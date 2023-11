[Foot Locker atmos Japan合同会社]





渋谷エリアで長年親しまれ続けている老舗中華店の「兆楽」と「atmos」が初のコラボレーションを実現。



【PRODUCT】









atmos×兆楽 VINTAGE PROCESSING T-SHIRS

(アトモス×チョウラク ヴィンテージ プロセッシング Tシャツ)

No: MA23F-TS101

Price: 6,600円 (税込)

Color: WHIITE, BLACK













atmos×兆楽 SHOP T-SHIRS

(アトモス×チョウラク ショップ Tシャツ)

No: MA23F-TS102

Price: 6,600円 (税込)

Color: WHIITE, BLACK





【受注受付期間】

2023年11月13日(月)18:00- 11月19日(日)23:59

URL: https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-choraku





両店ともに渋谷宇田川町に軒を連ねる縁もありタッグを組むことになった今回、2種類のTシャツをリリースします。

まずは、“長年着続けたスタッフTシャツ”をコンセプトに特殊な技法でエイジング加工を施したポケットTシャツをラインアップ。フロントのポケットには両者のロゴを加え、バックスタイルには大ぶりな「兆楽」ロゴをデザイン。

もうひとつは、こちらもフロントに両者のロゴを刺繍で左右にデザイン。背面には、アトモス渋谷店と兆楽宇田川町店の外観モチーフや、兆楽がキャッシュオンリーということから多様な決済方法を交えたプレイフルなグラフィックを取り入れたTシャツを展開いたします。







どちらもシルクのような光沢や滑らかさを感じさせるコンパクト糸を使用。着心地は、ドライタッチな質感のため肌あたりもよく耐久性にも特化。カラーバリエーションは、ホワイト、ブラックの2色を用意。スニーカーショップと中華屋という異業種が手を組んだ未曾有なコラボレーションがお目見えです。

キービジュアルにはお笑いコンビ・ぺこぱの「シュウペイ」を起用。10年以上兆楽へ通い、自身のラジオ番組でも兆楽愛を語るほど熱狂的な兆楽ファンのシュウペイ。ルースチャーハンを頬張るユニークなビジュアルにも注目です。

本コレクションは11月13日(月)18:00より受注受付開始。





About atmos

URL https://www.atmos-tokyo.com

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。





About 兆楽(ちょうらく)

昭和30年代に創業した黄色い看板が目印の町中華。流行の最先端、カルチャーを産み出す渋谷センター街のど真ん中、渋谷警察署(宇田川交番)のすぐそば「宇田川町店」と、渋谷駅井の頭線出口すぐ「道玄坂店」の2店舗で営業。何もかもが移り変わる街で愛され続けて60年以上の老舗で、店内は昭和から続く、これぞ町中華な雰囲気が漂っており老若男女幅広い年齢層に愛されている。

お店の看板メニュー「ルースチャーハン」は、青椒肉絲(チンジャオロース)からピーマンを抜いた「ロース」から由来する。シンプルな卵チャーハンに、豚肉とタケノコが入った熱々のあんかけがトッピングされたやみつきになる名物チャーハン。

「マツコの知らない世界」や2022年10月の「アメトーーク!」にて、「兆楽大好き芸人」が放送され話題を呼んだ。



