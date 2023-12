[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

開催期間:2023年12月23日(土)~2024年1月28日(日)



株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮一浩 以下、当社)は、『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』とコラボレーションした『お隣の天使様焼き』を12月23日(土)より販売いたします。

また、同時展開でノベルティ付きドリンクの販売、対象店舗では描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズも販売致します。









【お隣の天使様焼き】





販売店舗:GiGOのたい焼き秋葉原

販売期間:2023年12月23日(土)~2024年1月28日(日)



【メニュー】

・お隣の天使様焼き(全1種)

500円(税込)

※詳細は公式HPをご確認ください。



【フレーバー】

・プレミアムクリーム



【ノベルティ】

お隣の天使様焼き 1 個(500円税込)ご購入につき、コースター(全8種:ランダム)を1枚プレゼント致します。



▲オリジナルコースター(全8種)サイズ:丸形直径90mm



※コースターの絵柄はお選びいただけません。

※数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。



≪GiGOのたい焼きに関する注意事項≫

・お隣の天使様焼きは1日の販売数量に制限がございます。無くなり次第終了となります。

・コースターの種類はお選びいただけません。

・その他の詳しい注意事項に関しましては、GiGOのたい焼き公式サイトをご確認ください。



【ノベルティ付きドリンク】





対象店舗にてドリンクご購入1点につき、コースター(全8種:ランダム)を1枚プレゼント致します。

※もらえるコースターの絵柄は『お隣の天使様焼き』と同じ絵柄になります。



販売店舗:GiGO コラボカフェスタンド札幌ノルベサ、GiGOドリームタウン白樺、GiGO西友手稲、GiGO 仙台、GiGO総本店、GiGO 池袋1号館、GiGO コラボカフェスタンド池袋、GiGO 池袋3号館、GiGO コラボカフェスタンド秋葉原2号館、GiGO 渋谷、GiGO コラボカフェスタンドマーケットスクエアささしま、GiGO 金山、GiGO 難波アビオン、GiGO コラボカフェなんば千日前、GiGO コラボカフェスタンド岡山、GiGO 広島本通り、GiGO コラボカフェスタンド福岡天神、GiGOヨドバシ博多、GiGOコラボカフェスタンドくまもと

以上 全19店舗



販売期間:2023年12月23日(土)~2024年1月28日(日)



【メニュー】

ノベルティ付きドリンク 500円(税込)



※コースターの絵柄はお選びいただけません。

※なくなり次第、配布終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。



【オリジナルグッズ販売】





対象店舗でオリジナルグッズの販売を行います。



販売店舗:GiGO コラボカフェスタンド札幌ノルベサ、GiGO コラボカフェスタンド仙台、GiGO コラボカフェ池袋、GiGO 秋葉原2号館、GiGO コラボカフェスタンドマーケットスクエアささしま、GiGO コラボカフェなんば千日前、GiGO コラボカフェスタンド岡山、GiGO コラボカフェスタンド福岡天神、GiGO コラボカフェスタンドくまもと

以上 全9店舗



GiGO MALL にて数量限定販売を実施予定です。

URL:https://shop.gigo-mall.com/

販売期間:2023年12月23日(土)~2024年1月28日(日)



・お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 ビッグアクリルスタンド たい焼き、パティシエ、初詣(全3種) 1,650円(税込)



・お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 ハート缶バッジ(全8種) 550円(税込)・ランダム



※ハート缶バッジの絵柄はお選びいただけません。

※なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。



【著作権表記】





(C) 佐伯さん・SBクリエイティブ/アニメ「お隣の天使様」製作委員会

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



【各種公式サイト・Twitterアカウント】





・TVアニメ「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」 公式サイト

https://otonarino-tenshisama.jp/



■お問合せ先

GENDA GiGO Entertainment施設総合案内窓口

TEL:0120-780-175 受付時間:10:00~12:00 13:00~17:00(弊社指定日を除く)



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-14:46)