oomiya presents TGC 和歌山 2024 ~2024年2月3日(土)和歌山ビッグホエールにて開催!~



東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2024年2月3日(土)に和歌山ビッグホエール(和歌山県和歌山市)にて『oomiya presents TGC WAKAYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC和歌山)』を開催いたします。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせいたします。





■池田美優の出演が決定!大注目の豪華出演者第2弾解禁!

ゲストモデルに、「ベストジーニスト」一般選出部門を2年連続で受賞し、“殿堂入り”まで王手!国民的人気を誇るモデルで、昨年2022年は、バラエティ番組をはじめ390本ものテレビ番組に出演(※ニホンモニター株式会社調べ)するなどタレントとしても大活躍の“みちょぱ”こと池田美優が決定!

さらに、今年2023年で創刊40周年を迎え、数々のファッションブームを作ってきたViVi専属モデルから、映画初出演にして初主演に抜擢された映画『マイスモールランド』で、「2022年 第96回キネマ旬報ベスト・テン」新人女優賞を受賞するなど女優としても注目を集める嵐莉菜と、ViViスタッフからの熱いラブコールを受け、ViVi2023年10月号より専属モデルに加入した雑賀サクラ、ABEMAオリジナル恋愛番組『彼とオオカミちゃんには騙されない』出演が話題を集めた現役大学生モデル大峰ユリホ、10頭身とも呼ばれる抜群のスタイルを持つカリスマモデル香川沙耶、アジア中の注目を集めた日中韓ガールズグループオーディションに出演し、視聴者投票による初の順位発表式では446万6387票を獲得し見事1位に!(164カ国のうち、83カ国で1位を獲得)昨年2022年3月にはソロデビューを果たし、今年2023年7月にリリースされた4th デジタルシングル「C.O.S.M.I.C Love」はWeb CMの挿入歌に採用されるなど注目を集め続ける川口ゆりな、2023年1月~2月に放送されたドラマ『あなたは私におとされたい』でドラマ初主演を果たした鶴嶋乃愛らに加えて、2022年09月~2023年09月に、日本テレビ『Going! Sports&News』に「Going!バスケットボールサポーター」としてレギュラー出演し、番組内でのバスケ愛溢れるコメントが話題に!先月2023年10月には、B.LEAGUEによる、B.LEAGUEの魅力を発信することを目的にスタートした公式マガジンコンテンツ「B.MAGAZINE」編集長に就任するなど活躍の幅を広げ、CanCam専属モデルとしても人気を集める菜波、リアル姉妹インフルエンサーで、SNS総フォロワー数が430万人を超える姉のねおと妹の野咲美優、そして関西(大阪府)出身で、モデル、女優、タレントなど、マルチに活躍する村瀬紗英らが追加決定!

【ゲストモデル】※50音順





■「TGC和歌山」と和歌山最大級の光の祭典「フェスタ・ルーチェ」のコラボレーションが決定!

和歌山県内2箇所に、“TGC 和歌山 2024 オリジナルライトアップフォトスポット”が登場!

2017年より毎年和歌山マリーナシティで開催され、6年間で63万人以上が来場した和歌山の冬の風物詩「フェスタ・ル―チェ」とTGC和歌山とのスペシャルコラボレーションが決定!2023年11月3日(金)より和歌山マリーナシティにて開催中の「FeStA LuCe in 和歌山マリーナシティ」および、明日2023年11月23日(木・祝)よりスタートする、和歌山のシンボル的存在である和歌山城からJR和歌山駅までの約2kmにわたる街路樹278本に75万球が灯り、並木路を、イルミネーションで織りなす光輝くパレードのような世界に変身させるライトアッププロジェクト「KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe」の2箇所に、“TGC 和歌山 2024 オリジナルライトアップフォトスポット”が登場します!

寒い海辺にあり、それまでは集客が難しかった和歌山マリーナシティの冬の夜に、イルミネーションを灯すことで若者や子どもたちが楽しそうに集うようになり、“オフシーズン”の場所を“オンシーズン”へと変換してきた「フェスタ・ルーチェ」。そして、“光で繋ぐ和歌山”を合言葉に、色々なところに光を灯すことで、もっと人であふれる街にできるのではないか、そんな思いで開催される「KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe」。そんな和歌山の新しい風物詩を、TGC和歌山が一緒に盛り上げます!







さらに!TGC和歌山当日、会場にて来場者向けに配布する応援グッズ(ペンライトなど)が、「フェスタ・ルーチェ」とのコラボレーションを記念したオリジナルデザインのライティングブレスレットに決定!

TGC和歌山×「フェスタ・ルーチェ」限定デザインのライティングブレスレットが会場をTGC和歌山のメインカラーでもあるオレンジ一色に彩ります。お楽しみに!





全て2023年11月22日(水)現在の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。



イベント名称:oomiya presents TGC WAKAYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:oomiya presents TGC 和歌山 2024)

開催日時 :2024年2月3日(土) 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)

会場 :和歌山ビッグホエール(〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-1)

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/wakayama/2024/

チケット :【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。 ※スタンディングエリアの販売はございません。

アリーナ席:先行販売:12,000円(税込)、一般販売:12,500円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付

スタンド席:先行販売: 8,500円(税込)、一般販売: 9,000円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付

Japan Visitor Ticket:20,000円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付

※Japan Visitor Ticketは、2023年11月11日(土)から順次予約・販売開始 ※売り切れ次第終了

【先行販売第一弾】2023年11月4日(土)10:00から順次予約・販売開始 ※売切次第終了

TGC CARD先行:2023年11月18日(土)10:00~11月24日(金)23:59

TGC公式LINE会員先行(第一弾):2023年11月25日(土)10:00~12月 8日(金)23:59

【先行販売第二弾】2023年12月9日(土)10:00から順次予約・販売開始 ※売切次第終了

TGC公式LINE会員先行(第二弾)、ローソンチケット先行

【一般販売】2023年12月23日(土)10:00から ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(日曜・祝日を除く11:00~18:00)







■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。



■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業~福井県鯖江市 眼鏡~』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC(東京開催)会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国四国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方初の和歌山へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。



LINE:@TGC_LINE / X:@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / Threads:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#TGC和歌山 / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV



