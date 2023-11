[ワンダーテーブル]

株式会社ワンダーテーブル[本社:東京都新宿区西新宿 / 代表取締役社長 河野 博明]では、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」にて、大きな窓の外に広がる幻想的なイルミネーションを楽しみながらいただくクリスマス特別コースをご用意します。







ユニオン スクエア トウキョウでは、イルミネーション鑑賞とともに楽しめる7品のクリスマスコースをご用意します。上質な赤身に拘った本まぐろとキャビアを使用した前菜、芳醇な香りの黒トリュフパスタ。メインディッシュは、和牛テンダーロインとロブスターが同時に楽しめる、贅沢な一皿です。デザートは、オーダーが入ってから焼き上げるチョコレートケーキに、もっちり濃厚な九州産マスカルポーネのホイップを乗せて提供します。大きな窓の外には幻想的なイルミネーションが広がります。なお、12月25日(月)にはジャズの生演奏も楽しめます。視覚、聴覚、味覚のすべてを楽しめる稀有なクリスマスコースです。



2023 X’mas Special Course 7 Plates

提供期間 2023年12月23(土)~ 25日(月)

予約サイト https://www.tablecheck.com/shops/unionsquaretokyo/reserve

料金 お一人様20,000円

※12月25日(日)のみ、クリスマスジャズの生演奏がお楽しみいただけます。



2023 X’mas Special Course 7 Plates コース内容





Appetizer

・本まぐろのクルード ビーツ キャビア アマランサス

・バターナッツかぼちゃのスープ ホタテ貝 ナッツ

・ブラータチーズと苺 ハーブサラダ プロシュート

Pasta

・黒トリュフのパスタ

Main

・お魚のソテー 本からすみ レモンゼスト ムール貝 マッシュポテト

・黒毛和牛のテンダーロインステーキ キャロットロースト&ロブスター

Dessert

・モルテンチョコレートケーキ 九州マスカルポーネホイップ ペカンナッツ チョコレートアイス





※お席は2部制・完全2時間制となります

※お席に関しましてはご指定ができかねる旨ご了承ください

※窓側席ご希望の際は別途シートチャージお1人様5,000円頂戴しております

※食材の入荷状況によりメニューを変更する場合がございます

※表示価格は税込みです

※サービス料として別途15%頂戴いたします











USHG初の海外店「ユニオン スクエア トウキョウ」







ユニオン スクエア トウキョウはUSHGの初の海外店として、2007年3月30日に六本木ミッドタウンにオープンしました。USHGで長く培われてきた最高の料理とホスピタリティ溢れる温かいサービスを、日本流にアレンジして提供しています。メニューには、美味しくバリューあるワインを用意。有名なワインや高級なワインに限らず、同店の料理に合う最良のワインをスタッフが厳選しているのが特長です。

https://unionsquaretokyo.com/











株式会社ワンダーテーブル







株式会社ワンダーテーブルは、国内40店舗・海外98店舗の飲食店、8店舗のデリバリー専門店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「MO-MO-PARADISE」やビアレストラン「YONA YONA BEER WORKS」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業136年となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、プライムリブ専門店「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。









