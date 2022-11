[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~2022年11月25日(金)より販売開始~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、ハイブリッドワーク向けからご家庭向けまで幅広い用途で高速・快適動作できる性能に加え、お買い上げいただいたその日から文書作成やメールなどが使えるオフィスソフトが付属し、3年間の長期保証が付帯したエディオン限定モデルの薄型・軽量ビジネスノートPC「Modern-14-C11M-6027JP」を2022年11月25日(金)より発売いたします。







【Modern-14-C11M-6027JPの主な特徴】

●パワフルでオフィス搭載、さらに安心の3年保証付き

「Modern 14 C11M」は、薄さ19.35mm・軽さ1.4kgで気軽に持ち運べる本体にビジネス用途やご家庭内でご使用する際に便利な機能を満載した、薄型・軽量デザインノートPCです。



CPUに「第11世代インテル(R) Core™ i7 プロセッサー」を採用し、オフィスソフトやWebブラウザなど複数のソフトを同時に起動して使用する際にもサクサク高速動作を実現します。加えて、無線LAN「Wi-Fi 6」やマイク内蔵Webカメラを標準搭載しており、別途USBデバイスを接続する必要なくWi-Fiルーターへ接続し、ビデオチャットやビデオ会議に参加することができます。オフィスワークとテレワークを併用する「ハイブリッドワーク」で活用できるパワフルなノートPCをお探しのビジネスユーザーにおススメです。



エディオン限定モデルとなる「Modern-14-C11M-6027JP」では、文書作成・表計算・プレゼンテーション作成で欠かすことのできないオフィスソフト「Microsoft Office Home & Business 2021」が標準で付属。永久ライセンス版なので期間を気にすることなくご使用いただけます。



内部構成はメモリ 16GBと高速タイプSSD 512GBを搭載し、ビジネスユーザーやプライベートユーザーを問わず、メモリ不足やストレージ容量不足に悩まされるようなストレスなくご使用いただける構成となっています。







・Modern 14 C11Mシリーズ製品ページ: https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-14-C11X



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.

