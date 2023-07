[株式会社スモールブリッジ]

日本最大級オンライン習い事の「カフェトーク」コロナ明け3年ぶりに東京・渋谷にて音楽発表会を開催します。



世界87カ国からの講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク(https://cafetalk.com/)」を運営する株式会社スモールブリッジ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:橋爪小太郎)は、2023年8月4日(金)東京・渋谷ホールにて第6回となるカフェトーク音楽発表会2023を開催、無料でのライブ配信を実施いたします。







『第6回カフェトーク音楽発表会2023』ゲスト出演・ライブ配信が決定しました!



詳細ページ:https://cafetalk.com/campaign/2023/event/music/music-festival-07/?lang=ja



2019年8月、東京銀座YAMAHAホールにて開催した第5回カフェトーク音楽発表会から3年。

2023年8月にとうとう復活開催させていただくことになりました!



帰ってきたカフェトークの音楽発表会と無料ライブ配信



第6回カフェトーク音楽発表会2023 概要

2023年8月4日(金)13時~16時予定

参加者:オンラインで音楽を学ぶ13名の生徒さんたち(大人2名、中高生3名、小学生以下8名)



会場での観覧は参加者関係者のみとなりますが、オンラインでピアノレッスン、バイオリンレッスンなど音楽レッスンを学ぶみなさんがご覧いただけるよう、カフェトークサイト上で無料のオンライン配信を実施します。

申し込み:https://cafetalk.com/campaign/2023/event/music/music-festival-07/?lang=ja



オンライン配信申し込みにはカフェトークへの無料登録が必要です。



ゲスト演奏者決定



第6回のゲスト演奏は、現在カフェトークでも人気のジャンル「ジャズピアノ」を教えるMasahiro Urashima講師と、「フルート」を教えるmana_flute講師が決定しました。





ゲスト演奏曲:



Masahiro Urashima講師(ジャズピアノ)

The Girl from Ipanema - Antônio Carlos Jobim

On the Sunny Side of the Street - James Francis “Jimmy” McHugh



mana_flute講師(フルート)

メヌエット(組曲「アルルの女」より) - ジョルジュ・ビゼー

ロッシーニの主題による変奏曲 - フレデリック・フランソワ・ショパン



カフェトークは、オンラインで音楽を学ぶ皆様へ発表の機会を作るため、今後も日本各地・世界での発表会の企画を積極的に行ってまいります。



代表からメッセージ:



「2023年8月、ついにカフェトーク音楽発表会もオフライン開催を再開することにいたしました!

活動自粛の期間に培った配信の技術も活用し、ライブ配信も行いながら、今後は日本全国・世界中でも様々な音楽イベントを行って参ります。



その第1弾となる今回の「カフェトーク音楽発表会2023」。

まだまだ感染症に油断することはありませんが、きっとこの数年間蓄えたみなさんの想いが伝わる演奏会となることを楽しみにしております。」



過去の音楽発表会開催レポート



2015年:https://cafetalk.com/campaign/2015/event/music-festival/may/report/?lang=ja



2016年:https://cafetalk.com/campaign/2016/event/music-festival/report/?lang=ja



2017年:https://cafetalk.com/campaign/2017/event/music-festival/report/?lang=ja



2018年:https://cafetalk.com/campaign/2018/event/music-festival/report/?lang=ja



2019年:https://cafetalk.com/campaign/2019/event/music-festival/report/?lang=ja



カフェトークについて

https://cafetalk.com/



「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、スカイプやZoomを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



<オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中>

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 :株式会社スモールブリッジ( https://small-bridge.com/ )

代表者 :代表取締役 橋爪小太郎

所在地 :東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら:050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ:カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局:永田

info@cafetalk.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-12:47)