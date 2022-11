[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

LGA1700やSocket AM5に標準対応



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、水冷CPUクーラー「MAG CORELIQUID 280R V2」を2022年11月4日(金)に発売いたします。価格は税込19,500円です。

本製品は、第12、13世代 Intel CoreTMプロセッサー対応のCPUソケットLGA1700や、RyzenTM 7000シリーズ・プロセッサー向けのSocket AM5に標準対応しています。





【MAG CORELIQUID 280R V2】





製品URL:https://jp.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-280R-V2



【MAG CORELIQUID 280R V2の主な特徴】

●数多くのマザーボードとの互換性を確保

本製品は、第12、13世代 Intel CoreTMプロセッサー対応のCPUソケット LGA1700や、AMD RyzenTM 7000シリーズ・プロセッサー向けのSocket AM5にも標準対応しています。さらに、LGA1200やSocket AM4といった従来のCPUソケットにも対応しているため、幅広いユーザーにおすすめです。



●270度回転可能なARGB対応ブロックヘッドを搭載

水冷ブロックのヘッド部分を270度回転させることができ、マザーボードへの取り付け方向に関わらず、MSIエンブレムを正しい向きに調整することができます。

また、水冷ヘッドと付属の冷却ファンはARGBに対応しており、MSI独自のソフトウェア「MSI Center」を使用することで、様々なライティング効果を楽しむことができます。



●水冷ポンプをラジエーター内部に搭載、騒音の軽減とポンプを長持ちさせる設計

本製品は、水冷ポンプをラジエーター内部に搭載することで、騒音を軽減しています。

また、水冷ポンプをラジエーターに搭載することで、ポンプを熱源から離すことができ、ポンプを長持ちさせる設計です。

【製品仕様】







■■■■■■■■■■■■■■■■■

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/04-14:46)