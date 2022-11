[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

発売後即完売した製品への多数の問い合わせを受け、世界中から在庫を確保し数量限定発売



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、MSIとeスポーツブランド『EVANGELION e:PROJECT』のコラボ製品である、「MSI × EVANGELION e:PROJECT限定コレクション」を、好評につき追加販売いたします。

本コラボ製品は、2022年7月1日(金)に発売開始し、早々に完売してしまいましたが、想定を超える多くのお問い合わせをいただいておりました。そのため、世界中から製品の在庫を確保することで、この度、日本における追加販売が実現しました。今回も数量限定販売となりますので、以前買い逃してしまった方はお早めにお買い求めください。取り扱い販売店は下記の通りです。









●取り扱い販売店

・TSUKUMO:https://shop.tsukumo.co.jp/

・PCワンズ:https://www.1-s.jp/

・インバースネット:https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejMsiEva/

・ストーム:https://www.stormst.com/products/list?category_id=176

※販売開始時期は2022年11月上旬ごろとなりますが、販売店によって異なります。詳細は各店のホームページをご確認ください。



MSI x EVANGELION e:PROJECT限定コレクションの内容はこちら!

●MAG B660 TOMAHAWK EVA e-PROJECT:税込31,317円

製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/



ひときわ目を引く、初号機をイメージした限定版B660 TOMAHAWK WIFIマザーボード。パープルとネオングリーンのおなじみのカラーリングで登場。チップセットヒートシンクには「NERV」ロゴ、そしてマザーボード全体には極太明朝のフォント「マティスEB」にて文字のデザインがされています。また、MSI Mystic Lightにもエヴァ仕様の独自のライティングエフェクトを搭載し、より派手な演出が可能となっています。MSI Mystic Lightに対応したPCハードウェアや周辺機器をワンクリックで制御し、初号機のカラーを華やかに演出することができます。



●MAG CORELIQUID C240 EVA e-PROJECT:税込22,737円

製品URL:https://jp.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-C240-EVA-e-PROJECT



MAG CORELIQUID C240 EVA e:PROJECT AIO水冷クーラーは、初号機をイメージしたこのシリーズのもう一つの目玉となるPCパーツです。水冷ブロックには、華やかなARGBライティングとパープルのハイライトを組み合わせることで、初号機のイメージを引き立たせています。さらに、水冷ブロックにはNERVのロゴマークも描かれています。



●MAG A650BN EVA e-PROJECT:税込12,727円

製品URL:https://jp.msi.com/Power-Supply/MAG-A650BN-EVA-e-PROJECT



エヴァンゲリオン好きなゲーマーために作られたMAG A650BN EVA e-PROJECT電源ユニット(PSU)です。安定性と優れた電力効率を提供するだけでなく、いつものゲーミングPCをEVANGELION e:PROJECT仕様に彩ります。外装カバーと電源のファングリルに、初号機のカラーを採用しています。



●MPG GUNGNIR 110R EVA e-PROJECT:税込18,447円

製品URL:https://jp.msi.com/PC-Case/MPG-GUNGNIR-110R-EVA-e-PROJECT







エヴァンゲリオン好きなゲーマーの心を掴む限定ケース「MPG GUNGNIR 110R EVA e-PROJECT」です。パープルとグリーンのカラーリングと、初号機を彷彿とさせるスマートなデザインを組み合わせています。サイドガラスには文字を、もう一方のサイドパネルには疾走感あふれる初号機のイラストをデザインしています。



※全製品、保守部品の在庫を確保しておりますが、万が一在庫がなくなってしまった場合、コラボレーション元のモデルと交換になることがあります。予めご了承下さい。



EVANGELION e:PROJECTについて

2020年4月に始動した、「エヴァンゲリオン」の世界観を取り入れたeスポーツシーンにおける新ブランド。エヴァンゲリオンのバトルシーンと競技性の高いeスポーツシーン―。互いに重なり合う「戦闘」を背景に、高機能なゲーミングデバイスやPC周辺機器などのeスポーツ用デバイスを中心としたアイテムを展開し、プレイヤーのパルスとモチベーションを増幅させ、パフォーマンスを最大限にサポートします。「EVANGELION e:PROJECT」はラナ エンタテインメント株式会社が「EVANGELION(エヴァンゲリオン)」のライセンスを管理する株式会社グラウンドワークス:の許諾の元に展開するブランドです。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

