オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

HELP YOUをご利用いただいているお客様をゲストにお迎えし、さまざまなお話を伺う「HELP YOUラジオ」。このたび、11月17日(金)12:00~12:30、X(旧Twitter)のスペースにて第2回目の開催が決定いたしました。ゲストには株式会社パブリックコネクト・代表取締役 平田祐太郎氏をお迎えし、官公庁・自治体の採用事情や、HELP YOUを導入した感想などをお伺いします。







【HELP YOUラジオ #2】のご案内







◆開催日時:11月17日(金)12:00~12:30

◆開催形式:https://twitter.com/i/spaces/1OwGWYReklwxQ

→当日はこちらのURLからご参加ください

◆開催形式:音声のみで登壇



▼トーク内容

◆イントロダクション:登壇者の自己紹介、本日の内容の紹介

◆官公庁・自治体の採用事情

◆HELP YOU(アウトソーシング)活用のきっかけは?

◆HELP YOUにどんな業務を依頼している?

◆HELP YOUを使った感想

◆これからの夢

◆クロージング:小澤にて〆のコメント



▼参考

HELP YOUラジオ1回目のレポート

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000605.000059127.html

HELP YOUラジオ1回目の内容

https://twitter.com/i/spaces/1OdKrjPYNvXKX



スピーカーのご紹介









株式会社パブリックコネクト 代表取締役 / 平田 祐太郎氏

新卒で株式会社ベネッセコーポレーションに入社。行政担当として連携協定や先進的教育事業の実現に注力。その後、LINE株式会社や株式会社ディー・エヌ・エーでも一貫して公共領域に関わるビジネスを担当。前職は官公庁向けSaaSを提供するBot Expressで、Partnership担当執行役員として自治体DXを牽引。2021年12月に当社を起業。



















株式会社ニット広報・株式会社令和PR代表 / 小澤美佳

2008年に(株)リクルートへ入社。中途採用領域の代理店営業、営業マネージャーを経て、リクナビ副編集長として数多くの大学で、キャリア・就職支援の講演を実施。採用、評価、育成、組織風土醸成など幅広くHR業務に従事。2018年、中米ベリーズへ移住し、現地で観光業の会社を起業。2019年、(株)ニットに入社し、営業・人事を経験後、広報部署の立ち上げ。2021年はテレワーク先駆者百選の総務大臣賞やTOKYOテレワークアワードなど数々の受賞を実現。立ち上げ2年でメディア露出数1004件にのぼる。Twitter(@mica823)のフォロワー数は4.1万人。HRや広報ノウハウを発信中!





株式会社パブリックコネクトについて







社名:株式会社パブリックコネクト

本社所在地:〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル4階 SYNTH

設立:2021年12月10日

事業内容:「PUBLIC CONNECT」「Gov2Career」の運営

その他、公共領域や社会貢献に資する事業

代表者:平田 祐太郎氏

公式HP:https://public-connect.co.jp/



参考:導入企業インタビュー











【ライティング】熱量あふれる記事で、自治体で働く魅力を発信

https://help-you.me/blog/interview-publicc/











オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/













