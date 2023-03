[The Orchard Japan]









昨年、TikTokの“ハモりチャレンジ”が反響を呼び、10月には初の全国ツアーも成功させた、男女混声ボーカルグループ「Love Harmony’s, Inc.」。2023年3月7日には、グループ初となるオリジナル楽曲のみで構成された2ndフルアルバム「7th chord」をリリースし、このアルバムを引っ提げたワンマンライブ「Love Harmony’s, Inc. Live 2023 “7th chord”」が、昨日3月30日(木)、グループにとって最大規模となる、神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された。

まずは、メンバーの声が重なる神秘的なサウンドの中、7人がステージへ登場。昨年10月にリリースした爽やかなナンバー「A Good Day」でライブがスタート。リーダーの坂田隆一郎が「Zepp Yokohama最高な1日しようぜ!A Good Day!」と盛り上げた。続いて、アルバム「7th chord」に収録されている「ノーライン」のロックで疾走感のあるサウンドで会場のボルテージが一気に高まる。

今回のライブは、マスクをしている方限定だが、声出しOKのライブとなった。声出しのライブが初めてのLove Harmony’s, Inc.。島太星が「入場の時からキャー!と、みんなよくしてくれましたー!涙出そう!!!」と心の内を明かした。

「Feel Alive」では、ステージにある巨大な階段状のセットにメンバーが立ち、デジタルな世界感を表現した照明に包まれ、これまでのLove Harmony’s, Inc.とは違った雰囲気で魅せた。続く「オリオンを見上げて」では、ガラリと雰囲気を変え、ミラーボールにより会場全体が星空の中にいるような演出で圧倒した。RyoTracksが「改めまして、声出しがOKです!次の曲はみんなで歌って、みんなでライブを作っていこうじゃないか!!」とMCをし、続く「sing」では「I will sing for you」というフレーズを、メンバーと観客で歌い上げ、Love Harmony’s, Inc.にとっても、忘れられない瞬間となった。

三岳慎之助が「自分も2年前に上京してきて、大変な時期がありました。皆さんも同じだったと思う。今こうやって皆さんの声が聴けることが嬉しくて、本当に活動してきて良かった。ライブをやると遠くからでも会いに来てくださる方がいるので、感謝している。歌でしっかり恩返ししていきたい。」というMCに続き、「I don’t wanna let you go」でハートフルに歌い上げた。

島太星が「楽しい曲やりますよ~!盛り上がっていこ~!」とMCをし、島太星自身が楽曲制作に携わった「最終回のその先のストーリー」へ。TikTokで事前に公開していた振付(https://vt.tiktok.com/ZS8gWEKo1/)をやり、ライブ1番の盛り上がりに。グループが2021年4月にリリースした初のオリジナル曲「I Believe」では念願のコール&レスポンスが実現。RyoTracksと山田健登は「やっと曲が完成した!みんな本当にありがとう!!!」とMCをした。最後に”ゴスペラーズ・黒沢 薫”プロデュース楽曲で、アルバム「7th chord」のリード曲である「Love, Harmony」でLove Harmony’s, Inc.の真骨頂が感じられるハーモニーを披露し、ライブ本編が終了。その後も拍手が鳴り止まず、7th chord Tシャツを着てメンバーが再登場。事前にSNSで募集した「LHIにライブで歌ってほしいカバー楽曲」の中から人気があった「うれしい!たのしい!大好き!」(DREAMS COME TRUEカバー)を即興で披露し、ライブは大盛況で終演した。過去のライブでは、名曲カバーを中心に披露してきたLove Harmony’s, Inc.。今回のライブは、オリジナル曲16曲を披露し、グループの新たな一面を見せることができたライブとなった。今後もLove Harmony’s, Inc.の活動に是非注目して欲しい。



◆Love Harmony's, Inc. Live 2023 ”7th chord” セットリスト

1.「A Good Day」

2.「ノーライン」

3.「Reason」

4.「24色の夢」

5.「Feel Alive」

6.「オリオンを見上げて」

7.「sing」

8.「I’ll Be」

9.「Today’s Tune」

10.「Illumination!」

11.「ハンブンコ」

12.「I don’t wanna let you go」

13.「センコウハナビ」

14.「最終回のその先のストーリー」

15.「I Believe」

16.「Love, Harmony」

アンコール

「うれしい!たのしい!大好き!」(DREAMS COME TRUEカバー)



◆リリース



2nd Full Album「7th chord」NOW ON SALE!

配信:https://orcd.co/7thchord

CD販売URL:https://lnk.to/7th_chord

CD品番:UXCL-296 CD価格(税込):2,750円 / 配信価格(税込):単曲250円 アルバム2,400円



収録曲:1.Love, Harmony 2.A Good Day 3.最終回のその先のストーリー 4.ハンブンコ 5.オリオンを見上げて 6.Today’s Tune 7.センコウハナビ 8.ノーライン 9.Feel Alive 10.sing 11.I don’t wanna let you go 12.センコウハナビ(Winter Ver.)

◆アーティスト写真



<写真左から 三岳慎之助、木原瑠生、早希、坂田隆一郎、山田健登、島太星、RyoTracks>



