宇宙飛行士の服装から着想されたユニークなシルエットが話題のMOON BOOTのPOP UPをatmos pinkで開催いたします。



【PRODUCT】





品名:ICON NYLON



品番:3298W14004400



サイズ展開:23cm



カラー:BLACK/WHITE



価格:¥38,500(税込)







品名: ICON GLANCE



品番:3298W14016800



サイズ展開:23cm



カラー:SILVER



価格:40,700(税込)













品名: ICON LOW NYLON



品番:3298W14093400



サイズ展開:22.5cm~23cm



カラー:BLACK/WHITE/PINK/RED



価格:¥34,100(税込)







品名: ICON LOW NYLON



品番:3298W14093500



サイズ展開: 22.5cm~23cm



カラー: SILVER



価格:¥38,500(税込)









品名: ICON LOW FAUX FUR



品番:3298W14093900



サイズ展開:23cm



カラー:BLACK/OPTICAL WHITE



価格:¥51,700(税込)









品名: ICON LOW FAUX CURLY



品番:3298W14094500



サイズ展開: 22.5cm~23cm



カラー:BLACK/ CREAM



価格:¥49,500(税込)







今話題の「MOON BOOT」のPOP UPをatmos pinkで開催いたします。宇宙飛行士の服装から着想されたユニークなシルエットで、現代的でダイナミックなスタイルを求める女性のためのデザインに究極の快適さを組み合わせた「MOON BOOT」。ぜひこの機会にお手に取ってみてください。



【POP UP SCHEDULE】

開催日時:2023年11月1日(水)~11月12日(日)

営業時間 11:00 - 20:00

場所: atmos pink flagship harajuku

住所:東京都渋谷区神宮前6-5-3 イベリアビル



開催日時:2023年11月17日(金)~12月3日(日)

場所: atmos pink shinsaibashi

営業時間 10:30 - 20:00

住所:大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目7番7号 グレースニシムラビル



※購入特典ステッカー付き(数に限りがありますので、ご了承ください。)





<ABOUT atmos pink >SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックススタイルを提案するコンセプトショップ。 <Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分の ために。体を動かそうよ。 音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>を コンセプトに 、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、 スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックススタイルを提案します。







<ABOUT MOON BOOT/ムーンブーツ>

1969年に誕生したムーンブーツは月面着陸にインスパイアされ、機能性とスタイルを兼ね備えたタイムレスなウインターブーツです。創業者ジャンカルロ・ザナッタによって1960年代に発明されオリジナルのアフタースキーブーツは、史上初のユニセックス、マルチサイズ、両利き用シューズとして開発・生産され、

発明された当時は産業革命でした。その独自性と革新的なデザインは世界的に認められおり、ムーンブーツは魅力的なミックスと大胆な美学

で様々な世代を魅了し続けています。遊び心に溢れたユニークさと、性別を問わない精神が、あなたを「この世のものではない」世界へと誘います。ムーンブーツは新しいカテゴリーを発明し、一時代を築いている製品であり、一目でそれとわかる、強い個性を持った機能性が高く軽量なフットウェアモデルを生み出すことに成功し、国際的なアイコンとなっています。









読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos▲pink▲customer/ 和文 : アトモス▲ピンク▲カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-pink.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-11:40)