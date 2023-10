[株式会社TSIホールディングス]



TSIホールディングスグループの株式会社スタージョイナス(所在地:静岡県静岡市、代表取締役社長:松下一英)が運営するカルチャーショップ<BAIT(ベイト)>の国内1号店となるBAIT渋谷パルコにて、関西各所に見られる代表的なグラフィティを手掛けるCMK galleryよりCASPER氏とJOE氏によるPOP UP EXHIBITIONを2023年11月3日(金・祝)より開催いたします。







BAITを取り巻く様々なカルチャーの中の1つであるアートを切り口にCMK galleryは昨年、阪神タイガースとBAITコラボレーションアパレルのデザインも手掛けたことから、東京では初となる、POP UP EXHIBITIONがBAIT渋谷パルコにて開催決定となりました。



POP UP EXHIBITIONでは、グラフィティアーティストCASPER氏とグラフィティアーティストJOE氏による新作アートワークスの展示販売に加え、2名によるBAITが持つFUN、UNIQUE、HYPEのキーワードから仕上げられたグラフィティが落とし込まれたコラボレーションTシャツ、手ぬぐいがラインナップし、さらにBAIT限定カラーとなるソフビも限定販売します。



また、会期中の11月4日(土)、5日(日)それぞれ13:00~17:00にはCASPER氏、JOE氏が在店します。



CASPCHANソフビBAITコラボ限定カラー ¥12,780





BAIT×CMKGコラボデザインLSTEE ¥9,350





また、会期初日となる11月3日(金・祝)には今回のPOP UP EXHIBITIONを祝し、ローンチイベントを開催いたします。

BAIT渋谷パルコ店内にて、CASPER氏とJOE氏によるライブペインティングに加え、CMK galleryと親交の深いDJ QuietstormによるDJタイム、ケータリングのご用意もしております。



ケータリングでは高円寺にて世界の高品質クラフトビールをインポートする「Drinkuppers/ドリンクアッパーズ」より希少でハイクオリティなクラフトビールを提供いたします。





【 BAIT SHIBUYA PARCO × CMK gallery POP UP EXHIBITION LAUNCH EVENT 】

■開催日時

2023年11月3日(金・祝) 16:00 ~ 21:00

■住所

〒150-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 5階 (BAIT)





【 BAIT SHIBUYA PARCO × CMK gallery POP UP EXHIBITION 】

■開催日時

2023年11月3日(金・祝)~ 11月19日(日)

■住所

〒150-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 5階(BAIT)

※11月4日(土)、5日(日)それぞれ13:00~17:00にCASPER氏、JOE氏が在店します。









【CASPER (キャスパー)】

大阪出身、1996年からグラフィティアートを始める。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、で表現されるオリジナルレタリングが高く評価されFENDI等 様々なブランドとのコラボも多く手掛ける。オリジナルキャラクター「CASPCHAN」はストリートシーンに於いて絶大な支持を集める。CMK gallery所属。









【JOE(ジョー)】

1996年より大阪市内を中心に活動を始め2002年にNYに移住、SOHOの露天商をやりながらコツコツとキャリアを重ね2007年マンハッタンにて個展を開催。2017年にはNY TATTOOコンベンションで最優秀賞を受賞。日本の伝統的絵画形式と現代美術を融合させたスタイルやグラフィティーの感性は高い評価を得ている。CMK所属。













<BAIT(ベイト)>ではカルチャーを常に手の中に、家の中に、あらゆる空間に持ち込むことを実現する独自のアプリを開発。リアルとバーチャルの双方で<BAIT>はカルチャーを創造していきます。

ダウンロードによりローンチカレンダーを閲覧することができ、ARの技術を採用したトレジャーハントなどのアクティベーションも実施中。抽選情報や、アプリ限定発売アイテム情報などもご用意しています。



・appダウンロードURLはこちら

https://yappli.plus/bait_pr

・公式Instagram: @baitme.jp

https://www.instagram.com/baitme.jp/?hl=ja

・公式X: @BaitMeJp

https://twitter.com/BaitMeJp

・公式Facebook: @BAIT.JAPAN

https://www.facebook.com/BAIT.JAPAN/



