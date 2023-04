[The Orchard Japan]

leift(レフト:音楽プロデューサーKOTARO SAITOのシンガー名義)が、ファーストアルバム『Beige』をリリースした。「他人にとっての新しいより、自分にとっての新しい」をテーマに、全11曲で構成されたエレクトロ・ダンスポップトラックが並ぶ。同日にリードトラック『Dawn (Intro)』のリリックビデオも解禁。アルバムリリースを記念し、6月21日(水)には表参道WALL&WALLにてバンドセットでのワンマンライブが、直近では4月15日(土)表参道Nose Art GarageでMisiiN(ミシエヌ)とのアコースティックライブが決定している。











■楽曲テーマ・音楽性

『Beige』は、leiftが理想とする自分への変化を描いたライフログ・アルバムだ。

世間が求める生き方や考えに協調し、「他者が求める自分」になるのが是とされやすい現代。理想の自分、成功の在り方が他人基準の評価に左右されると、自分にとって心からの幸福は何かを見失いがち。アルバム『Beige』は収録した11曲を通じて、leift自身の幸せに必要な存在を「ヒト・モノ・コト」様々な視点で言語化した。アルバム『Beige』は新たな自分を探し足掻いた過去のleift自身への讃歌であり、「自分を生きる」のを諦めかけた自分への投薬でもある。現実から目を背けず、困難な状況で自分と向き合い戦う人たちに、このアルバムが届いたら嬉しい。

サウンドは全体を通じて、エレクトロサウンドとの掛け算が特徴。チル・ジャングル・エクスペリメンタルなどの多要素を、曲のテーマに合わせながら一貫してポップに調合。重低音が野太くダイナミックなトラックを追求しながら、実機のヴィンテージシンセやリズムマシン、アナログの録音機材を多用することで揺らぎや音の鋭利さをコントロール。作詞作曲歌唱は勿論、編曲や録音ミックスもあえて1人で作り上げたことで「今のleift」を凝縮した本作。マスタリングはDisclosureやCharli XCXらを手掛けるMetropolis StudiosのStuart Hawkesが担当。主観の強い楽曲に、グローバルな視点が掛け算され完成した。

アルバムリリースを記念し、6月21日(水)には表参道WALL&WALLにてバンドセットでのワンマンライブが、直近では4月15日(土)表参道Nose Art GarageでMisiiNとのアコースティックライブが決定している。



■リードトラック『Dawn (Intro)』について

『Dawn (Intro)』は、leift自身がアルバム完成間近に「夜明け」をテーマに作った楽曲。

街や対面での人間関係が活況を取り戻しつつある昨今、繁華街は夜中まで楽しい声が響く。「自分だけ、心細く独りだ」と呟きながら、東京の真夜中にふと「夜は、明るくなる前が一番寒くて暗い」とleiftは気づく。挑戦を諦めない人は皆、最後の一段が最も過酷で真価が問われる。踏ん張る最中、「夜明けが来た」姿を想像して生まれたのが『Dawn (Intro)』だ。

覚悟をまっすぐ伝えるべく、トラックは鋭くシンプルなシンセリフでスタート。突如野太いシンセベースやキックが現れるコーラス。濃淡が明確で、地に足がついた「leiftの強さ」を象徴するシンセポップアンセムが完成した。本作はアルバム『Beige』リリース同日公開となるリリックビデオと共に、ミュージックビデオも後発で配信予定。



■リリース情報

タイトル:『Beige』

収録曲:

1. Dawn (Intro.)

2. Mute

3. Mocktails

4. Beige

5. Skip

6. Breath

7. to to know

8. unison

9. pop

10. tap (Interlude)

11. chord

アーティスト:leift(レフト)

リリース日:2023年4月5日(水)

配信リンク:https://orcd.co/leift_album_beige

『Dawn (Intro)』リリックビデオ(2023年4月5日 20時解禁):https://youtu.be/ChtzqMnTGJk







今後の予定

1.毎週金曜日~2023年6月21日(水)

leiftのnoteにてワンマンライブに向けてnoteを連載

https://note.com/kotarosaito/m/m3a357527d827

2.2023年4月15日(土)

表参道Nose Art GarageにてJessie(ペインター) x MisiiN x leiftの企画ライブ開催

詳細: https://twitter.com/NOSEARTGARAGE/status/1640222824936919042

3.2023年6月21日(水)

表参道WALL&WALLにてファーストワンマンライブ「Beige」開催

チケット発売中

https://mulogica.zaiko.io/item/354841



■本人コメント

作曲の道からゼロベースで歌を志した日々は「他人より自信のある音楽だからこその劣等感」「これまで出会った人たちが、自分をどう思うか」との闘いでした。乗り越えて生まれたアルバム『Beige』の価値は、心と声の成長過程を克明に残せた事です。歌うと決めた日から撮り溜めた日常写真で作ったアートワーク、曲によって修練度が違う歌。嘘なく描けたのは、完成までの1年半、片時も逃げずに向き合い続けたからこそ。未熟さを受け入れ、歌い直さず残したのも、僕が自分の本質を、育った道筋を肯定できたからです。形にできたことを今は誇りに思い、アルバム『Beige』を仕上げた故に見つかった課題に僕は挑んでいます。自分を更新することに終わりがないのは厳しく険しいと毎日思いますが、形にし続けることで出会える人たちとの会話や心配りに、毎日励まされて生きています。僕はこれからも自分の幸せを追って挑み続けるし、挑む先も挑み方も、自分で決めて生きていく。その姿を、音楽と共に見守ってくれたら嬉しいです。ここまで支えてくれて、本当にありがとうございました。そしてこれから出会う皆さん、共に本気で臨み続けましょう。



■leiftプロフィール

leift(レフト) / シンガーソングライター

リラックストーンのボーカル、繊細で整然とした歌詞とメロディ、品性と荒々しさを共存させたサウンドが特徴。leiftの名は、利き手「left(左)」と必要なもの以外を手放す(leaveの過去形)意味を込め、中心の「i(自分)」は「自らの中心は常に自分」として据えられている。作曲家・音楽プロデューサーのKOTARO SAITOが、心の奥底にある想いを自ら言語化するプロジェクト。2ndシングル『leaves』は、TVアニメ『ユーレイデコ』のイメージソングに起用されている。

SNSおよび配信サイトリンク

Instagram

https://www.instagram.com/kotaro_saito/

note

https://note.com/kotarosaito

Twitter

https://twitter.com/kotarosaito1211

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCO5HHztMKxCx5e_VbF470UQ

Spotify

https://open.spotify.com/artist/57gMLz4GGinuQk4YnwwNv3?si=QmDdmaq6SF2brXI6TXWK5w

Apple Music

https://music.apple.com/jp/artist/leift/1621679591



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/08-22:40)