公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『サクラノ刻』より新商品を発表した。









ゲームブランド「枕」より発売のPCゲーム『サクラノ刻』の公式コスチュームが、ブランド「コスパティオ」から登場。





ヒロインたちの通う“弓張学園”の女子制服を、公式監修のもと設定通りに再現しました。



立体的でボリュームのあるパフスリーブやフリルたっぷりのスカートなど、可愛らしさがぎゅっと詰まった制服を身に着ければ、あなたも弓張学園の生徒気分に……?!



「弓張学園女子制服冬服」は2024年4月上旬発売予定。

只今コスパ通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。















商品情報













■弓張学園女子制服冬服ジャケットセット

セット内容:ジャケット、シャツ、十字架ピンズ2個(中国製)

サイズ:Ladies S/M/L/XL/XXL

価格:52,800円(税込)

発売日:2024年4月上旬予定

Made in Japan



■弓張学園女子制服スカート

サイズ:Ladies S/M/L/XL/XXL

価格:20,900円(税込)

発売日:2024年4月上旬予定

Made in Japan







■弓張学園女子制服ネクタイ

サイズ:Ladies M/XL

価格:5,500円(税込)

発売日:2024年4月上旬予定

Made in Japan



上記の商品は現在【早得対象商品】となっております。

2023年12月4日(月)12:00までに、コスパ通販または

ジーストア・ドット・コム(http://geestore.com/)にてご予約いただくと、

ジーストア・ドット・コムポイントが最大4倍になります。



===================================



公式キャラグッズブランド「二次元コスパ」より、十字架ピンズの単品販売も!

制服だけでなく、お手持ちのバッグや帽子などと組み合わせてお楽しみいただけます。







■弓張学園制服十字架ピンズ

価格:1,650円(税込)

発売日:2024年4月上旬予定

サイズ:幅40mm×高さ70mm×厚み3mm

材 質:亜鉛合金製/メッキ

生産国:中国



展示情報





発売に先駆け、「弓張学園女子制服冬服」開発用サンプルの展示が決定!

実物を間近でご覧いただける機会に、ぜひお立ち寄りください。



<展示コスチューム>

・弓張学園女子制服冬服ジャケットセット

・弓張学園女子制服スカート

・弓張学園女子制服ネクタイ



<展示期間/場所>

・2023年11月9日(木)~11月19日(日):コスパティオ ジーストア大阪店

・2023年11月23日(水)~12月3日(日):コスパティオ ジーストア・アキバ店



展示情報はこちら!⇒ https://cospatio.com/event/id/24888





(C)MAKURA All Rights Reserved.

