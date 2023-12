[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

開催期間:2023年12月23日(土)~2024年2月18日(日)



期間中、「黒子のバスケ」をイメージしたオリジナルのフードやデザート、ドリンクなどが楽しめます。





株式会社GENDA GiGO Entertainmentでは、TVアニメ「黒子のバスケ」とコラボレーションしたカフェを2023年12月23日(土)より、GiGO コラボカフェ池袋/なんば千日前にて開催いたします。

また、オリジナルメニューを注文すると「オリジナルコースター」がもらえます。さらに、GiGO コラボカフェ限定のオリジナルグッズもお買い求めいただけます。





【GiGO コラボカフェ 黒子のバスケ 概要】





■店名:GiGO コラボカフェ 黒子のバスケ

■期間:2023年12月23日(土)~2024年2月18日(日)

■開催店舗:GiGO コラボカフェ 池袋/なんば千日前



【スケジュール】





第1弾:2023年12月23日(土)~2024年1月12日(金)

第2弾:2024年1月13日(土)~2月2日(金)

第3弾:2024年2月3日(土)~2月18日(日)



※カフェへの入場は事前予約制となります。

※期間によってメニュー内容・コースターデザインの変更を予定しております。

※詳しくは、GiGO コラボカフェ公式HPにて随時公開いたします。



【GiGO コラボカフェ オリジナルメニュー】





■ドリンクメニュー 各700円 (税込)

<全期共通/2023年12月23日(土)~2024年2月18日(日)>





・黒子テツヤ

・火神大我

・黄瀬涼太

・笠松幸男

・緑間真太郎

・高尾和成

・青峰大輝

・今吉翔一

・紫原 敦

・氷室辰也

・赤司征十郎

・黛 千尋

・花宮 真



・ホットコーヒー

・ホットココア

・アイスウーロン茶



※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。



■ラテアート 各800円 (税込)

<全期共通>2023年12月23日(土)~2024年2月18日(日)





※ラテアートはGiGO コラボカフェ池袋のみでの展開となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※ラテアートは、ファーストオーダー時におひとり様1杯のみご注文いただけます。



■フードメニュー 各1,550円(税込)

<第1弾>2023年12月23日(土)~2024年1月12日(金)

・黒子&火神の「ハンバーグステーキプレート」

・青峰&今吉の「うなぎ風テリヤキフィッシュバーガー」





<第2弾>2024年1月13日(土)~2月2日(金)

・黄瀬&笠松の「オニオンプルドポークライスプレート」

・緑間&高尾の「プルコギ風オープンハンバーガー」





<第3弾>2024年2月3日(土)~2月18日(日)

・紫原&氷室の「NY風バターミルクフライドチキンワッフル添え」

・赤司&黛の「さばのシーフード豆乳クリームパスタ」



※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※フードメニューは、ファーストオーダー時におひとり様いずれか1品のみご注文いただけます。





■デザートメニュー

<第1弾>2023年12月23日(土)~2024年1月12日(金)

・花宮の「ビターチョコレートのドーナツデザートプレート」1,550円(税込)

・緑間&高尾の「マーブルアイスパフェ」1,100円(税込)





<第2弾>2024年1月13日(土)~2月2日(金)

・赤司&黛の「ドーナツデザートプレート」1,550円(税込)

・紫原&氷室の「マーブルアイスパフェ」1,100円(税込)





<第3弾>2024年2月3日(土)~2月18日(日)

・黒子&火神の「ドーナツデザートプレート」1,550円(税込)

・黄瀬&笠松の「マーブルアイスパフェ」1,100円(税込)

・青峰&今吉の「マーブルアイスパフェ」1,100円(税込)





※花宮の「ビターチョコレートのドーナツデザートプレート」赤司&黛の「ドーナツデザートプレート」黒子&火神の「ドーナツデザートプレート」は、ファーストオーダー時におひとり様1品のみご注文いただけます。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※アレルギーや持病をお持ちのお客さまで不安な点などございましたら、スタッフまでお問い合わせください。





■メニュー特典

ドリンク・フード・デザートを1品ご注文につき、いずれかのオリジナルコースターがもらえます。

・第1弾:2023年12月23日(土)~2024年1月12日(金) 全10種・ランダム

・第2弾:2024年1月13日(土)~2月2日(金) 全13種・ランダム

・第3弾:2024年2月3日(土)~2月18日(日)全10種・ランダム





※なくなり次第、配布終了となります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。



プレゼント





対象の期間にカフェにご入店されたお客さまに、退店時に1枚プレゼントします。

配布期間:2024年1月1日(月・祝)~1月3日(水)

・イラストシート~Happy New Year ver.~



※カフェご利用のお会計の際に、おひとり様につき1枚プレゼントします。

(2名さまのご来店で、2枚のお渡しとなります。)

※なくなり次第、配布終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。



GiGO コラボカフェ限定オリジナルグッズ





コラボカフェ限定グッズの通信販売をGiGO MALLにて実施いたします。

<通信販売受付期間:2023年12月4日(月)~12月18日(月)23:59迄>



<2023年12月23日(土)発売予定>

・GiGO コラボカフェ 黒子のバスケ ビッグアクリルスタンド~アメリカンダイナーver.~(全10種)各1,650円(税込)





