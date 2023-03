[株式会社RAVIPA]

New York Kitchen ARAIリーフウォーク稲沢店(運営:株式会社RAVIPA 本社:東京都豊島区)では、3月4日~3月5日の週末限定でライス大盛り無料を実施いたします。







New York Kitchen ARAIリーフウォーク稲沢店では今週末限定でライス大盛りをサービス!※上記クーポン券をお会計時にスタッフにご提示ください。





当店自慢のハンバーグランチやパスタランチなど種類豊富にご用意しております!

ニューヨークキッチンアライを代表する人気メニューがお得に楽しめます!この機会をお見逃しなく!





【貸切り可能】

ニューヨークキッチンアライ リーフウォーク稲沢店では、誕生日パーティーや各種イベントでの貸切サービスを受付開始。小さなお子様向けメニューから、大人向けのアルコールを含むメニュー、店内装飾、配置変更など各種対応いたします。バースデーパーティーや結婚式二次会でもお気軽にお問い合わせください。



