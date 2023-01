[ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社]





このたびルイ・ヴィトンは、2023年1月1日より日本を代表する世界的アーティスト 草間彌生氏とコラボレーションしたコレクションからフレグランスを発売しました。





2012年にはじまったルイ・ヴィトンと草間彌生の対話のさらなる実りとして、メゾンの3つのアイコニックなフレグランスが日本人アーティスト 草間によって再解釈されました。長年にわたって自らのシグネチャーに忠実に、モチーフを無限に繰り返し、空間を埋め尽くしていきます。



こうして誕生したコレクションは、2つの発売日に分かれて展開されます。それぞれには固有のテーマと方向性がありますが、いずれも草間彌生のモチーフとモチベーションを反映して、ルイ・ヴィトンのインハウス・マスター・パフューマーであるジャック・キャヴァリエ・ベルトリュードが調香した3つのフレグランス――「Attrape-Rêves(アトラップ・レーヴ)」、「Spell on You(スペル オン ユー)」、そして「L’Immensité(リマンシテ)」のパッケージ、ボトル、そしてトラベルケースを彩ります。フレグランスに捧げられた、この一連のユニークで類い稀なクリエーションも、「ルイ・ヴィトン × 草間彌生」コラボレーションの一環としてヴェールを脱ぎます。



ピオニーのブーケとカカオパウダーを融合させた「Attrape-Rêves」は、ミドルノートではパチョリがほのかに香り、やがて、瑞々しく弾けるようなライチのノートが鮮やかに広がります。



「Spell on You」は、プレシャスなアイリスパリダと洗練されたローズブーケが溶け合うことで生まれる官能的な緊張感が特徴。さながら、五感を揺さぶる愛の妙薬のよう。



ルイ・ヴィトン独自の二酸化炭素抽出法によって抽出されたジンジャーの爽やかな刺激とグレープフルーツのビターなテイストを組み合わせた「L’Immensité」は、果てしない瑞々しさをボトルに閉じ込めたフレグランス。



第1弾:「ペインティッド ドット」、「インフィニティ ドット」

草間彌生とメゾンのコラボレーションと友情を祝し、本コレクションのメインテーマは、2012年に草間がハンドペイントしたルイ・ヴィトンのトランクから着想を得ています。アイコニックなフレグランスが、遊び心に溢れ、弾むような「ペインティッド ドット」で彩られます。ユニークな感触を持ち、完璧なカラーハーモニーを奏でるドットです。グリーン、イエロー、レッド、ブルー、ホワイトのドットが、「Attrape-Rêves」のボトルと、これを持ち運ぶためのモノグラム・キャンバスのトラベルケースの上に描かれました。また、メンズ・フレグランスの「L’Immensité」は、ブラック、シルバー、グレー、ホワイトのグラデーションで描かれたドットで飾られます。さらに草間は、一面に明るいドットをペイントすることでモノグラムのフラコニエ(フレグランス用トランク)にひねりを加えました。「ルイ・ヴィトン × 草間彌生」のフレグランス共に旅へと誘う、非凡でプレシャス、カラフルなトランクの誕生です。



「ペインティッド ドット」は、草間の名声と結び付いているもう1つのモチーフ、「インフィニティ ドット」にも変容しました。今や草間のシグネチャーとなった、無数のドットからなるこのパターンは、人を虜にして放さないフレグランス「Spell on You」のボトルにレッドとホワイトで再現。オリジナルのトラベルケースも、レザーにプリントされたドットで変身を遂げました。



第2弾:「フラワー」、「フェイス」、「パンプキン」コレクション

草間彌生が強いこだわりを持って描き続けているもう1つの題材である花──重要で謎めいたこのテーマを草間はその創作活動の中で一貫して多用し、絵画、セリグラフィー、彫刻、インスタレーションといったさまざまな形を通して描いてきました。



