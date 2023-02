[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]

ニコニコ生放送にてレギュラー放送中のアニソン音楽番組『animelo weekend in ハレスタ』。2023年3月放送回のゲストとして “今夜、あの街から” さん、“高槻かなこ” さんの生出演が決定いたしました。



放送は3月19日(日)の15時から。ハレザ池袋内のオープンスタジオ「ハレスタ」より公開生放送にてお届けします。なお、本番組は3月の放送を持ちまして終了いたします。











2023年3月19日(日) 放送情報



今回は最終回スペシャルということで、小笠原仁、笹翼、汐谷文康、前田誠二のMC4人全員が集合。



ゲストには、放送中のTVアニメ『名探偵コナン』でエンディングテーマを担当する “今夜、あの街から” さん、声優・アーティストとして活躍する “高槻かなこ” さんの2組をお招きし、生歌唱やトークなど盛りだくさんな内容でお届けいたします。



番組後半のチャンネル会員限定パートでは、MC4人揃っての特別企画も実施予定です。

公開生放送となりますので、当日はぜひ池袋・ハレスタへお越しください!





【今夜、あの街から】

公式サイト:https://yorumachi-nora.com/

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/yorumachi-nora





【高槻かなこ】

公式サイト:https://kanako-tktk.com/

公式Twitter:https://twitter.com/Kanako_tktk



<番組情報>

【番組名】animelo weekend in ハレスタ #8

【放送日時】2023年3月19日(日) 15:00 放送開始

【出演者】MC:小笠原仁、笹翼、汐谷文康、前田誠二

ゲスト:今夜、あの街から、高槻かなこ(50音順)

【番組URL】https://live.nicovideo.jp/watch/lv340215775

【放送場所】池袋・ハレザ池袋内のオープンスタジオ「ハレスタ」より公開生放送

【見逃し配信期間】放送終了後30日間(期間中見放題)



◆その他ご注意事項

※番組後半はニコニコチャンネル「animelo+」会員限定パートを放送致します。全編ご視聴希望の方は会員登録(有料)をお願いいたします。





『animelo weekend in ハレスタ』



『animelo weekend in ハレスタ』は、月に1回ニコニコ生放送にてお届けする、アニソンを中心とした音楽番組です。声優・アニソンアーティストを専門に取り扱うニコニコチャンネル「animelo+」の、オリジナルレギュラー番組となります。



番組のMCは今注目の男性声優、小笠原仁、笹翼、汐谷文康、前田誠二の4名(※各放送回でMCが変わる形式にて出演)。アニソン好きな声優陣が番組を盛り上げます。



本番組ではアニメやエンタメ文化などポップカルチャーの発信地・池袋にある、ハレザ池袋内のオープンスタジオ「ハレスタ」より公開生配信を行います。

外からの観覧が可能となっており、MCのほか各回お招きするゲストアーティストのトークや歌唱・演奏などが、リアルでもお楽しみいただける番組です。





「ハレスタ」とは









「ハレスタ」は池袋・ハレザ池袋内にある、株式会社ドワンゴが運営するオープンスタジオです。ニコニコがこれまでも目指していた"ネットとリアルの融合"を実現するべく、スタジオ技術・演出面では蓄積された制作ノウハウを集約し、最新鋭の技術とインターネットを駆使したバーチャルキャラクターによるライブパフォーマンスやアニメ・ゲーム関連のステージイベントなど、幅広いコンテンツを発信していきます。



住所:東京都豊島区東池袋1-19-1 東京建物Brillia HALL1F,2F

最寄駅:池袋東口より徒歩5分





ニコニコチャンネル「animelo+」情報







「animelo+」は声優・アニソンアーティストのコンテンツを専門に配信する、ニコニコ内のチャンネルです。

人気声優・アーティストのライブ映像配信や特番生放送、「Animelo Summer Live」の関連動画をお届けします!



「animelo+」会員は、

会員限定の生放送視聴や番組の見逃し視聴、プレゼント企画など特典が満載!



【animelo+チャンネル】https://site.nicovideo.jp/animelo-plus/

【animelo+公式Twitter】https://twitter.com/animelo_staff



