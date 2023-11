[ワンダーテーブル]

株式会社ワンダーテーブル[本社:東京都新宿区西新宿/代表取締役社長 河野 博明]では、アメリカンローストビーフ専門店「ロウリーズ・ザ・プライムリブ(以下、ロウリーズ)」による、全国配送可能な通販おせち『Lawry's New Year OSECHI(ロウリーズのプライムリブおせち)』をオンラインで販売中です。早割特典として、11月中のご予約で1,500円OFFでお買い求めいただけます。









ロウリーズでは、昨年に引き続き全国配送可能な通販おせち『Lawry's New Year OSECHI』をオンライン販売しています。10月末まで超早割特典として3,000円割引を実施しました。そして早割典第2弾として、11月は1,500円割引で提供します。



今年は、レストランディナーのような洋風おせちです。前菜からデザートに至るまでご用意し、まるでコース料理のように楽しめるおせちです。お子様からお年寄りまでご家族皆さまで召し上がれるよう、お肉だけでなく魚介類もバランスよく使用し、洋風品目はもちろん伝統的な和の料理も詰め合わせます。二段重と三段重の2種類をご用意しております。壱の重には、自慢のプライムリブと人気のアカンパニメンツ3種、弐の重には、選りすぐりの肉・魚介料理がメインのオードブル、参の重には、トリュフバターと厳選デザート。



日頃からロウリーズの実店舗を利用いただいているお客様のみならず、ロウリーズを利用されたことのない方まで、幅広い方々に同おせちをご利用いただき、ロウリーズを知っていただくきっかけとなることを期待しています。





Lawry's New Year OSECHI ロウリーズのプライムリブおせち





二段重

通常価格:40,000円 (税・送料込)

早割価格:38,500円 (税・送料込)



三段重

通常価格:50,000円(税・送料込)

早割価格:48,500円 (税・送料込)



購入サイト https://wondertable-mall.com/pages/lawrys-osechi

販売期間 2023年8月23日(水)~12月25日(月)

お届け期間 12月28日(木)~30日(土)

超早割特典 11月30日(木)まで1,500円OFFでお買い求めいただけます

サイズ(外寸) 2段:縦307×横234×高さ115、3段:縦307×横234×高さ162 ※単位 mm



※2段・3段ともに3~4名様相当となります。

※数量限定により完売した時点で販売終了とさせていただきます。

※ご注文内容の変更・キャンセルは2023年12月20日(水)17時まで承ります。

※お届け地域によって12月28日(木)のお届けができない場合があります。

※店頭販売は承っておりません。

※ヤマトクール便でお届けします。















ロウリーズ・ザ・プライムリブとは







ロウリーズの1号店は、1938年、Lawrence L. Frank と義弟のWalter Van de Kamp の2人によってロサンゼルスのビバリーヒルズに開業しました。Lawrence は、自ら“シルバー”と呼ばれるカートをデザインし、その中にローストしたプライムリブを縦置きにし、お客様の目の前でお好みの焼き加減、カットで提供するというサービスを考案しました。このサービスは当時のアメリカ人にとって、とても斬新で、この後、多くのレストランがこの方式を模倣し、やがてはアメリカにおけるローストビーフの標準的なサービス方法となりました。その後、経営はLawrence の息子であるRichard N. Frank、さらにその息子であるRichard R. Frankに引き継がれ、現在は、Ryan Wilsonが社長を務めています。











ロウリーズのプライムリブとは







ロウリーズのプライムリブは、米国産ブラックアンガスビーフを使用。 低温でじっくりとローストし、余分な脂を抜き旨みを凝縮させた逸品です。するっとナイフがはいるほどの柔らかさ、だけど口に入れた時は肉本来のしっかりとした繊維質が感じられ、ジューシーな味わいがほとばしり、これぞお肉だという醍醐味が味わえます。添えられたソースは、牛の骨でダシをとったオ・ジュソース。深い味わいのソースがお肉を引き立てます。











食べる時のダイナミックな演出







ロウリーズでは、プライムリブをシルバーと呼ばれるカートに乗せ、お客様の目の前でお好みのサイズにカットします。大きさにより5段階が選べます。カッティングできるのは、特別な訓練を受け、ライセンスを取得した者だけです。ダイナミックな演出を楽しみながら、繊細な味の牛肉をたっぷりといただけます。













株式会社ワンダーテーブル







株式会社ワンダーテーブルは、国内40店舗・海外98店舗の飲食店、8店舗のデリバリー専門店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「MO-MO-PARADISE」やビアレストラン「YONA YONA BEER WORKS」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業136年となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、プライムリブ専門店「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。









<Lawry's New Year OSECHI>



アメリカンローストビーフ専門店「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」のレストランディナーのような洋風おせち。自慢のプライムリブをメインディッシュに、伝統的な和品目と彩豊かなオードブルを詰め合わせ、ご家族全員が楽しめるおせちをご用意しました。11月中のご注文なら1,500円オフ。

https://wondertable-mall.com/pages/lawrys-osechi







