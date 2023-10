[Foot Locker atmos Japan合同会社]





アディダスオリジナルスの人気モデル、ガゼル ボールドのatmos pink別注が11月4日(土)より発売いたします。





【PRODUCT】









【商品名】GAZELLE BOLD atmos



【品番】IG1733



【価格】¥15,400(in tax)



【サイズ展開 23.0cm - 27.5cm





*【展開店舗】atmos pink・atmos各店及び各公式オンラインストア





60年代にトレーニングシューズとして誕生して以来、時代を超えて愛れてきたクラシックスニーカー、アディダス オリジナルスの「ガゼル」。いまもなお、アディダスの最もアイコニックなシューズのひとつとして、ファッションに欠かせない存在となっています。

そんなガゼルがさらなるアップデートを遂げ誕生した「ガゼル ボールド」から、atmos pink別注モデルが登場します。









特徴的な三層のガムソールに、ブラックのレザーアッパーとホワイトのスリーストライプスを採用した、atmos pinkならではのデザインが完成。様々なコーディネートにマッチするベーシックなカラーリングでアーカイブへのオマージュを捧げています。

サイドには、メタリックゴールドで「GAZELLE」のレタリングをあしあらい、シグネチャーのT-トウも健在。

また、エッジの効いた3層のガムソールを兼ね備え、今やジェンダーレスに愛されている厚底スニーカーとして、存在感もありながら、クラシックなカラーとディテールでコーディネートに溶け込むスニーカーです。

いつものファッションを昇華し、アーカイブとして受け継ぎたくなるようなオリジナルなスニーカーを自信を持っておすすめします!





<ABOUT atmos pink >SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し 続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックスス タイルを提案するコンセプトショップ。 <Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分の ために。体を動かそうよ。 音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>を コンセプトに 、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、 スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックス スタイルを提案します。







<ABOUT adidas Originals > URL : https://shop.adidas.jp/originals/

「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」について adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。

1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブ な人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。









読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos▲pink▲customer/ 和文 : アトモス▲ピンク▲カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-pink.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-13:46)