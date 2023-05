[カッパ・クリエイト株式会社]

2023年6月8日(木)より、かっぱ寿司全店にて



コロワイドグループのかっぱ寿司(カッパ・クリエイト(株) 本社:神奈川県横浜市)は、2023年6月16日(金)より公開の映画『スパイダーマンTM:アクロス・ザ・スパイダーバース』とコラボレーションし、2023年6月8日(木)よりかっぱ寿司全店にて、公式アプリ会員限定のプレゼントキャンペーンを開催いたします。













かっぱ寿司店内でのご飲食、またはお持ち帰りにて、2,000円(税込)以上ご利用いただき、お会計時にレジにて公式アプリ内の「バーコード付引換券」をご提示いただいたお客様に、『スパイダーマンTM:アクロス・ザ・スパイダーバース』の「オリジナル缶バッチ」をプレゼントいたします。

「オリジナル缶バッチ」の絵柄は全部で4種類。「スパイダーマン(マイルス・モラレス)」や「スパイダーグウェン(グウェン・ステイシー)」、「スパイダーマン2099(ミゲル・オハラ)」といった、映画に登場する『スパイダーマン』シリーズの人気キャラクターがデザインされています。

お会計2,000円(税込)ごとに、缶バッチを1個プレゼントいたします。



ぜひ、この機会にかっぱ寿司アプリをダウンロード&会員登録していただき、映画『スパイダーマンTM:アクロス・ザ・スパイダーバース』の「オリジナル缶バッチ(全4種)」を手に入れてください。





映画 『スパイダーマンTM:アクロス・ザ・スパイダーバース』×かっぱ寿司公式アプリ会員限定プレゼントキャンペーン概要



・開催期間:2023年6月8日(木)~ ※各店舗なくなり次第終了

・実施店舗:かっぱ寿司全店

・U R L:https://www.kappasushi.jp/cp/2023/spiderman

・内 容:期間中、2,000円(税込)以上ご利用いただき、レジにてかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付

引換券」をご提示いただいたお客様に、かっぱ寿司×映画『スパイダーマン TM : アクロス・ザ・ス

パイダーバース』の「オリジナル缶バッチ(全4種)」を2,000円(税込)ごとに1個プレゼントいた

します。

・絵 柄:「スパイダーマン(A)」「スパイダーマン(B)」「スパーダマン2099」

「スパイダーグウェン」4 種類

・注意事項/利用条件:

※ バーコード付引換券の表示には、かっぱ寿司公式アプリ会員への登録が必要です。

※ 当「バーコード付引換券」は他クーポンとの併用可能です。

※ 他クーポン利用後の税込価格がプレゼント対象金額となります。

※ 缶バッチの絵柄はお選びいただけません。

※ 缶バッチの数には限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※ 店舗により在庫状況が異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ 既にアプリのダウンロード・会員登録がお済みの方は、新たにダウンロード・会員登録をしていただく

必要はございません。

※ お会計前にアプリでログインしておくとスムーズにご利用いただけます。

※ 缶バッチは、お会計 2,000 円(税込)ごとに1個進呈いたします。

(例)お会計2,000円(税込)で1個、4,000円(税込)の場合は2個進呈いたします。

※ デリバリーでのご注文は対象外となります。

※ 掲載画像・写真はイメージです。





映画『スパイダーマンTM:アクロス・ザ・スパイダーバース』について



『スパイダーマン』シリーズ最新作 ‟救うのは、愛する人か、世界か―”





いま初めて、その<運命>に抗うひとりのスパイダーマンが現れる。

それは史上かつてない、スパイダーマン同士の戦いの始まりだった!

ピーター・パーカー亡きあと、スパイダーマンを継承した高校生マイルス。共に戦ったグウェンと再会した彼は、様々なバースから選び抜かれたスパイダーマンたちが集う、マルチバースの中心へと辿り着く。そこでマイルスが目にした未来。それは、愛する人と世界を同時には救えないという、かつてのスパイダーマンたちが受け入れてきた<哀しき定め>だった。それでも両方を守り抜くと固く誓ったマイルスだが、その大きな決断が、やがてマルチバース全体を揺るがす最大の危機を引き起こす…。

・タイトル:『スパイダーマンTM:アクロス・ザ・スパイダーバース』

・原 題:『SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE』

・公 開 日:2023年6月16日(金)日本全国の映画館で公開

【オフィシャルサイト&SNS】

・オフィシャルサイト:https://www.spider-verse.jp

・オフィシャルTwitter:https://twitter.com/SpidermanMovieJ

■ご記載いただく際は、お手数ではございますが下記の権利表記をお入れください。

(C)2023 CTMG. (C) & ™ 2023 MARVEL. All Rights Reserved.







