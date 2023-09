[株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ]

ホテル開業1周年と共に大切な人と記念日を祝う 9月5日より予約受付開始



ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー(所在地:東京都中央区銀座6-2-11、総支配人/太田 雅史)では、2023年11月16日(木)に開業1周年を迎えるにあたり、お客様へ感謝の気持ちを込めて、ホテルのコンセプトである“酔いしれる”をテーマにした特別な宿泊プランを1日1室限定で発売いたします。







このプランにはデラックスタイプの客室に、フルボトルワイン付き特別ディナーや、バーでのフリードリンクなどが含まれており、ホテルの開業記念(アニバーサリー)だけでなく、誕生日や結婚記念日など大切な人と記念日(アニバーサリー)を祝うお客様にも最適な宿泊プランです。



“酔いしれる”「アニバーサリー宿泊プラン」詳細

◇ 宿泊期間:2023年11月1日(水)~2024年2月29日(木)

除外日:11月11日(土)、17日(金)、18日(土)、12月8日(金)、15日(金)、

12月22日(金)~25日(月)、31日(日)、2024年1月1日(元日)~4日(木)、14日(日)

※チェックイン 15:00~ チェックアウト 12:00まで(通常11:00)

◇ 販 売 数:1日1室(2名様)限定

◇ 料 金:1室1泊料金(1室2名利用)キャンバスデラックスツインルーム(34.7平方メートル )100,000円

※料金にはサービス料、消費税、東京都宿泊税が含まれます。

◇ 予約受付:2023年9月5日(火)14:00~

詳細・ご予約: https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/ginzacorridor/news/ufa6pos2c/

◇ 内 容:プランには下記が含まれます。





1Fイタリアンレストラン「il Cardinale Ginza Corridor Cucina Italiana」での

ディナーコースと乾杯用のグラスプロセッコお一人様につき1杯、及びイタリア直輸入のバローロ(赤ワイン)フルボトル1本付き























2F「CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.」または和酒専門「OMIKI BAR」にて、

国産ウイスキー山崎や白州を含む1周年記念プレミアムドリンクリストからお好みのドリンクを1杯(おつまみプレート付き)と、プランご利用のお客様限定の各種ドリンクをフリーフローにてチェックアウトの時間までご利用頂けます













ご朝食

イタリアのスパークリングワイン「プロセッコ」飲み放題付き



















・紹介制シャンパーニュバー「Champagne Bar Room312 by LILI LA YULI」のシートチャージ無料券プレゼント。※席数に限りがございますので、必ずご予約の上ご来店ください。予約方法等詳細は券面に記載。※不定休



※メニュー内容は食材の都合により変更となる場合がございますのでご了承ください。

※画像はすべてイメージです。



●オエノングループ商品をプレゼント

開業1周年記念日の11月16日(木)にチェックインされるすべてのゲストに、オエノングループ合同酒精のチューハイ「浅草ハイボール 電氣ブランサワー」を1室につき1缶プレゼントいたします。

※ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドーは酒類メーカーであるオエノングループ旧本社ビル跡地に建設されました。※「電気ブラン」の詳細はこちら https://www.oenon.jp/denkibran/



2F「CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.」1周年記念イベント開催

●鏡開きイベント

2023年11月17日(金)23:00に、ホテルと「CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.」の誕生1周年を祝う鏡開きを行い、ご参加者には樽酒を無料で振る舞います。



●スペシャルDJ LIVEイベント

2023年11月17日(金)及び11月18日(土)20:00より次の出演者による音楽イベントを行います。

1.Canvas Lounge 1st Anniversary Party Part1 2023年11月17日(金)開催

「CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.」のサウンドプロデューサーLAVAを中心としたDJチームLAVA FAMILYがサンバダンスとパーカッションによるパフォーマンスを披露します。



出演者 Dj: LAVA, MICKY, Lisas Live Percussion: Winter Spencer

Samba Dancer: Gatinhas(Satomari/Takae/Fumino) VJ: Door



2.Canvas Lounge 1st Anniversary Party Part2 2023年11月18日(土)開催

開業以来「CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.」を盛り上げてくれたLAVA & All Canvas Lounge DJsの豪華共演。1日限りのスペシャルDJ LIVEを行います。

※イベントは予告なく内容が変更となる場合がございますのでご了承ください。







▶LAVA プロフィール

「CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.」のサウンドプロデューサー。

世界の音楽シーンで活躍する作曲家、DJであり、6枚のオリジナルアルバムはヨーロッパ、北米を中心にリリースされ、ドイツではフロアーチャート4位を記録する。

空間サウンドプロデューサーとしてもレストラン、ホテル、美容、ファッション、そして医療と活躍は多岐にわたる。







■ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー【施設概要】

所 在 地:東京都中央区銀座6-2-11

施設構成:客室(161室)、レストラン(1ヶ所)、バー&ラウンジ(3ヶ所)

公式HP:https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/ginzacorridor/

アクセス:

東京メトロ「銀座駅」C-1・C-2出口、「日比谷駅」A-11・A-13出口

「有楽町駅」F-7出口より徒歩約5分

JR「新橋駅」北改札出口、「有楽町駅」日比谷口より徒歩約6分

*********************************************************

酒に酔い、音楽に酔い、人に酔い、魅力に酔い、惑い、心奪われる。

“酔いしれる” をテーマに東京随一のナイトライフの提供を目指す

『ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー』

*********************************************************











企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-18:46)