ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2023年4月21日(金)0:00より、所属する加賀美ハヤト、剣持刀也、不破湊、甲斐田晴によるユニット「ROF-MAO」の新規オリジナル楽曲『ウィーアーポップスター』をリリースすることをお知らせいたします。











『木10!ろふまお塾』Season 4のエンディングテーマ『ウィーアーポップスター』、この後ストリーミング配信開始!



当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の「加賀美ハヤト」「剣持刀也」「不破湊」「甲斐田晴」によるユニット「ROF-MAO」は、新規オリジナル楽曲『ウィーアーポップスター』を、この後2023年4月21日(金)0:00から各種ストリーミングサイトにて配信開始いたします。





楽曲情報



・Digital Single 「ウィーアーポップスター」

*「木10!ろふまお塾Season 4」エンディングテーマ

Digital Release:2023年4月21日(金)

配信 Linkfire:https://rof-mao.lnk.to/wapPR

歌詞 歌ネット:https://www.uta-net.com/song/335639/



同楽曲はロックユニット「ザ・リーサルウェポンズ」のアイキッドさんにサウンドプロデュースを担当いただきました。ROF-MAOらしい力強さが溢れるアップテンポなデジタルロックサウンドに仕上がっています。



2022年7月にROF-MAOの公式YouTubeチャンネルにて「ザ・リーサルウェポンズ」の楽曲「きみはマザーファッカー」の歌ってみた動画を投稿しました。同じく7月にROF-MAOが出演した『Kuzuha & Kanae & ROF-MAO Three-Man LIVE「Aim Higher」』にて同曲をライブパフォーマンス。こちらをアイキッドさんに反応していただいた事によって意気投合し、楽曲提供が実現しました。



今回、楽曲のデジタルリリースを記念して、サウンドプロデュースを担当したアイキッドさんから楽曲制作にまつわるコメントも到着しています。



■アイキッドさんからのコメント

ROF-MAOさんが歌う「きみはマザーファッカー」カヴァーの時からずっと新曲に携わりたいと思っていたので、オファーいただいた時は思わずガッツポーズしてしまいました。



今回、とにかく気合を入れて作りました。

キャッチーで面白くかっこよく煌びやか、まさにROF-MAOさんにしか歌えない曲だと思います。

メンバーの皆さんがびっくりするぐらい揃って好青年だったので、レコーディングもとても楽しかったです。

人生にまたひとつ最高の思い出ができました。



ありがとうございました!「ウィーアーポップスター」末長く聴いていただけたら幸いです!!





『ウィーアーポップスター』は毎週木曜22時にROF-MAO公式YouTubeチャンネルにて放送されている『木10!ろふまお塾』Season 4のエンディングテーマとなっています。

『木10!ろふまお塾』のSeason4は2023年4月27日(木)からスタート予定なので、ぜひ楽曲も番組も合わせてお楽しみください。



楽曲概要



■『ウィーアーポップスター』

歌:ROF-MAO

作詞・作曲:アイキッド

編曲:齋藤真也

Guitar & :城石真臣

All Other Instruments:齋藤真也

Recording Engineer:中村美幸(青葉台スタジオ)

Mix Engineer:照内紀雄(青葉台スタジオ)

Mastering Engineer:阿部充泰(Sony Music Studios Tokyo)





また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・ROF-MAO公式Twitter:https://twitter.com/ROF_MAO

・にじさんじ公式Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

・Twitterハッシュタグ:#ろふまお





【 ROF-MAOについて】





体を張ってなんでもやります、見た目だけじゃないカッコよさ

VTuberグループ「にじさんじ」に所属する、加賀美ハヤト、剣持刀也、不破湊、甲斐田晴の4名が集った男性ユニット。YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に幅広く活動中! 男女どちらからも愛される面白くてカッコイイユニットを目指している。



<リンク一覧 (ROF-MAO) >

公式サイト:https://www.rof-mao.com/

YouTube:https://www.youtube.com/c/ROFMAO

Twitter:https://twitter.com/ROF_MAO

Instagram:https://www.instagram.com/rof_mao/

TikTok:https://www.tiktok.com/@rof_mao





【にじさんじプロジェクトについて】





「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp/

Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB:https://fanclub.nijisanji.jp/





【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter:https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



