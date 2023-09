[株式会社インターメスティック]

彼らの可愛らしさが詰まったZoffでしか手に入らないアイウェアコレクションは秋のアウトドアファッションにぴったり!2023年9月22日(金)に全国のZoff店舗で発売



メガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品ライセンス契約に基づき、「Disney Collection created by Zoff “Donald & Chip ’n Dale”(ディズニー コレクション クリエイテッド バイ ゾフ “ドナルド&チップとデール”)」を、2023年9月22日(金)より全国のZoff店舗(アウトレット店除く)、Zoff公式オンラインストア、ディズニーストア.jp他で発売します。







チップとデールは、かわいいシマリスの「チップ」と「デール」の2人組のディズニーキャラクターで、性格は正反対ながらもいつも一緒に行動してドナルドダックにいたずらを仕掛けています。「Disney Collection created by Zoff “Donald & Chip ’n Dale”」は、Zoffならではの“描きおろしオリジナルイラスト”を使用した「チップとデール&ドナルド」がモチーフの特別なアイウェアで、秋のアウトドアファッションにもおすすめです。チップとデール、ドナルドの愛らしいお尻、ドナルドの足跡や、チップとデールの大好きな「ドングリ」や「ピーナッツ」もデザインに取り入れました。焼き印風の“描きおろしオリジナルイラスト”はファン必見です。



■商品概要

商品名|Disney Collection created by Zoff “Donald & Chip ’n Dale”



種類|メガネ3型各3⾊ 全9種類、雑貨(ショルダー型ポーチ)



価格|メガネ:¥11,100(税込・セットレンズ代込)、ショルダー型ポーチ:¥2,400(税込)



発売日|2023年9月22日(金)



取扱店舗|Zoff全店舗(アウトレット除く)、Zoff公式オンラインストア、ディズニーストア.jp、他



特設ページ|https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_donald-chip-n-dale.aspx







商品詳細





Donald Duckモデル(1型3色)

足跡やキュートなお尻など、ドナルドダックの魅力を詰め込んだメガネ。

ドナルドの足跡をイメージしたシリコン製鼻パッドでフィット感がアップ。愛らしいお尻パーツもサイドにプラスしました。



▼ZA231032 ウェリントン 3色 ¥11,100(税込・セットレンズ代込)



|POINT

フロントには足跡、サイドにはキュートなお尻パーツをさりげなくプラス。描きおろしオリジナルイラストをテンプル(つる)の内側に。足跡をイメージしたシリコン製鼻パッドでフィット感UP。





Chip ’n Daleモデル(2型各3色)

いたずら好きなチップ&デールの魅力を詰め込んだメガネ。

彼らの大好きな「ドングリ」「ピーナッツ」のメタルパーツをサイドにプラス。ウッド調のテンプルの内側にプリントされた、焼印風のオリジナルイラストもポイント。いたずら中のチップとデールの表情はファン必見!



▼ZY232013 ウェリントン 3色 ¥11,100(税込・セットレンズ代込)



▼ZY232014 ボストン 3色 ¥11,100(税込・セットレンズ代込)





|POINT

大好物のどんぐりやピーナッツのパーツをサイドのポイントに。描きおろしオリジナルイラストをテンプル(つる)の内側に、焼き印風に施しました。※ZY232013_44F1/ZY232014_49E1は箔押し仕様です。テンプル(つる)の先端にはキュートなサインをプラス。







付属品:オリジナルケース&メガネ拭きセット

「チップとデール」」と「ドナルド」の描きおろしオリジナルイラストが入った、Zoffでしか手に入らないグッズです。※全てのフレームに、オリジナルケースとメガネ拭きが付属します。







ショルダー型ポーチ 1種類 ¥2,400(税込)

メガネもスマホも収納できるショルダー型のマルチポーチ。コード部分は取り外してグラスコードとしても使用可能です。



























COMING SOON ※発売日未定 2WAYグラス(Zoff NIGHT&DAY)モデル(1型2色)

カラーレンズをマグネットで簡単着脱。「メガネ⇔サングラス」かけ替えいらずの便利な2WAYグラス。



▼ZA231G37 :¥13,300(税込・セットレンズ代込み)

チップとデールやドナルドの愛らしいお尻パーツを左右のテンプルにデザインしました。ラバーモダンを採用し、滑りにくい設計に仕上がりました。







2WAYグラス(Zoff NIGHT&DAY)とは

フロントアタッチメント(カラーレンズ部分)が簡単に着脱でき、夜はメガネ、昼はサングラスとして使用できる便利な2Wayグラス。カラーレンズには、路面や水面の反射光を防いでくれる偏光機能搭載レンズを採用しているため、ドライブやアウトドアにもおすすめ。





※2WAYグラス(Zoff NIGHT&DAY)の発売詳細は決定次第、公式サイト・SNSで発表いたします。







|お問い合わせ

一般のお客様 |ゾフ カスタマーサポート Tel.0120-013-883(平日11時~18時)



Zoff公式オンラインストアについて|ゾフ オンラインストア Tel.0120-013-505(平日11時~18時)







企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-12:46)