「Spell on You」において、魅惑的な草間の花は官能的な香りを生み出す香料に呼応するかのように、コレクションに精巧でフェミニンなタッチを添えます。花は繊細なプリント加工により、レザー製のトラベルケースと、「Spell on You」で満たされたバカラクリスタル製の「Flacon d'Exception(フラコン・デクセプション)」を彩ります。ヌメ革のベースにセットされた「Flacon d'Exception」は、プロダクトデザイナーのマーク・ニューソンがデザインした、想像を超える極上のボトルです。



それだけでなく、草間とルイ・ヴィトンのデザイナーたちは手を携え、草間の近年の絵画作品からあるキャラクターを選び、エクスクルーシブなパターン、フェイスを創作。ユーモラスでにこやかな顔が、「Attrape-Rêves」のボトルに弾むようなカラーコンビネーションで描かれています。



そしてもう1つ忘れてはならないのはパンプキン。草間のパンプキンに寄せる愛は、カボチャのユーモラスな形状と温かみに惹かれて描きはじめた小学生時代に遡ります。さまざまな明るい色で描かれたパンプキンは、メンズ・フレグランスの「L’Immensité」のボトルを、グラフィカルな遊び心で飾ります。

楽しげなプリントは、第1弾と第2弾の2つのコレクションのすべてを密やかに収納する繊細なモノグラム・キャンバスの特製ボックス、「ボワット・シャポー・フラコニエ」にも登場。スペアホイールを雨や埃から守るために1910年に考案された「サック・ショフール(ドライバーズバッグ)」から着想を得た「ボワット・シャポー」の初期モデルは、帽子がエレガンスと品格の象徴であった1924年に帽子収納ボックスとしてデザインされました。ルイ・ヴィトンがこのような洗練されたタイムレスなトラベルアイテムを提案できる唯一のメゾンであったため、「ボワット・シャポー」はエレガントなラゲージとして人気を博しましたが、そのデザインはその後もルイ・ヴィトンのデザイナーたちにインスピレーションを与えることになりました。



草間彌生について

1929年、長野県松本市に生まれた草間は幼少期から問題を抱えながらも、決然と、そして魔法のように、自らの人生を変えていきました。1950年代から60年代にかけては、東京やニューヨークなど世界を巡り、冒険の旅を続けました。そして自身の生み出すアートの力によって人々を魅了すると共に、自らを救ってきたのでした。1970年代、草間は日本へ帰国。傍目には隔絶されたように見えましたが、作品の中に無限を垣間見せるアーティストとして覚醒したのです。今や草間は21世紀を代表する世界的な芸術家であり、最も成功している存命の女性芸術家であると言えるでしょう。



「ルイ・ヴィトン × 草間彌生」コレクションのフレグランスは、各ルイ・ヴィトン ストアおよび公式サイト louisvuitton.comにてお求めいただけます。



第1弾:2023年1月1日より発売中

第2弾:2023年3月31日(金)より発売



-オー ドゥ パルファン「Attrape-Rêves(アトラップ・レーヴ)」 100ml 税込49,500円

-オー ドゥ パルファン「Spell on You(スペル オン ユー)」 100ml 税込49,500円

-オー ドゥ パルファン「L’Immensité(リマンシテ)」 100ml 税込49,500円

-「トラベルケース ペインティッド ドット」 税込110,000円

-「トラベルケース インフィニティ ドット」 税込110,000円

-「トラベルケース フラワー」 税込110,000円

-「ボワット・フラコニエ」 税込1,259,500円

-「ボワット・シャポー・フラコニエ」 価格お問合せ

-「Flacon d'Exception Spell on You(フラコン・デクセプション スペル オン ユー)」 税込3,916,000円





*画像は全て第1弾発売商品



【ルイ・ヴィトンについて】

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを融合した独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的という、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」という精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家、アーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ & ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。



詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイト louisvuitton.comをご覧ください。



#LouisVuitton #ルイヴィトン #LVxYayoiKusama #LVParfums



