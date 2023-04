[MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社]

ヴーヴ・クリコが残したかけがえのない遺産を探求するブランド初の一般向けツアーも開催決定



MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)の取り扱いブランドであるヴーヴ・クリコは、深海にシャンパーニュの貯蔵庫を建造し、ワインをめぐるノウハウの中でも特に熟成プロセスに焦点を当てた意欲的な実験プログラム「Cellar in the Sea(海のセラー)」 を2014年より開始。2023年の夏至(6月21日)には、現在の熟成状態をチェックする二回目のテイスティングを行うことが決定いたしました。また、初の試みとしてフランス シャンパーニュ地方からバルト海に浮かぶフィンランド領 オーランド諸島を結び、シャンパーニュの醸造をめぐる発見と類まれなるサヴォアフェール(匠の技)を体験いただける一般向けツアーの開催も決定いたしました。<催行予定:2023年6月22日(木)~6月25日(日)>







「Cellar in the Sea(海のセラー)」プロジェクトは2010年、あるダイビングチームがバルト海のオーランド諸島沖に沈む難破船から168本のシャンパーニュのボトルを発見したことから始まりました。168本の内、47本はマダム・クリコの存命中に瓶詰されたヴーヴ・クリコでした。200年以上オーランド諸島の海底に眠っていたボトルを海中から引き上げてみると、光が届かず低温が保てる深海という保存条件が功を奏し、奇跡的にボトルの中には醸造時からほとんど品質が損なわれていない甘い風味のワインが残されていたのです。 この天然のセラーがもたらした熟成のポテンシャルから着想を得て、ヴーヴ・クリコは「Cellar in the Sea(海のセラー)」という大胆で画期的な実験プログラムに着手しました。この実験のために選ばれたワインは、イエローラベル ブリュット(750ml、1500mlのマグナムボトル)、ヴィンテージ ロゼ 2004、そしてドゥミ・ セックの4種。2014年から2054年までの40年間、本国フランス ランスにあるメゾンセラーである「クレイエール(地下に広がるチョーク採石場跡の醸造施設)」で熟成されたシャンパーニュと、バルト海の水深40mに同じ4種を貯蔵し、比較研究を行うことで熟成のメカニズムの解明を目的として行われている取り組みです。実験プログラムの開始から3年が経過した2017年に一回目のテイスティングが行われ、本年、11代目セラーマスターのディディエ・マリオッティと複数のワイン専門家たちが、バルト海中に沈めたボトルとランスの「クレイエール」で保管したボトルの、二回目となる比較テイスティングを行います。同時にこのワインのサンプルをランスとボルドーにある醸造大学に送り科学分析を行い、熟成に関する情報収集を継続的に行っていきます。 そして、二回目のテイスティングを記念して、ヴーヴ・クリコ メゾン初の一般向けツアー「ソレール・ヴォヤージュ(太陽のように輝く旅路)」を企画しました。旅程には、フランス シャンパーニュ地方から始まり、ユネスコ世界遺産に登録されたヴーヴ・クリコのメゾンセラー「クレイエール」の見学や、ヴーヴ・クリコのプライベードホテル「ホテル・ドゥ・マルク」でのディナー体験などが含まれます。都会の喧騒から離れたシルヴァシャール島を経て、ヴーヴ・クリコの希少なワインボトルを収めた深海の「オーランド・ヴォルト」へご案内(ダイビング経験のある方のみ対象)。また、ディディエ・マリオッティから、自ら創り上げたサヴォアフェール(匠の技)とテイスティングのテクニックを学び、さらにはメゾンでもっとも希少なヴィンテージの数々をご体験いただける貴重な機会となっています。 熟成プロセスの秘密を探る実験プログラムが完了するまであと32年。まさに「品質はただ1つ、最高級だけ」という信念に忠実に、最高品質のシャンパーニュを追い求めてきたヴーヴ・クリコの飽くなき探求心が具現化したプロジェクトです。ヴーヴ・クリコが残したかけがえのない遺産を探求する魅惑的な旅は、まだ始まったばかりです。 ■Cellar in the Sea(海のセラー) について 「Cellar in the Sea(海のセラー)」は、熟成プロセスのさらなる解明を目的とし、ヴーヴ・クリコが進めている実験プログラムです。海の中で発見されたワインの保存状態は、特殊な環境がもたらした偶然の産物であることを把握したヴーヴ・クリコは、2010年7月16日に引き上げられた沈没船が発見された地点近くの海中に「オーランド・ヴォルト」と名付けた海底貯蔵庫を建造しました。そして、ヴーヴ・クリコの厳選した4種のシャンパーニュを、バルト海の海底に2014年から2054年までの40年もの長期にわたり貯蔵させ、フランスランスのメゾンセラー「クレイエール」で管理されているシャンパーニュとの比較を行います。海底には、ワインの熟成を成功させるために欠かせない3つの条件(光の遮断、一定の低温、コルクにかかる圧力のバランス)が揃っており、自然がもたらす新たな可能性をさらに追求します。 バルト海の海底は、塩分濃度が低く(他の海の20分の1)、一年を通して水温が常に4℃に保たれるという独特の条件に恵まれ、また、水深40mでは海草がボトルに付着しないため、ワインにヨウ素の風味が含まれることもないという、ワインの貯蔵にとって最も重要な三つの条件が整っています。 この実験プログラムには革新と卓越をめぐるメゾンのコミットメントを占めるアイコニックなキュヴェを選定しました。また、保存環境がワイン全般と熟成のプロセスにもたらす変化について、より広範で詳細な知識を取得することを目指し、それぞれのキュヴェには異なる実験目的を設定しました。 実験対象となっているキュヴェとその目的 ●イエローラベル ブリュット(750ml) 熟成プロセスを通じてヴーヴ・クリコ メゾンのスタイルが変化していく過程を分析 ●イエローラベル ブリュット(マグナムボトル 1500ml) ボトルの液体容積が長期熟成に与える影響を分析 ●ヴィンテージ ロゼ 2004 ロゼ シャンパーニュの熟成、特に赤ワインをブレンドすることによる影響を検証 ●ドゥミ・セック 糖分が熟成に与える影響を分析



