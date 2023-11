[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『初音ミク』新作グッズの一般販売分の予約開始することを発表した。







2023年8月に開催された「~ 初音ミク × ジーストア ~ Happy 16th Birthday POP UP SHOP」で先行販売された『初音ミク』新作グッズの一般販売分の予約を開始いたしました。



『初音ミク』新作グッズは15点!

10万ステッチ以上の刺繍密度で精密に表現された『初音ミク』の16歳をお祝いする特別なデザインの刺繍シャツに、iXima氏の描く美麗な『初音ミク V3』のイラストをふんだんに使った美麗なフルグラフィックTシャツ、キーホルダー、グラスなど生活に彩りを添えるグッズがラインナップ!

コスパ通販ほか全国のホビーショップ他にて予約受付中です。



【コスパWEB通販】

『初音ミク』ご予約はこちら:https://cospa.co.jp/itemlist/id/00546/mode/series

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。



『初音ミクHappy 16th Birthday - Dear Creators -』







■ 初音ミク 刺繍シャツ Happy 16th Birthday- Dear Creators - Ver. ¥15,400(税込)

工芸品を着る満足感をあなたに。

Rella氏の描く初音ミクを10万ステッチもの緻密な桐生刺繍で再現!





『初音ミク』87*sakuさん/YOOKIさんのイラストを使った新作グッズ!







■ 初音ミク アクリルマルチキーホルダー YOOKI Ver. ¥880(税込)

■ 初音ミク フルカラーパスケース 87*saku Ver. ¥1,430(税込)

■ 初音ミク セリフアクリルスタンド 87*saku Ver. ¥1,650(税込)

■ 初音ミク Tシャツ 87*saku Ver. ¥3,300(税込)





『初音ミク』 安夏さん/るぼーん・27点・さん/lilijaさんのイラストを使った新作グッズ!







■ 初音ミク タペストリー 安夏 Ver.(2サイズ) 100cm:¥6,050(税込)/B2サイズ:¥3,190(税込)

■ 初音ミク フルグラフィックTシャツ 安夏 Ver. ¥6,930(税込)

■ 初音ミク Tシャツ るぼーん・27点・ Ver. ¥3,300(税込)

■ ピアプロキャラクターズ ラージトート lilija Ver. ¥1,980(税込)





『初音ミク V3』







■ 初音ミク V3 アクリルスタンド ¥1,650(税込)

■ 初音ミク V3 缶バッジ ¥605(税込)

■ 初音ミク V3 グラス ¥1,320(税込)

■ 初音ミク V3 アクリルマルチキーホルダー ¥880(税込)

■ 初音ミク V3 Tシャツ Ver.3.0 ¥3,300(税込)

■ 初音ミク V3 フルグラフィックTシャツ Ver.3.0 ¥6,930(税込)





発売元:株式会社コスパ

ブランド:COSPA(コスパ)



Art by Rella / YOOKI / 87*saku / 安夏 / るぼーん・27点・ / lilija / iXima

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。



