有し、上質なブドウ、長年培ってきたシャンパン造りのノウハウ、そして近代的な設備を活かし、1743年の創業以来約3世紀もの間、代々の醸造家が完成させてきたサヴォワ・フェール(職人の匠)を受け継いでいます。また、サステナブルプログラム「ナチュラ・ノストラ」 を通じてシャンパーニュ地方の生物多様性の保護に努めており、2009年からは慈善活動プログラム「Toast for a Cause」も行っています。代表的なモエ・アンペリアルから希少なグラン ヴィンテージ コレクション、また爽やかなアイス アンペリアルや優しい味わいのネクター アンペリアルとそれぞれの個性はどれも親しみやすく、幅広い味わいはあらゆるシーンでお楽しみいただけるシャンパンとして世界中の人々を魅了し続けています。



モエ・エ・シャンドン公式サイトhttps://www.moet.com/ja-jp

公式LINEアカウント:https://lin.ee/aK9ulUb

Facebook: https://www.facebook.com/moet.jp

Instagram: https://www.instagram.com/moetchandon/

MHD モエ ヘネシー ディアジオ Sustainability/CSRに関してはこちら:https://www.mhdkk.com/company/csr/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/22-18:46)