バルト海に沈む難破船から見つかったシャンパーニュのボトル。 168本の内、47本はマダム・クリコの存命中に瓶詰されたもの。 ■ソレール・ヴォヤージュ(太陽のように輝く旅路)」について シャンパーニュと冒険を愛する人のための「ソレール・ヴォヤージュ(太陽のように輝く旅路)」は、ヴーヴ・クリコのライフスタイルと、トップクラスのシェフたちによる1度限りの美食体験、そして類まれなるワインのサヴォアフェール(匠の技)を体験できるメゾン初の企画です。 日程:2023年6月22日(木)~6月25日(日) 販売数:ダブルルーム14室 旅費:ご予約内容に応じて決定 お申込み:https://www.veuveclicquot.com/ja-jp/cellar-in-the-sea-experience 【スケジュール】 ヴェルジーとホテル・ドゥ・マルク - シャンパーニュの中心地 旅のはじまりはフランス シャンパーニュ地方から。ブドウ畑とメゾン ヴーヴ・クリコ伝統の栽培区画が広がるヴェルジーの菜園でのガーデンランチや、ユネスコ世界遺産に登録されたヴーヴ・クリコのメゾンセラー「クレイエール」の見学へご案内。夜は、ヴーヴ・クリコのプライベードホテル「ホテル・ドゥ・マルク」で、ラ・グランダムをメインにしたガラ・ディナーにご招待いたします。 空と海を結ぶソレール・ヴォヤージュ - シルヴァシャール 空路で移動した後、歴史的なスクーナー船「Albanus(アルバヌス)」に乗船いただき、美しい帆船で次の目的地のシルヴァシャール島へ。喧騒から離れた離島で2泊滞在。大自然に囲まれたこの土地の文化を満喫しながら、降り注ぐ陽光のもとで行われる夏の祝祭に合わせて島を訪れ、花飾りや伝統音楽、島内観光、伝統的な魚釣りなどをお楽しみいただきます。 ワイン醸造をめぐる発見とオーランド・ヴォルト ヴーヴ・クリコのセラーマスターを務めるディディエ・マリオッティが、自ら創り上げたサヴォアフェール(匠の技)とテイスティングのテクニックを学び、さらにメゾンでもっとも希少なヴィンテージ シャンパーニュの数々をご紹介。また、地元を代表するトップクラスのシェフたちが、土地に伝わる調理法から着想を得て創作した伝統料理を味わい、2010年にあの沈没船を発見したトレジャーハンターであるダイバーの案内で、ヴーヴ・クリコを収めた海底貯蔵庫「オーランド・ヴォルト」へご案内します(ダイビング経験のある方のみ対象)。





ヴーヴ・クリコの自社セラー「クレイエール 」/ フィンランド領 オーランド諸島 シルヴァシャール島 ■ヴーヴ・クリコについて



1772年にフランスのランスで創業して以来、シャンパーニュメゾン、ヴーヴ・クリコは、人々の生活に大胆な彩りを与えてきました。 ヴーヴ・クリコは、シャンパーニュカテゴリーを超えた「ラグジュアリーブランド」として、人々に夢と希望、そして美しいライフ スタイルを提供し続けることをブランドのミッションとしています。「ソレール=太陽のように輝くブランド」として、その象徴的な“イエロー” カラーを通し、人々に「夢」「希望」「喜び」に溢れた美しいライフスタイルと体験をお届けします。大胆さと革新的な感性をもち、シャンパーニュ地方の「ラ・グランダム(偉大なる女性)」として知られたマダム・クリコがメゾン経営を引き継いだのは1805年のことでした。まもなく、商才を遺憾なく発揮してメゾンの礎を築いたマダム・クリコは、まだまだ女性がビジネスに進出することが困難であった時代に、初期のビジネスウーマンとも言うべき存在となりました。マダム・クリコの情熱、ビジョン、そして内からあふれでるフランスならではのアール ド ヴィーヴルは、今日まで、彼女の名前を冠するメゾンの中に生き続けています。ヴーヴ・クリコは、アイコニックなイエローラベルをはじめとする卓越したシャンパーニュと、世界中の楽しい体験を通して、人々に喜びを届けます。 www.veuveclicquot.com 【ヴーヴ・クリコのLINEでは最新情報なども配信中。この機会に、是非友だち登録を!】 ・Facebook: facebook.com/veuveclicquot ・Instagram: instagram.com/veuveclicquot ・Twitter: twitter.com/veuveclicquot#veuveclicquot #liveclicquot #CELLARINTHESEA モエ ヘネシーの環境配慮「Living Soils, Living Together生きた土壌、共に生きる」に関してはこちら https://www.mhdkk.com/company/csr/sustainable_development/living_soils/ MHDモエ ヘネシー ディアジオのSustainability/CSRに関してはこちら https://www.mhdkk.com/company/csr/ ヴーヴ・クリコLINE公式アカウント





企業プレスリリース詳細へ (2023/04/21-20:16)