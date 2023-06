[文化庁]

The Last National Theatre Open House



大劇場の優れた建築様式と舞台機構、美術品を鑑賞できる「御名残」イベントも、6月・7月歌舞伎鑑賞教室と9月・10月歌舞伎公演における終演後の数日間限り!!

外国人の皆様(同伴・引率の日本人も参加可能)を主な対象に開催します。

我が国が誇る劇場施設の魅力を体験できる貴重なチャンス!!







4年12月、5年3月・4月に開催され好評を博した「国立劇場オープンシアター」。日本の伝統芸能の殿堂としての魅力を味わい尽くすこの特別イベントを、外国人の皆様向けに開催いたします!

今回は、歌舞伎終演後の開催となります。実際の舞台で使われた道具を間近で見られる貴重な機会です。



音声ガイド(ロビー見学)とリーフレット(ステージツアー、ロビー見学)は共に日本語・英語の2言語でご案内。

伝統芸能ファンだけでなく、美術ファンにもオススメです。

この機会にぜひ「初代国立劇場」にご来場ください。



未来へつなぐ国立劇場プロジェクト・初代国立劇場さよなら記念事業

令和5年度日本博2.0事業(委託型)

主催=独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁





(1)「ステージツアー」

Stage Tour with English Guide

花道・廻り舞台・黒御簾など歌舞伎を上演する大劇場の機構を体感できる舞台見学を体験できます。

すべて英語ガイドによる案内です(日本語ガイドはありません)。











参加チケット(税込、ロビー見学入場料込):1,500円



開始時間(各回50名様限定)

6月10日(土)・16日(金)・21日(水) (1)17:30 (2)19:00

7月9日(日)・12日(水)・18日(火)・21日(金) 18:00



※所要時間:約45分(予定)。リーフレット(日本語・English併記)進呈。

※開始20分前から5分前までに1階席の指定の場所に集合してください。







(2)「ロビー見学」

Self-Guided Audio Tour of the Theatre Lobby



建築様式や美術品、舞台機構等の開設を音声ガイドアプリ(日本語・English)で聞きながら大劇場のロビーや客席を自由に探訪できます。

国立劇場ロビーには、開場当時に寄贈された近代絵画や彫刻の名品が常時展示されています。そのコレクションの豪華さはさながら美術館のよう。

朝倉文夫、伊東深水、上村松篁、鏑木清方、加山又造、川端龍子、杉山寧、中村岳陵、橋本明治、長谷川昇、東山魁夷、山口蓬春ほか、近代日本を代表する芸術家の大作を一度に味わうことができます。







入場チケット(税込):500円

※当日窓口販売のみ



見学時間

6月10日(土)・16日(金)・21日(水) 17:00~20:00(最終入場・19:30)

7月9日(日)・12日(水)・18日(火)・21日(金) 17:30~19:30(最終入場・19:00)



※音声ガイドアプリQRコード付きリーフレット(日本語・English併記)進呈。

※入場日指定・入場日に限り出入り自由。

※音声アプリガイド利用にあたって

〇当日お客様のスマートフォンにアプリをダウンロードしていただきます。

(iOS9.0以上推奨、android制限無し)

ご使用のスマートフォンによってはアプリをご利用いただけない場合がございます。

〇ご利用時に音声が流れますので、イヤホンをご持参ください。劇場での用意はございません。

〇通信料はお客様のご負担となります。





9月・10月の開催日は、決定次第、振興会ホームページ等でお知らせいたします。





6月・7月分ステージツアー参加チケット:販売中!

インターネット:https://ticket.ntj.jac.go.jp/(パソコン・スマートフォン共通)

窓口販売:国立劇場チケット売場 10:00~18:00

※窓口販売用に別枠の取り置きはございません。また、電話予約は承っておりません。



