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11/23(木・祝)～《TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」カフェ》が秋葉原のCURE MAID CAFEで開催！【タブリエ・マーケティング株式会社】

［コスパグループ株式会社］

全国５店舗（秋葉原・大阪・名古屋・小倉・仙台）展開中のキャラクター・ライフスタイルストア「ジーストア」の運営などを手掛ける「タブリエ・マーケティング株式会社」は、同社の店舗ジーストア・アキバ内「CURE MAID CAFÉ（キュアメイドカフェ）」にて《TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」カフェ》を開催する。



TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」のコラボカフェが秋葉原のCURE MAID CAFE(キュアメイドカフェ)にて11月23日(木・祝)～12月17日(日)開催。CURE MAID CAFEの制服を身にまとった橘ありす、赤城みりあ、佐藤心、安部菜々がお出迎えいたします。

U149の世界観が楽しめるコラボフード、スイーツをはじめ、アイドルたちをイメージしたコラボドリンク(11種)がラインナップいたします。加えて、SNSにハッシュタグをつけてコラボカフェについて投稿すると注文できるスペシャルドリンク「プロデューサー」もお見逃しなく。

これらのコラボメニューご注文で特典<コラボ限定カード(全12種)>もプレゼントいたします。

特典は関連商品のご購入・ご予約でもゲット可能です。
CURE MAID CAFE制服姿の橘ありす、赤城みりあ、佐藤心、安部菜々、4人の描き下ろしイラストを使用した先行販売グッズと合わせてぜひご覧くださいませ。

イベント概要


《TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」カフェ》

・日程：2023年11月23日(木・祝)～12月17日(日)
・場所：CURE MAID CAFÉ(キュアメイドカフェ) [オノデン本店4F ジーストア・アキバ内]
・CURE MAID CAFÉ ／《TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」カフェ》イベントページ
https://www.curemaid.jp/collab_cafe/cinderella-u149/

【整理券配布のお知らせ】
混雑緩和のため、一部日程の入場を整理券制とさせていただきます。
・整理券配布対象日
　2023年11月23日(木・祝)
　2023年11月25日(土)
　2023年11月26日(日)
詳しくは下記お知らせよりご確認くださいませ。
https://www.curemaid.jp/news/231116__02/

コラボメニュー



【フード】
・赤城みりあ もうお姉さんだけど本当はまだ食べたい！元気いっぱいお子様ランチプレート　1,280円(税込)
・佐藤心＆安部菜々 しゅがみんのメルヘン(ハート)スウィーティーオムライス　1,280円(税込)
【スイーツ】
・橘ありすのシンデレラパンケーキ　1,100円(税込)
・『キラメキ☆』イメージスイーツ トゥインクル・フューチャードーナツプレート　1,100円(税込)

【ドリンク】　各770円(税込) ※テイクアウト・・・各756円(税込)
橘ありす ／ 櫻井桃華 ／ 赤城みりあ
的場梨沙 ／ 結城晴 ／ 佐々木千枝 ／ 龍崎薫
市原仁奈 ／ 古賀小春 ／ 佐藤心 ／ 安部菜々
＜スペシャルドリンク＞ プロデューサー
注文条件
期間中にSNS（X、インスタグラム、フェイスブック）にハッシュタグ「#U149」「#キュアメイドカフェ」をつけて作品やコラボカフェの感想を投稿した方のみご注文いただけます。
投稿をスタッフまでご提示ください。

☆飲みきれない人にはこちらもご用意！
《TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」カフェ》ドリンクチケット
〇店内・テラス用：770円(税込)
〇テイクアウト用：756円(税込)

【キュアメイドカフェコラボ限定特典】
<コラボ限定カード(全12種)>
　コラボメニューを1品ご注文につき1枚プレゼント！
　一会計でコラボメニュー12品（ドリンクチケットも可）ご注文で特典がコンプリート可能です。
　※サイズ：91mm x 55mm
　※種類は選べません。
　※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。
★グッズ購入でも特典プレゼント！
CURE MAID CAFÉ(キュアメイドカフェ)店内や、同フロアのジーストア・アキバにて
TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」関連商品を2,000円(税込)ご購入・ご予約ごとに、
カフェで配布している<コラボ限定カード(全12種)>をランダムで１枚お渡しします。
コラボカフェと合わせてご利用ください。

先行販売グッズ情報　　[発売：二次元コスパ]



・描き下ろし アクリルスタンド（大） キュアメイドカフェVer.　各2,530円(税込)
　[4種：橘ありす、赤城みりあ、佐藤心、安部菜々]
・描き下ろし 100cmタペストリー キュアメイドカフェVer.　各6,050円(税込)
　[2種：赤城みりあ＆橘ありす、佐藤心＆安部菜々]
・描き下ろし B2タペストリー キュアメイドカフェVer.　各3,190円(税込)
　[2種：赤城みりあ＆橘ありす、佐藤心＆安部菜々]
・描き下ろし 21cmごはんプレート キュアメイドカフェVer.
　[2種：赤城みりあ＆橘ありす、佐藤心＆安部菜々]　各1,980円(税込)
・描き下ろし ラージトート キュアメイドカフェVer.　各1,980円(税込)
　[2種：赤城みりあ＆橘ありす、佐藤心＆安部菜々]
・描き下ろし 65mm缶バッジ キュアメイドカフェVer.　各605円(税込)円(税込)
　[4種：橘ありす、赤城みりあ、佐藤心、安部菜々]


(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / PROJECT U149
(C)TABLIER MARKETING INC.,ALL RIGHTS RESERVED.
関連リンク


・CURE MAID CAFÉ ／《TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」カフェ》
イベントページ
https://www.curemaid.jp/collab_cafe/cinderella-u149/
整理券配布のお知らせ
https://www.curemaid.jp/news/231116__02/
・CURE MAID CAFÉ ／公式X(旧Twitter)：@curemaidcafe
https://twitter.com/curemaidcafe
・GEE!STORE(ジーストア) ／公式Youtube：《TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」カフェ》 CM
https://youtu.be/G1q1WzoIAP4

店舗情報


http://www.curemaid.jp/information/

企業プレスリリース詳細へ （2023/11/16-20:16）

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