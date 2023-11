[株式会社TSIホールディングス]



株式会社TSI(本社所在地:東京都港区、代表取締役社長 下地毅)は、ニューバランス ゴルフ直営店舗・the HOUSE・公式オンラインストア にて11月2日(木)~12日(日)までの期間、冬のフェアを開催いたします。



Winter Fair





11月2日(木)~11月12日(日)までの期間中、1レシート33,000円(税込)以上のご購入のお客様に New Balance Golf オリジナルビーニーをプレゼントいたします。

G&S PREMIUM CLUB 会員のお客様はポイント2倍となります。



冬のラウンドを快適に過ごすアイテムを多数取り揃えておりますので、是非この機会にお買い物をお楽しみください。



※対象アイテムはニューバランス ゴルフのアイテム(定価価格)に限ります。

※the HOUSEでは G&S PREMIUM CLUB のポイントアップは開催しておりません。



ノベルティ







New Balance Golf オリジナルビーニー [Size : Free]

この冬のフェアノベルティは数量限定のオリジナルビーニー。素材の表地は暖かみのある質感とタッチ感が特長のフェザーヤーンを使用し、裏地にはアクリル素材のニットを採用することで被りやすさを考慮しています。またフロントには"フライングNBロゴ"の刺しゅうを施し、バックには "advanced pac" ネームのシリコンワッペンを付けたデザインに。冬のムードを感じさせる毛足のあるビーニーはコーデにも合わせやすく、持っていると便利なアイテムです。



※ノベルティは無くなり次第終了となります。





フェア実施店舗&オンラインストア





New Balance Golf 小田急百貨店新宿店 TEL:03-6304-5636

New Balance Golf 松坂屋名古屋店 TEL:052-264-2795

New Balance Golf 阪神梅田本店 TEL:06-6345-2491

New Balance Golf 大丸梅田店 TEL:06-6450-8996

New Balance Golf 博多阪急店 TEL:092-419-5368

New Balance Golf 岩田屋本店 TEL : 092-401-0895 <the unit>

New Balance Golf 小田急百貨店町田店 TEL : 042-785-5579



the HOUSE 銀座 TEL:03-6264-6925

the HOUSE 札幌 TEL:011-210-7778

the HOUSE 広尾 TEL:03-3442-1591



ニューバランス ゴルフ公式オンラインストア

https://store.tsigs.com/newbalance-golf

[開催期間:11月2日(木)0:00~11月12日(日)23:59まで]



※営業時間や定休日等は各オフィシャルショップのホームページにてご確認ください。

※商品は各店舗により在庫状況が異なります。また、店舗により一部取扱いのない場合がございます。











▼ニューバランス ゴルフについて

2017年春夏シーズンよりスタート。

株式会社 ニューバランス ジャパンがシューズを、株式会社 TSIがアパレル、アクセサリーを企画し、ともにゴルフカテゴリーを築き2023年で7周年を迎えております。

100年を超える歴史を持つアスレチックブランドであるニューバランスのコンセプトやフィロソフィーを元にまだ市場にない新しいゴルフスタイルを提案しています。

2023FWシーズンは「Impact(インパクト)」をテーマに、グローバル・アスレチックブランドの優位性を活かした機能性と着心地に優れた商品開発にフォーカスを絞り、混沌とするゴルフマーケットにより強いインパクトを与えていきます。

アスリートゴルファーに向け、グローバル感覚を意識した「WORLD (ワールド) 」、 ハイテクな機能性を軸にファッション感覚を併せ持つ「SPORT (スポート) 」、大人でスポーティかつ洗練されたスタイルを提案する直営店限定ライン「Advanced Pac (アドバンスドパック) 」の計3ラインをニューバランス ゴルフは展開しております。







▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、75年以上にわたって米国で製造され、当社の米国売上の一部を締め、国産比率が70%以上のプレミアムコレクションです。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に8000人以上の従業員を抱え、2022年の世界売上高は53億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。



▼ ニューバランス ジャパン公式 Facebook:https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式 Twitter @newbalance_jp:https://twitter.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」: https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx

▼ ニューバランス ゴルフ公式 Instagram : @newbalancegolf_japan https://www.instagram.com/newbalancegolf_japan

▼ ニューバランス ゴルフ公式 Brand Site:https://www.newbalance-golf.com





■New Balance Golf 2023 Winter Lookbook

https://www.newbalance-golf.com/lookbook_2023winter.html





■New Balance Golf 2023 Winter Movie (World/Sport/Advanced Pac Mix)











【一般のお客様】

株式会社 TSI ニューバランス ゴルフ セクション

newbalance-golf@sanei.net

03-5771-9085







■会社概要

<社名> 株式会社 TSI

<代表> 代表取締役 下地 毅

<本社所在地> 東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

<事業内容> 衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

<URL> https://www.tsi.inc/



