[株式会社高島屋]

■2023年11月29日(水)→12月24日(日) ■新宿高島屋 9階ゴルフ・メゾン









新宿高島屋では、昨年に引き続き「新宿タカシマヤ ゴルフフェスティバル」を開催いたします。20名を超えるプロゴルファーとゲストが来店し、トークショーやレッスン会、お買上げ抽選会等を行います。









プロゴルファー来店イベント(一例)











[デサントゴルフ]

渡邉 彩香プロ

■12月17日(日)午後2時~ (約30分間)

じゃんけん大会&写真撮影会



12月17日(日)に9階[デサントゴルフ]にて税込22,000円以上お買上げのお客様先着10名様がご参加いただけます。







【レザレクション】

丸山 茂樹プロ

■12月9日(土)午後1時30分~(約30分間)

■2階ウェルカムゾーン

トークショー

12月8日(金)までに9階特設会場【レザレクション】POP UP SHOPにて税込22,000円以上お買上げのお客様先着30名様が着席にてご参加いただけます。





■12月9日(土)午後2時15分~(約20分間)

■9階ゴルフ・メゾン

写真撮影会

12月8日(金)までに9階特設会場【レザレクション】POP UP SHOPにて税込33,000円以上お買上げのお客様先着8名様がご参加いただけます。





■12月9日(土)午後2時40分~(お一人様約10分間)

■9階ゴルフ・メゾン 試打室

ワンポイントレッスン会

12月8日(金)までに9階特設会場【レザレクション】POP UP SHOPにて税込55,000円以上お買上げのお客様先着3名様がご参加いただけます。











香妻 琴乃プロ





山村 彩恵プロ





山口すず夏プロ





阿部 未悠プロ





石井 理緒プロ



[サマンサゴルフ]

香妻琴乃プロ・山村彩恵プロ・山口すず夏プロ・阿部未悠プロ・石井理緒プロ

■12月17日(日)午後3時~4時

■2階ウェルカムゾーン

トークショー

9階【サマンサゴルフ】にて税込15,000円以上お買上げのお客様10名様が着席にてご参加いただけます。





9階ゴルフ・メゾン お買上げ抽選会





11月29日(水)→12月24日(日)の期間中、9階ゴルフ・メゾンで税込33,000円以上お買上げのお客様にご参加いただける抽選会です。



特賞:[ヤマハ] RMX VD/X ドライバー、[オデッセイ]トライビーム パター (各1名様)

S賞:[ブリーフィングゴルフ] キャディバッグ(1名様)

A賞:[SY32 GOLF]スタンドバッグ(1名様)

B賞:[有賀園ゴルフ]商品券10,000円分(5名様)

C賞:「新宿タカシマヤ ゴルフフェスティバル」期間中に新宿タカシマヤに来店するプロゴルファーの直筆サイン(額入り)(5名様)

D賞:タカシマヤギフトカード500円(100名様)





その他のご案内(一例)









【レザレクション】POP UP SHOP

■11月22日(水)→12月12日(火)

■9階特設会場



タウンにもグリーンにも映える上品なゴルフウェアをご紹介いたします。







【TFW49】POP UP SHOP

■11月29日(水)→12月24日(日)

■8階特設会場



ゴルフウェアを中心とした、今注目のライフスタイルブランドが初登場。定番のコレクションに加え、キャディバッグやヘッドカバーをご紹介いたします。

この期間中に【TFW49】POP UP SHOPにて税込55,000円以上お買上げのお客様先着15名様に【TFW49】オリジナルマーカーをプレゼントいたします。











[マジェスティ]メンテナンス&フィッティング

■12月16日(土)午前11時~午後5時

■1階 明治通り口特設会場(メンテナンス)

■9階 有賀園ゴルフ THE CLUB(フィッティング)

お手持ちの[マジェスティ]クラブのメンテナンスを承ります。

専用バフがけ機械でウッド塗装面を美しく仕上げます。また、イベント限定特別価格にてグリップ交換も承ります。

この日時に、9階有賀園ゴルフ THE CLUBではマジェスティ最新モデルの試打フィッティングを行います(ご予約優先)。

※写真はイメージです。



※やむを得ない事情により、各イベントの開催日時や内容が変更・中止となる場合がございます。



★詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/golf_maison/festival.html









お問い合わせ:新宿高島屋 TEL03-5361-1111(代表)