※お好きな絵柄がお選びいただけます。

※1回のお会計で、おひとり様につき各2点までご購入いただけます。



・GiGO コラボカフェ 黒子のバスケ ホログラム缶バッジ~アメリカンダイナーver.~(全10種・ランダム)660円(税込)



【サイズ】最大H約150mm※キャラクターによりサイズが異なります。

※絵柄はお選びいただけません。

※1回のお会計で、おひとり様につき15点までご購入いただけます。



【サイズ】H約140mm×W約125mm

※絵柄はお選びいただけません。

※1回のお会計で、おひとり様につき15点までご購入いただけます。



・GiGO コラボカフェ 黒子のバスケ アートパネル~アメリカンダイナーver.~(全10種・ランダム)660円(税込)



【サイズ】H約89mm×W約63mm

※絵柄はお選びいただけません。

※1回のお会計で、おひとり様につき15点までご購入いただけます。



<2024年1月13日(土)発売予定>

・GiGO コラボカフェ 黒子のバスケ デフォルメ缶バッジ ~アメリカンダイナーver.~(全13種・ランダム)440円(税込)



【サイズ】直径約75mm

※絵柄はお選びいただけません。

※1回のお会計で、おひとり様につき15点までご購入いただけます。



・GiGO コラボカフェ 黒子のバスケ スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー~アメリカンダイナーver.~(全13種・ランダム)770円(税込)





【サイズ】最大H約70mm

※キャラクターによりサイズが異なります。

※絵柄はお選びいただけません。

※1回のお会計で、おひとり様につき15点までご購入いただけます。



■グッズに関するご注意■

※発売開始時期は、変更となる場合がございます。ご了承ください。

※取り扱い商品の詳細については、決定次第、GiGO コラボカフェ公式HPにて随時公開いたします。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。



GiGO コラボカフェに関する注意事項





・カフェへの入場は事前予約制となります。

・予約入場申し込みやその他の詳しい注意事項に関しましては、GiGO コラボカフェ公式HPをご確認ください。





GiGOのたい焼き「黒子のバスケたい焼き」





黒子のバスケたい焼き コラボ概要

■店名:GiGOのたい焼き総本店/GiGO コラボカフェなんば千日前



■営業時間

・GiGOのたい焼き総本店/10:00~23:00

・GiGO コラボカフェなんば千日前/10:00~20:00

※予告なく変更となる場合があります。



■期間

・GiGOのたい焼き総本店

2023年12月23日(土)~2024年2月18日(日)

・GiGO コラボカフェなんば千日前

2024年2月24日(土)~4月7日(日)



■開催店舗

・GiGOのたい焼き総本店

東京都豊島区東池袋一丁目13番6号ロクマルゲート池袋 2F

・GiGO コラボカフェなんば千日前

大阪府大阪市中央区難波千日前12-7YES・NAMBAビル4F



■メニュー

黒子のバスケたい焼き (全7種:ランダム) 各500円(税込)



※たい焼きの絵柄はお選びいただけません。

※期間中にノベルティの切り替えがございます。

※詳細はGiGOのたい焼き公式Twitter(X)をご確認ください。



■フレーバー

・プレミアムクリーム

・チョコレート



■ノベルティ

黒子のバスケたい焼き 各500円(税込)1個ご購入につき、ランダムでコースターを1枚プレゼントいたします。



第1弾 コースター(全10種・ランダム)

・GiGOのたい焼き総本店:2023年12月23日(土)~2024年1月12日(金)

・GiGO コラボカフェ なんば千日前:2024年2月24日(土)~3月8日(金)



第2弾 コースター(全10種・ランダム)

・GiGOのたい焼き総本店:2024年1月13日(土)~2月2日(金)

・GiGO コラボカフェ なんば千日前:2024年3月9日(土)~3月22日(金)



第3弾 コースター(全7種・ランダム)

GiGOのたい焼き総本店:2024年2月3日(土)~2月18日(日)

GiGO コラボカフェ なんば千日前:2024年3月23日(土)~4月7日(日)





※なくなり次第、配布終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。





≪GiGOのたい焼きに関する注意事項≫

・たい焼きの絵柄およびコースターの種類はお選びいただけません。

・詳しい注意事項に関しましては、GiGOのたい焼き公式X(旧Twitter)をご確認ください。



著作権表記





(C)藤巻忠俊/集英社・黒子のバスケ製作委員会

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



各種公式サイト





・GiGO コラボカフェ 黒子のバスケ

公式HP:https://cafe.gge-collabo.com/event/kurobas-06.html

・GiGOグループのお店 情報サイト:https://tempo.gendagigo.jp/

・GiGOグループのお店 公式 X(旧Twitter): https://x.com/GENDA_GiGO?s=20



・黒子のバスケ アニメ公式サイト

公式HP http://www.kurobas.com/



・お問合せ先

コラボカフェ事務局

TEL:0120-225-725

【受付時間】10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)】

【窓口開設期間】2023年12月4日(月) ~ 2024年12月27日(金)



※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-13:46)