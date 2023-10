[株式会社 アスク]

TRAXIS シリーズの新製品『Traxis Tracking Platform』を発表



リアルタイム CG テクノロジーの分野で世界をリードする Zero Density 社は、9 月にオランダ・アムステルダムで開催された IBC 2023 にて、『Traxis Tracking Platform』の最新アップデートを先行プレビューするとともに、バーチャルプロダクションプラットフォーム『Reality』のバージョン 5 を実際に体験する機会を提供しました。

IBC 2023 では、業界リーダーと連携した高品質なバーチャルプロダクションのライブデモや、特別ゲストによる講演などを実施しました。

『Traxis Tracking Platform』は、6 ミリ秒の低遅延カメラトラッキングと AI 技術による複数人物のトラッキングを実現する、バーチャルプロダクション向けのターンキーソリューションです。





株式会社 アスク (本社:東京都千代田区) は、同社が日本正規代理店を務める Zero Density 社の最新情報を公開しました。



< Zero Density 社、IBC Show 2023 に出展 >



リアルタイム CG テクノロジーの分野で世界をリードする Zero Density 社は、9 月にオランダ・アムステルダムで開催された IBC 2023 にて、『Traxis Tracking Platform』の最新アップデートを先行プレビューするとともに、バーチャルプロダクションプラットフォーム『Reality』のバージョン5を実際に体験する機会を提供しました。



Zero Density ブースでは、VS および XR ステージを使用してマルチカム映像制作の環境を再現し、革新的なデモを披露しました。このデモで体験できる深い没入感は、KST Moschkau 社、Viaplay Group 社、Leyard 社、Optitrack 社、および Avid 社との強力な連携により実現されました。



プレスリリースの続きはこちら > https://www.ask-media.jp/news-zerodensity/1815-zero-density-ibc-show-2023.html







< Zero Density 社、IBC 2023 で業界リーダーとの提携を発表 >



リアルタイム CG テクノロジーの分野で世界をリードする Zero Density 社は、9 月にオランダ・アムステルダムで開催された IBC 2023 にて、KST Moschkau 社、Viaplay 社、Leyard 社、Optitrack 社、Avid 社とのパートナーシップを発表しました。



IBC 2023 において、Zero Density とそのパートナー企業は、実際の撮影現場を再現し、Zero Density の先進的なプラットフォームの活用例をデモとして展示。これにより、未来のバーチャルプロダクションや放送向けグラフィックス技術の進化への共同の取り組みを表明しました。



プレスリリースの続きはこちら > https://www.ask-media.jp/news-zerodensity/1816-zero-density-partners-with-industry-leaders-for-ibc-2023.html







< Zero Density 社、バーチャルプロダクション向け高精度トラッキングプラットフォームを発表 >



Zero Density 社は、TRAXIS シリーズの新製品『Traxis Tracking Platform』を発表しました。『Traxis Tracking Platform』は、これまでのバーチャルプロダクションの高精度トラッキングをさらに簡易化するターンキーソリューションです。カメラトラッキングから人物トラッキング、そしてトラッキングコントロールまでの一連のソリューションを統合し、フォトリアルなバーチャルグラフィックスを通じて圧倒的な没入感を提供します。同時に、従来のトラッキングで課題となっていた、長時間のキャリブレーションやマーカーの必要性、高コストな遅延エラーなどを解消します。



プレスリリースの続きはこちら > https://www.ask-media.jp/news-zerodensity/1817-zero-density-releases-high-precision-tracking-platform-for-virtual-production.html







当資料は、メーカーから発表されたプレスリリースの抄訳版です。

メーカー本国リリースページ : https://www.zerodensity.tv/news/



< IBC 2023 インタビュー動画 >





< Zero Density 社について >

Zero Density は、放送、ライブイベント、eスポーツ業界向けに、バーチャルスタジオ、AR (拡張現実)、リアルタイムでのグラフィックソリューションを提供する世界最先端の企業です。国際的なスポーツイベントからバーチャルファッションショーまで世界有数の企業が、Zero Density が提供する Unreal Engine ネイティブのコンポジットシステム Reality Engine を採用しています。TRAXIS talentS は AI 搭載のマーカーレス・トラッキングシステムで、アワードも受賞しています。Zero Density はトルコに本社を置き、ハリウッドとラスベガスに支社を持っています。

ウェブサイト : www.zerodensity.tv

ウェブサイト [日本語] : www.ask-media.jp/zerodensity.html



< 株式会社アスク 概要 >

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, Crucial, ELSA JAPAN, HTC VIVE, Micro-Star International(MSI), Micron, NVIDIA, NewTek, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, ZOTAC Technology Limited など多数の海外メーカーの代理店をしております。

ウェブサイト:https://www.ask-corp.jp/



< 本ニュースリリースに関するお問い合せ先 >

株式会社アスク:成田 眞弓

TEL:03-5215-5676

〒102-0076 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル7階

株式会社アスク WEB URL:http://www.ask-media.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-10:46)