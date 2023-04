[MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社]

~長谷川京子さん、浅野忠信さんなどのセレブリティーゲストが参加~



MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)は、取り扱いブランド ドン ペリニヨンの「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013」のプレスローンチイベントを2023年3月31日(金)に開催しました。











2023年3月より発売しているドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013は、悪好天の極端な天候が交互に訪れた2013年に生み出された遅摘みのヴィンテージ特有の知的遺産を改めて認識させてくれます。過去20年間に渡り早摘みが続く中*で例外となった2013年ヴィンテージは、完璧なハーモニーへの追求を掲げるドン ペリニヨンの創造的プロセスのひとつである「長い熟成期間」に焦点を当て、完成されました。*2004年を除く



今回のイベント会場はブランド発祥の地ともなった、フランス・シャンパーニュ地方のオーヴィレール修道院をイメージし霧に包まれた幻想的な空間を演出。ドン ぺリニヨン ヴィンテージ 2013の際立つ透明感を最大限に引き出すべく、ドン ペリニヨンが取り組んでいるシェフ・コミュニティ「ドン ぺリニヨン ソサエティ」のメンバーであり、2023年度アジアベストレストラン50で8位、2022年度ミシュラン2つ星に輝くLa Cime(ラ・シーム)の高田裕介シェフによる一夜限りの特別メニューでフードペアリングを提供しました。



イベントの中で、ドン ぺリニヨンの醸造最高責任者であるヴァンサン・シャプロンは、「感情は今この瞬間のものですが、過去から生まれ、未来へと繋がるものでもあります。そこには時間の連続性があるという意識を、ドン ペリニヨンのチーム全員が共有しています。ドン ペリニヨンというブランドの恒久性は、過去・現在・未来の連続であり、時間の層を感じながら味わっていただきたいと思います。」と、ドン ペリニヨンに対する思いを語りました。また、今回のイベントでドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013とのペアリングディッシュを担当した「La Cime(ラ・シーム)」の高田裕介シェフは、「ペアリングディッシュを創作するにあたって、柑橘や酸味の繋がりを意識しました。実際にフランスのシャンパーニュに行きドン ペリニヨンに触れた時に沢山ヒントをもらい、山菜など苦みのある食材に、油や出汁などでうまみを加えながらそこに柑橘を入れたりしてレイヤーをいれました。日本の酸の使い方を取り入れながら、ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013との相性を探りながら作りました。」とコメントしました。



また、イベントには、長谷川京子さん、浅野忠信さん、YOUNAさん、UTAさん、隈研吾さん、MAGGYさんなどのセレブリティーゲストも参加し、一夜限りの特別な宴を愉しみました。



















テイスティングセッション&ペアリングを愉しむセレブリティーゲストの様子



■長谷川京子さんコメント



前回参加したイベント「EXPLORE THE UNKNOWN」とは全く違うドン ペリニヨンを体験しました。前回は静と動でいうと“動”を”体現するイベントでしたが、今回はオーヴィレール修道院をテーマにした“静”の空間の中で、ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013と向き合うことができました。ヴァンサンさんから説明があった、ドン ペリニヨンが持つ二面性の部分を実感して、緊張感と緩和の絶妙なバランスこそがドン ペリニヨンなんだと知ることができました。お料理とのペアリングも、ドン ペリニヨンとお料理それぞれパワーがありますが、一つになることによってさらにすごいパワーを感じることができました。



■浅野忠信さんコメント



会場に入った瞬間からドン ペリニヨンの世界観で、ソロテイスティングからディナーまでのシークエンスを通して、まるで実際にオーヴィレール修道院にいるかのような体験ができました。また、ヴァンサンさんのとても穏やかで哲学的でパッションあふれるお話は、ドン ぺリニヨンというブランドの歴史的なストーリーを知ることができただけでなく、シャンパーニュ作りがアートにも通じるとても深いものなんだと感じました。



■YOUNAさんコメント



とても素晴らしいイベントでした。オーヴィレール修道院をイメージした空間、ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013、お料理の全てが計算されていてすごく感動しました。ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013とお料理のペアリングも美味しくいただきとても幸せな時間を過ごすことができました。ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2008もいただいたことがあるのですがまた違う味わいで、ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013は、上質で深みがあるとてもエレガントな味わいでシックで上品なイメージを持ちました。





■UTAさんコメント



ドン ペリニヨンのイベントは、これまで何度か参加させていただいていますが、今回は美味しいものとドン ペリニヨンというシンプルなセッティングで、いつも以上にドン ペリニヨンの味わいに集中できる空間でした。良い意味で自分の世界に没入できたので、ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013の魅力をしっかりと堪能することができました。このドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013は、記録的な気候が影響したこともあり、色々なチャレンジが必要だったと聞いていますが、だからこそ行き着いたという糖度や酸味が絶妙なバランスになっていてとても素晴らしかったです。自分自身も苦難に直面した時に、どう進んで突き抜けていくかを考え、新しい自分を見つけ出すことができたらいいなと思わせてくれるような特別な体験でした。



■MAGGYさんコメント



ドン ペリニヨンは、お祝い事はもちろんそうでないときも気持ちを高めたい時や大切な人が家に来る時など、心躍るタイミングで飲むとても身近な存在です。今回のイベントに参加して、ヴァンサンさんが「Champagne is you. You are Champagne.」と1番最初に言っていたのがすごく印象的です。ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2012とドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013は、フェーズ、テイスト、香り、レイヤーも異なりますが「あなたがどう感じるかが1番大事」という考え方が素敵だと思いました。感じ方は人それぞれであり、最終的には自分だけにしか分からない部分を、一緒にいる人とシェアしながらこれからも様々なテイストを味わっていきたいなと思いました。





■La Cime(ラ・シーム) 高田裕介シェフ プロフィール



1977年鹿児島県奄美大島生まれ。

辻調理師専門学校を卒業後、2007年より約2年間パリの「ルムーリス」などで研鑽を積んで帰国。2010年3月「ラ・シーム」開店。2023年度アジアベストレストラン50で8位、2022年度ミシュラン2つ星取得。





■提供メニュー













ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013 商品概要









商品名:ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2013 ギフトボックス

Dom Pérignon Vintage 2013 Gift Box

度数:12.5度

容量:750ml

希望小売価格:34,000円(税抜)/37,400円(税込)

販売時期:全国主要百貨店 他 2023年3月より順次販売開始予定



