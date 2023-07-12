【丸源ラーメン】『丸源ラーメン 新越谷店』が2023年７月1…
［物語コーポレーション］
株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『丸源ラーメン』は、2023年７月19日(水)に、『丸源ラーメン 新越谷店』(埼玉県越谷市)をグランドオープンいたします。オープン記念として、2023年７月30日(日)まで『丸源ラーメン 新越谷店』のみでご利用いただける100円引クーポンを配布します。
『丸源ラーメン 新越谷店』が2023年7月19日(水)グランドオープン！
■店舗情報
『丸源ラーメン 新越谷店』
・住所：埼玉県越谷市新越谷２-17-20
・電話：048-973-7878
・営業時間：10:00-25:00(L.O.24:30)
丸源ラーメンについて
自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」。
注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、３種類の醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は『丸源ラーメン』にしかないこだわりの逸品です。「味玉肉そば」や「辛肉そば」などの派生商品も人気です。
ラーメン類は＋100円(税込110円)で糖質50％オフ麺に変更可能、野菜たっぷりの商品や、体にやさしいメニューが多いことも、頻度高くご利用いただけている理由の一つです。
主役級のサイドメニューは「丸源餃子」、「鉄板玉子チャーハン」、「おいしいからあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気。また、全店に駐車場を完備しており、明るく広々とした店内はカウンター席やテーブル席、小上がり席もあり、お一人さまからお子さま連れまで、リラックスしてお食事を楽しんでいただけます。
※一部店舗では価格が異なる場合がございます
■丸源ラーメンWEBページ：https://www.syodai-marugen.jp/index.html
■丸源ラーメン公式twitter：https://twitter.com/marugen_ramen_
■丸源ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/marugen_official/
■丸源ラーメン公式Facebook：https://www.facebook.com/marugen.ramen.official/
限定クーポンも届く！『丸源』公式アプリダウンロード
ダウンロード：
＜App Store＞
https://apple.co/2LLhGgZ
＜Google Play＞
https://bit.ly/2XaocmT
物語コーポレーションについて
代表者：代表取締役社長 加藤 央之
創業：1949年12月
設立：1969年９月
所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11
資本金：28億円(2022年６月30日現在)
売上高：732億円(2022年６月期)
※グループ売上高 約1,085億円(2022年６月期)
事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営と、フランチャイズチェーン展開
ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他
出店状況：国内644店舗(うち直営405店舗、FC239店舗)、海外21店舗(2023年６月30日現在)
企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/12-13:46）
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