[株式会社インターメスティック]

ディズニー映画『アラジン』のジャスミン、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェル、『リトル・マーメイド』のアリエルが登場。2023年10月6日(金)に全国のZoff店舗、公式オンラインストア他で発売



メガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品ライセンス契約に基づき、「Disney Collection created by Zoff “PRINCESS”(ディズニーコレクション クリエイテッド バイ ゾフ “プリンセス”)」の新モデルを、2023年10月6日(金)より全国のZoff店舗(アウトレット店除く)、ディズニーストア.jp他で発売します。また、発売に先駆け、2023年9月29日(金)よりZoff公式オンラインストアにて先行販売します。







Zoffは、2013年に「Disney Collection created by Zoff」を発売し、今年10周年を迎えます。先週9月22日には「Disney Collection created by Zoff “Donald & Chip ’n Dale”」を発売し、今回「Disney Collection created by Zoff “PRINCESS”」の発売、また11月17日(金)には昨年スタートした世界中から愛されるディズニーファンとの共創プロジェクト「Zoff Disney Collection “&YOU”」の発売を予定しております。この秋のZoffのディズニーコレクションにご期待ください。



待望のプリンセスシリーズの新作には、ディズニー映画『アラジン』のジャスミン、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェル、『リトル・マーメイド』のアリエルが登場。きらめくラインストーンをあしらった華やかでプレミアムなラインと、シンプルでかけやすいのに細やかな遊び心も光るカジュアルなラインの2タイプから選べます。また、各プリンセスをイメージした、マスクチェーンやネックレスとしても使える3WAYグラスコードや、プリンセスのイラストが入ったケースもご用意しました。



■商品概要

商品名|Disney Collection created by Zoff “PRINCESS”

種類|メガネ6型各2⾊ 全12種類、雑貨(3WAYグラスコード・メガネケース)各3種類



価格|メガネ:¥8,800・¥13,300(税込・セットレンズ代込)

3WAYグラスコード:¥2,400(税込)メガネケース:¥2,100(税込)



発売日|2023年9月29日(金)Zoff公式オンラインストアにて先行販売

2023年10月6日(金)Zoff全店舗・他外部モール



取扱店舗|Zoff全店舗(アウトレット除く)、Zoff公式オンラインストア、ディズニーストア.jp、Zoff 楽天市場店、Zoff楽天ファッション店・Zoff ZOZOTOWN店・Zoff i LUMINE店



特設ページ|https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_princess.aspx







商品詳細





Jasmineモデル(2型各2色)

▼#01 ZO231012 2色 ¥13,300(税込・セットレンズ代込)

アラビアンナイトの世界感をイメージしたメガネ。魔法のランプから煙があふれ出る様子を流線形の装飾で表現した、遊び心のあるデザイン。ターコイズカラーのラインストーンもあしらわれた、高級感ある一本です。



|POINT

フロントにはターコイズカラーのラインストーンがきらり。サイドの魔法のランプから妖艶な煙があふれる様子をイメージした装飾がポイント。テンプル(つる)の芯にはアラビア風紋様がのぞき、テンプル(つる)先には魔法の絨毯のモチーフが光ります。



▼#02 ZA231023 2色 ¥8,800(税込・セットレンズ代込)

学校や職場でもかけやすいプラスチックのボストン型で、プリンセスらしいフェミニンなデザイン。サイドに、ジャスミンの衣装をイメージしたターコイズカラーの七宝がさりげなく華やかさを添えます。テンプル先の内側には、「蓮の花」の埋め込みパーツが。



|POINT



▼Jasmine’s Goods

左)グラスコード(マスクコード)¥2,400(税込)

40魔法の絨毯で出かける夜空をイメージしたネイビーカラーのラインストーンがきらめくグラスコード。立体的な魔法のランプや月のチャームもかわいい、マスクチェーン・ネックレスとしても使える3WAYグラスコード。



右)メガネケース¥2,100(税込)

魔法のランプのモチーフ付きケース。蓮の花柄が型押しされたケースを開ける

と、ジャスミンのイラストが入っています。





Rapunzelモデル(2型各2色)

