【糖衣華・泉谷しげる二人展「VS」】

米原康正がキュレーションするギャラリー、tHE GALLERY HARAJUKUにて、

9月2日(土)より、糖衣華・泉谷しげるによる二人展「VS」を開催いたします。



●tHE GALLERY HARAJUKUとは

WEGO放課後アート部やラフォーレ原宿の愛と狂気のマーケットなどで、新しいアーティストの発掘や育成をライフワークとしておこなっているよねちゃんが、新しい才能と、アートにこれから触れる人の出会う場にというコンセプトのもと作られたのが、『tHE GALLERY HARAJUKU』。



個性的な古着屋やこじんまりとして味のある料理屋など歩くだけで楽しくなるそのとんちゃん通りの真ん中にある。



●キュレーター米原康正より

造形作家糖衣華。彼女と出会ったのは1年半ほど前、あるグループ展に参加してもらった時のことだ。

彼女の作る制作物はもちろん、その思考もかなり面白くそれをみんなに伝えたくていろいろ彼女と接触を持った。

そして会ってから半年ぐらいした頃ビデオインタビューをさせてもらう。



糖衣華

https://www.instagram.com/poifull_co



向かったのは彼女の自宅。部屋でインタビューをさせてもらったのだが、

その自宅の作りにかなりこだわりを感じた僕はここに一緒に住んでいるというじじ(おじいちゃん)に興味を持った。

「そのおじいちゃんは何やってるの?」

「泉谷しげる」

かなりの衝撃だった。

それ聞いた瞬間

「泉谷さんの作品展やりたい」

って興奮してた。



泉谷しげる

https://instagram.com/izumiyahonnin

(IZUMIYA ART WORKS専用)



実は僕泉谷さんの描く作品のかなりのファンだったのだ。

1980年石井聰亙監督の映画「狂い咲きサンダーロード」ではその美術と音楽をを担当。

1982年同じく石井聰亙監督の映画「爆裂都市」ではそのキャラクターのクリエーティブをも担当している。

これは後から本人に聞いた話だけど

1971年にフォークシンガーとしてデビューする前には漫画家になりたかったそうだ。

超アンダーグランド漫画雑誌「ガロ」へ寄稿していた。

「でも漫画家には向いてないのわかったの。わかったからそれから絵は片手間で描いてる」

「片手間にしてはあまりにも手が掛かってないですか?」

って質問に泉谷さんは

「手がかかってるにしても片手間にやってることだから売るってことはあんまり考えられないんだよね」

そんなやりとりに

根っからのストリートな人なんだな、ってことを改めて感じた。

泉谷さんが伝えたいのはお金ではなく創造なのだ。

それは孫にも引き継がれている。



そんな華と泉谷しげるの「VS」展を

tHE GALLERY HARAJUKU

で開催します。



tHE GALLERY HARAJUKU

https://instagram.com/the_gallery_harajuku



孫とじいちゃんのVS対決。

どんなものになるのか僕にも全くわからないけど、

時(とき)という概念をぶっ飛ばした展示になるのだけは

確かだと思います。



誰よりもまず僕が一番みたい

2人展です。これは。。



糖衣華・泉谷しげる二人展「VS」

==================

場所:tHE GALLERY HARAJUKU

期間:9月2日(土)~18日(月)

休廊:月・火曜日 ※18日(月・祝)は開廊

時間:11:00~19:00

==================



キュレーター/米原康正

プロデューサー/久々野智 小哲津(くくのち こてつ)

ファウンダー/川尻征司



ーーーーーー

tHE GALLERY HARAJUKU

150-0001

東京都渋谷区神宮前3丁目20-21 ベルウッド原宿1階-C

明治神宮前駅徒歩5分



WEB

http://thegallery-harajuku.com



Instagram:@ the_gallery_harajuku

https://instagram.com/the_gallery_harajuku



