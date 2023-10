[学校法人 日本教育財団]

11月18日(土) The TWEED RUN Bishu・Gifu 2023



名古屋モード学園ファッションデザイン学科 高度専門士コース/ファッションデザイン学科/ファッションテクノロジー学科は、2023年11月18日(土)に岐阜市で開催される『Tweed Run(ツイードラン)』にて、学生が制作したオリジナル作品をファッションショー形式で紹介します。また、尾州地域と縁ある「繊維産業」と「学生の創作力」のコラボレーションとして、名古屋の繊維商社である瀧定名古屋株式会社様からご提供いただいた生地で作品を制作しました。ファッションショーのほか、学生たちは自作の洋服を着用し、自転車で岐阜の市街地を走り抜けます。







What is Tweed Run? ロンドン生まれの自転車とファッションのイベント

Tweed Run(ツイード・ラン)とは、2009年にロンドンで生まれたイベントです。ツイードのアイテムを身につけて、ご自慢の愛車(自転車)に乗って、仲間で楽しく街を走るというもの。世界中から注目される“ファッション×自転車”のイベントTweed Runが、ツィードの名産地である尾州エリアでも開催され、今年は初めて岐阜市で開催されます。

1.Group ride(9:15~予定)







ツィードファッションに身を包んだ、サイクリストが岐阜市内を走り抜けます。参加者は街並みを楽しみながら、要所要所では観光スポットに立ち寄り、土地の歴史や文化を学びゴールを目指します。名古屋モード学園の学生も参加し、一緒に盛り上げます。









2.Tea party(13:00~予定)







ライド後は、自転車をとめてベストドレッサー賞の授賞式が開催される会場に移動。軽食をとりながら、ファッション好きやライダー仲間と交流する素晴らしい機会になります。











3.Fashion show(14:00~予定)







名古屋・岐阜にまたがる尾州エリアは世界へ誇るツィードの名産地。ツィードファッションに身を包んだ学生によるファッションショーが開催されます。











■イベント概要

日 時:2023年11月18日(土)9時00分~15時00分

場 所:岐阜市内(スタート:JR岐阜駅北口前 信長ゆめ広場/ゴール:長良川うかいミュージアム)

※アフターパーティーおよびファッションショーは、ゴールの長良川うかいミュージアムで開催(13時~予定)。公式HP:https://tweedrunbishu.com/



【アクセスマップ】



【専門学校 名古屋モード学園】

名古屋駅、徒歩3分。名古屋モード学園はファッション・デザイン・ビジネスからインテリア、グラフィック、美容業界まで、ひとり1人の個性を見つけ伸ばし、即戦力となるプロを育成する専門学校です。学生の希望する業界のプロへと導く業界直結のカリキュラムで、16年連続※希望者就職率100%を達成。「就職」と「美容師の国家資格」を保証する3大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』『給与保証制度』は自信の証明です。(※2007年度以降の実績です。)

公式サイト: https://www.mode.ac.jp/nagoya



