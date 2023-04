[The Orchard Japan]

東京を拠点に活動するポスト・パンクバンド”LOBSTER”が、本日4月5日(水)に「Volatility is Talent」を配信リリース。この楽曲は4月19日(水)にリリースを予定している1st EP『Sunburnt』からの先行配信である。そして、翌週4月12日(水)には同じく1stEPに収録されている「Shark Leather」の先行配信を予定しており、2か月連続配信リリースが決定している。







東京を拠点に活動する5人組バンド”LOBSTER”。メンバー5人のうちYoshinao(Vo)、Niwano(Gt)、Yuki(Ba)、Hide(Dr)の4人は服飾学校で出会い、その後友人であるIan(Gt)を迎え入れバンドを結成。主にポストパンクといわれるサウンドに荒々しいロックサウンドの楽曲や、観客の耳に直接訴えかけるかのような現代の若者に向けた歌詞が特徴的。主に下北沢を中心にライブ活動を行っており、結成1年と半年がたった2023年4月19日に1st EPのリリース、5月7日には自主企画を控えているなど、バンド活動が本格的に始動した。



そんなLOBSTERが、1st EPより「Volatility is Talent」を本日先行配信リリース開始!今作は2か月連続先行配信リリースの第1弾として配信された楽曲であり、それに伴いジャケット写真も公開。アートワークはメンバーの友人であり、彫り師である”KANTA”が手掛けた。なお、翌週4月12日には2か月連続先行配信リリースの第2弾として「Shark Leather」の配信を予定している。是非この機会にチェックしてみて欲しい。





【配信リリース情報】

2023年4月5日(水)配信リリース

1st EP 「Sunburnt」

1.Volatility is Talent

作詞・作曲:LOBSTER

編曲:LOBSTER

配信URL: https://orcd.co/volatilityistalent

Jacket designed by KANTA

https://www.instagram.com/horse.ink.tattoo/



【1stEP商品情報】

2023年4月19日(水)リリース予定

LOBSTER

1st EP 「Sunburnt」

予約URL:https://lnk.to/LOBSTER_sunburnt

1.Volatility is Talent

2.Wild

3.Stressed Town

4.Shark Leather

5.WAY OUT



作詞・作曲:LOBSTER

編曲:LOBSTER

国内:パッケージ仕様

発売日:2023年4月19日

価格:1,500円(税込)

規格品番:STER-0002

レーベル:LOBSTER



ALL designed by KANTA

https://www.instagram.com/horse.ink.tattoo/



【店舗別特典 対象店舗/特典内容】

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)LOBSTERロゴステッカー

予約URL:https://tower.jp/item/5678796/Sunburnt



【イベント概要】

2023/5/7(日)

Busted

@下北沢BASEMENT BAR

w/ THEティバ/Mississippi Kahki Hair/Billyrrom

OPEN/START 18:30/19:00

Adv/door ¥2,400/¥2,900 +1drink ¥600

チケット情報:LOBSTERのライブ会場での物販

下北沢ベースメントバーにて手売りチケット販売中

予約フォーム

https://docs.google.com/forms/d/10X_bUz933iAT85jyCw6UjGvAUuoX6YWBd9_ewqKEm4U/edit

お問い合わせ (問)下北沢BASEMENT BAR/TEL 03-5481-6366(16:00~)



【プロフィール】

『英国発日本経由の世界行き。ナチュラルボーンロッカーズ、WE ARE LOBSTER』

2021年に結成された平均年齢21歳、東京発のロックバンド。

Yoshinao(Vo)、Niwano(Gt)、Ian(Gt)、Yuki(Ba)、Hide(Dr)の米国籍メンバー含む5人によって構成されている。

わずか2年前まで服飾学生同士だった彼らは、Yoshinaoの招集によってメンバーが集結し、学校の退学を経て全てを音楽に捧げる道を選んだ。

そんな彼らはポストパンクやUKロックをルーツに掲げ、ロックシーンから多大な影響を受けたサウンドを展開。

全編英語詩で海外での活動も視野に入れながら、英語圏で活躍しているロックバンドになりたい、オーヴァーグラウンドに突出するバンドになる野望を秘めている更には今の日本のロックシーンで誰も成し遂げていない音楽を生み出していく先駆者になることを夢見ている。

東京を拠点にライブ活動を行い、2022年には50本以上のライブを行うなど精力的に活動中。

ファッションやクリエイティブ周りへの拘りも強く、アートワークはメンバーの仲間が手掛けている。



◆バンド情報◆

YouTube https://www.youtube.com/@band.lobster

Twitter https://twitter.com/LOBSTER__band

Instagram https://www.instagram.com/lobster_band_/

TikTok https://www.tiktok.com/@lobster_band

HP https://lobster-band.wixsite.com/home



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/08-20:40)