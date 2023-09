[株式会社セキド]

小型軽量で高い水中性能に加えて用途に合わせたオプションに対応する「CHASING M2 PRO MAX」と、エントリーモデル「QYSEA FIFISH V-EVO」が体験可能



株式会社セキド(本社:東京都港区、代表取締役:大下貴之)では、2023年9月27日(水)13時より埼玉県春日部市の「春日部みどりのパーク」にて、業務用水中ドローンとして人気の2機種を実際に操縦できる無料体験会「水中ドローン操縦体験会 in 春日部」を開催いたします。近年様々な企業で導入が進む水中ドローン「CHASING M2 PRO MAX(チェイシング エムツー プロマックス)」と「QYSEA FIFISH V-EVO(キューワイシー ファイフィッシュ ブイエボ)」を、利用環境を再現した専用コースで実際に操作して機能や性能を実感できるイベントです。水中ドローン/ROVにご興味をお持ちの方や港湾、海洋、水産事業、ブルーカーボンビジネスなどで水中ドローンの導入をご検討されている方は、ぜひお気軽にご参加ください。











業務利用が可能な最新水中ドローン(ROV)の操縦を専用コースで体験できる!





水中施設の点検や漁業での育成調査、水中映像撮影、潜水士の負荷軽減や安全確保、人間が立ち入るのには危険な場所での調査といった業務で、水中ドローン/ROVの利活用が急速に普及しております。





多くの企業や団体への導入をサポートしているセキドでは、より沢山の方に水中ドローンを活用して水中業務の効率化や低コスト化、安全性を高めていただくため、“春日部みどりのパーク” にて無料体験会を開催いたします。



産業用途で利用可能なスペックを持ちあわせた最新水中ドローンを、利用環境を再現した水中ドローン専用コースで実際に操縦できるこの機会に、皆さまのご参加をお待ちしております。





【参加無料】水中ドローン操縦体験会 in 春日部 2023.9.27 概要





開催日 : 2023年 9月27日(水)



開催時間: 13:00 ~ 16:00



集合時間: 12:50





会場 :

春日部みどりのパーク 屋外プール

〒344-0132 埼玉県春日部市神間872





参加費用: 無料



募集人数: 15名(定員に達し次第締め切り)



対象者 :

・水中ドローンに興味がある方/操縦してみたい方

・水中海中部の調査点検用ロボットの導入検討をされている方

・地域活性や観光業に携わる方

・マリンレジャーの最新アイテムにご興味がある方

※以前に同内容の体験会に参加された方は申し訳ありませんがご遠慮いただいております。

ご理解くださいますようお願い申し上げます。



体験内容:

・水中ドローン操縦体験(体験時間はお一人につき 5分前後を予定)

・はじめての方/導入検討の方向けの水中ドローン運用ポイントやメンテナンス方法のご案内

・製品についての質疑応答



お持ちいただく物:

・暑さ、寒さ、雨天時など屋外イベントに耐えうる備え

※屋外のプールサイドでのイベントとなります。動きやすく多少濡れても問題ない服装、防寒着等を準備の上でお越しください。

※プールサイドでは土足での見学・体験となります。



服装:

屋外のプールサイドでのイベントとなります。

動きやすい服装・多少濡れても問題ない服装、防寒着等を準備の上でお越しください。



詳細/お申し込み:

https://sekido-rc.com/?pid=157712531





春日部みどりのパークで水中ドローン体験会を定期開催





セキドでは、11月以降も春日部みどりのパークでの水中ドローン体験会を定期開催いたしますので、ご都合に合わせてお申し込みください。



[水中ドローン操縦体験会 in 春日部 開催スケジュール]

・2023年 11月 22日(水)13:00~

https://sekido-rc.com/?pid=161592830





体験対象製品





・CHASING M2 PRO MAX(地上給電)



最大稼働半径400m、最大深度200mの動力性能を持ち、4K動画と12MPの画像撮影に対応する1/2.3 SONY CMOSとEISブレ補正機能を搭載、水中のあらゆる対象物の詳細が撮影できます。20種類以上の CHASING製アクセサリーとサードバーティー製のソフトウェアやハードウェアが搭載可能で、一度に最大5つのアクセサリーを搭載できるよう、ポートの配置が新しくなりました。

https://sekido-rc.com/?pid=168439209









・QYSEA FIFISH V-EVO(地上給電)



水中ドローン(ROV)を新たに始める方におすすめのエントリーモデルです。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで、誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。

https://sekido-rc.com/?pid=174422415







※事情により体験製品が変更となる場合がございます。





●【参加無料】水中ドローン操縦体験会 in 春日部 2023.9.27 詳細/お申し込み

https://sekido-rc.com/?pid=157712531



【セキドについて】

水中ロボティクス事業において、高度な産業用ROVからコンパクトな水中ドローンまで広く取り扱い、オンラインストアでの販売から企業・官公庁への導入サポートまで対応しております。



【セキド 水中ドローン/ROV相談窓口】

https://sekidocorp.com/rov/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

受付時間(月~金 10:00~17:30)

TEL: 03-5843-7836 FAX:03-5843-7837



【セキドオンラインストア】

https://sekido-rc.com/



【DJI認定ストア 東京虎ノ門】

https://sekidocorp.com/toranomon/



