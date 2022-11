[株式会社 資生堂]

「ドルチェ&ガッバーナ ビューティ プレス by Lula 」にて、「EBiDAN」選抜メンバーが出演するドルチェ&ガッバーナ「ライトブルー」のインタビュー&ムービーが11月22日(火)に公開。





イタリア発のメイクアップブランド「ドルチェ&ガッバーナ ビューティ」から創刊された、オンラインマガジン「ドルチェ&ガッバーナ ビューティ プレス」では、自由な魅力を開花させ、きらびやかな日常へと変えるブランドとして、情熱と愛にあふれたすべての人に向けて、日常を彩るさまざまなコンテンツを配信しています。





その中のコンテンツ内で、スターダストプロモーションに所属する若手俳優/アーティスト集団・EBiDAN(恵比寿学園男子部)から今回の撮影のために選抜された7人のメンバーの新インタビュー&ムービーが11月22日公開されます。

■記事URL:https://dgbeauty-lula.jp/interview/36



■動画URL:https://youtu.be/soafXVckZJ8











【出演者プロフィール】



●カイ(超特急)

メインダンサー&バックボーカルグループ「超特急」のメンバーとして活動中。韓国カルチャー・音楽・ファッション・ドラマが好きで、自身もモデルや俳優として幅広く活躍。プロデュースブランド「KEEN AND INTENSE」を立ち上げるほどのファッション好き。https://www.instagram.com/927_kai/

●曽野舜太(M!LK)

2021年に「M!LK」でメジャーデビューを果たし、日本テレビZIP!『ベラベラENGLISH 星星the Teacher』レギュラーに抜擢され、朝の顔としても注目を集める。映画やドラマ、多数の舞台など俳優としても活動。日本テレビ『Zスタジオ ひまつぶ荘』では番組MCを努め『有吉ゼミ』激辛回出演時にはトレンドに入るなどバラエティでも注目を浴びている。https://www.instagram.com/sonoshunta_milk/



●田中洸希(SUPER★DRAGON)

2013年に「EBiDAN」の研究生としてスターダストプロモーションに所属、2015年「SUPER★DRAGON」のメンバーとしてデビュー。甘いルックスとBeatBoxが持ち味。映画、ドラマ、舞台など幅広く活躍中。https://www.instagram.com/tanaka_koki_0227/



●高田彪我(さくらしめじ)

フォークデュオ「さくらしめじ」として活動中。2015年月9ドラマ『5→9~私に恋したお坊さん~』(CX)に出演。“女装男子”里中由希(ゆきちゃん)役で話題を集める。2021年NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』ではヒロインの幼なじみ早坂悠人役で出演。https://www.instagram.com/hyoga_takada_official/



●NAOYA(ONE N’ ONLY)

ダンス&ボーカルユニット「ONE N' ONLY」のRAP&ダンサーとして活動中。主演映画『バトルキング!!-We'll rise again-』、映画『決戦は日曜日』、日本テレビ『FAKE MOTION-たったひとつの願い-』、メ~テレ『his~恋するつもりなんてなかった~』など俳優としても活躍。大の美容・スキンケア好き。https://www.instagram.com/0406_k.naofficial/



●桜木雅哉(原因は自分にある。)

2016年「EBiDAN」に所属し、2019年に俳優、ダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」のメンバーとしてデビュー。俳優としても活躍し、映画『私の卒業-第3期-「あしたのわたしへ」』他、映画、ドラマ、舞台など幅広く活動中。美容やスキンケア好きの現役高校生16歳。https://www.instagram.com/gnjb_official/



●SEIYA(BUDDiiS)

2020年、ダンスボーカルグループ「BUDDiiS (バディーズ)」のメンバーとしてデビューし、Rap&Dancerとして活動中。舞台や映画などの俳優活動も行なっている。「BUDDiiS」のライブグッズをデザインするなど、持ち前のセンスを生かし多方面で活躍。https://www.instagram.com/okmtseiya_official/





<使用アイテム>

ライトブルー オードトワレ

25mL 7,000円(税込7,700円)

50mL 9,800円(税込10,780円)

100mL 13,100円(税込14,410円)



地中海を彷彿とさせる、フレッシュさが魅力

眩しい日差しが躍る地中海のきらめきをイメージ。つける人を選ばない、フレッシュでジェンダーフリーな香り。太陽が降り注ぐ地中海の夏の楽しいエネルギーを表現しています。

灼熱の太陽、海、そして官能性への賛辞です。ジャスミンとホワイトローズのフェミニンなブーケに、弾けるようなシトラスと爽やかなグリーンアップルの生き生きとしたフルーティフローラルな香りが重なり、それを香ると、気分は一気にカプリ島のきらめくターコイズブルーの海へワープし、夏の冒険と休日の情熱を思い出します。

トップ:シシリーシダーと新鮮なリンゴの活気、スイセンの魅力を混合したもので、南イタリアの夏を想起させます。

ミドル:ジャスミンとデリケートなホワイトローズからなる女性的なブーケの中に、新鮮な竹の香りを感じます。

ラスト:官能的なアンバーとムスクの挑発的な心地よさに、シトロンウッドの香りが絡みあいます。

※参考小売価格 店舗によって異なる場合があります



【ドルチェ&ガッバーナ ビューティ プレス by Lulaについて】

イタリア発のメイクアップブランド「ドルチェ&ガッバーナ ビューティ」が運営するオンラインビューティマガジンです。インターナショナルファッション誌「Lula JAPAN」を発行する株式会社セレックが企画・編集を手掛けることで、美しく上質なクリエイションとエディトリアル要素の高い高感度なコンテンツ配信を可能としています。最新の美容情報からメイクアップテクニック、輝く女性たちのメッセージまで、もっと魅力的に、もっとゴージャスに、日常をドラマティックに変えるためのdolceメソッドを、シチリアエッセンスを交えながら配信いたします。

<媒体概要>

媒体名:オンラインビューティーマガジン「ドルチェ&ガッバーナ ビューティ プレス by Lula」

URL: https://dgbeauty-lula.jp/