▼#01 ZO232003 2色 ¥13,300(税込・セットレンズ代込)

ラプンツェルの金色に輝く長い髪をイメージ。テンプル(つる)で美しい髪を表現し、ラプンツェルの花飾りをイメージしたメタルパーツを添えました。パープルカラーのラインストーンもあしらった高級感ある一本です。



|POINT

フロントにはパープルカラーのラインストーンがきらり。サイドは、美しい髪の毛をイメージした流線形のデザインに花のメタルパーツがポイント。テンプル(つる)先には親友のパスカルのモチーフが。





▼#02 ZA232006 2色 ¥8,800(税込・セットレンズ代込)

学校や職場でもかけやすい小ぶりなメタルのボストン型で、プリンセスらしいフェミニンなデザイン。サイドには、ラプンツェルの衣装をイメージしたパープルカラーの七宝をのせたリボンのようなデザインがさりげなく光ります。



|POINT

サイドに、ラプンツェルの衣装をイメージしたパープルカラーの七宝をのせたリボンのようなデザインがちらり。テンプル(つる)先の内側には、ラプンツェルが生まれた王国の紋章「太陽のマーク」の埋め込みパーツが。



▼Rapunzel’s Goods

左)グラスコード(マスクコード)¥2,400(税込)

パープルカラーのラインストーンがきらめくグラスコード。ラプンツェルの髪を飾る花のチャームもかわいい、マスクチェーンやネックレスとしても使える3WAYグラスコード。



右)メガネケース¥2,100(税込)

花柄が型押しされたケースには、ラプンツェルの生まれた王国にちなんだ紋章のモチーフを刺繍。内側にはラプンツェルのイラストが入っています。



Arielモデル(2型各2色)



▼#01 ZO232002 2色 ¥13,300(税込・セットレンズ代込)

好奇心旺盛なアリエルをイメージ。サイドからテンプル(つる)の先まで、アリエルの宝物のフォークや、貝殻やヒトデのモチーフがあしらわれています。巻貝風の土台に真珠をイメージしたホワイトのラインストーンが飾られた一本です。



|POINT

フロントにホワイトのラインストーンがきらり。サイドには、人間界にあこがれるアリエルが沈没船から集めた宝物のひとつ、フォークをデザイン。海をイメージした流線形のテンプル(つる)には、貝殻、ヒトデ、サンゴをあしらいました。テンプル(つる)先には親友のフランダーのモチーフが。







▼#02 ZY232009 2色 ¥8,800(税込・セットレンズ代込)

学校や職場でもかけやすいメタルのボストン型は、プリンセスらしいフェミニンなデザイン。サイドには、アリエルの髪色をイメージしたレッドカラーの七宝をのせた、リボン風のデザインがさりげなく光ります。



|POINT

サイドに、アリエルの髪色をイメージした七宝をのせたリボンのようなデザインがちらり。テンプル(つる)先の内側には、アリエルらしい「貝殻」の埋め込みパーツが。



▼Ariel’s Goods

左)グラスコード(マスクコード) ¥2,400(税込)

アリエルをイメージしたアクアマリンカラーのラインストーンがきらめくグラスコード。貝殻やヒトデ、パールのパーツもかわいい、マスクチェーンやネックレスとしても使える3WAYグラスコード。



右)メガネケース ¥2,100(税込)

ヒトデ柄が型押しされたケースを開けると、アリエルのイラストが入っています。



付属品:オリジナルケース&メガネ拭き

全てのフレームに、共通のオリジナルケースとメガネ拭きが付いてきます。ディズニープリンセスのロゴと各プリンセスのモチーフが箔押しされたケース、各プリンセスのイラストが配されたメガネ拭きのセットです。







|お問い合わせ

一般のお客様 |ゾフ カスタマーサポート Tel.0120-013-883(平日11時~18時)

Zoff公式オンラインストアについて |ゾフ オンラインストア Tel.0120-013-505(平日11時~18時)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-20:16)